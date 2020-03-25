Жёсткие меры, которые предпринимают сейчас в России и в Ярославле, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, больно ударяют по малому и среднему бизнесу. На днях бизнес-омбудсмен по Ярославской области Альфир Бакиров уже заявлял о том, что предприниматели терпят убытки, а вся эта ситуация может повлечь за собой шлейф безработицы.
Сегодня в редакцию обратился владелец транспортной компании, рассказав о том, как обстоят дела в действительности.
— Перевозчики все встали, работы никакой нет. У меня штат более 100 человек — все пошли в отпуск, естественно, неоплачиваемый, — рассказал Александр. — Мы организуем трансферы и работаем на автобусных экскурсиях по городам. Всё встало в одну минуту, нет ни единого заказа.
Владельцы бизнеса пытаются поддержать друг друга.
— Частные арендодатели, которые предоставляют нам офис на улице Свободы и базу для стоянки автобусов, пошли навстречу и сделали скидку 50%, — добавил Александр.
Но этого недостаточно. Вопрос поддержки предпринимателей обсуждали в облдуме и Правительстве России, решая, что можно сделать в ситуации, когда потоки клиентов резко упали практически у всех. Кстати, на заседании областной думы прозвучала информация, что в общественном транспорте поток пассажиров снизился почти на 25%.