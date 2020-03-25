Пока сотрудники маленьких предприятий подыскивают новую работу, а их руководители готовятся к глобальным сокращениям, а то и вовсе к закрытию, Владимир Путин пообещал помочь компаниям остаться на плаву. Помощи ждать стоит малому и среднему бизнесу, а также микропредприятиям. Особенно — занятым в сфере услуг. Они больше остальных ощущают сокращение заказов и снижение выручки.
— Наша важнейшая задача — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы, — подчеркнул президент. — Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Президент отметил, что закредитованные предприятия и бизнесмены, которые сейчас оказались в долгах, должны получить отсрочку на ближайшие полгода, и попросил правительство и ЦБ «предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование». И это еще не все.
— Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов, — отметил глава государства.
Все перечисленные президентом меры распространятся на компании, больше остальных затронутые текущей экономической ситуацией. При этом правительство будет постоянно отслеживать положение дел, чтобы при необходимости корректировать перечень отраслей, нуждающихся в поддержке.