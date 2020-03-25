Жёсткие меры, которые предпринимают сейчас в России и в Ярославле, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, больно ударяют по малому и среднему бизнесу. На днях бизнес-омбудсмен по Ярославской области Альфир Бакиров уже заявлял о том, что предприниматели терпят убытки, а вся эта ситуация может повлечь за собой шлейф безработицы.

Сегодня в редакцию обратился владелец транспортной компании, рассказав о том, как обстоят дела в действительности.

— Перевозчики все встали, работы никакой нет. У меня штат более 100 человек — все пошли в отпуск, естественно, неоплачиваемый, — рассказал Александр. — Мы организуем трансферы и работаем на автобусных экскурсиях по городам. Всё встало в одну минуту, нет ни единого заказа.