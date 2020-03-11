11 марта среда
СЕЙЧАС +3°С
usd 72.02
eur 81.86
СЕЙЧАС +3°С
usd 72.02
eur 81.86

Все новости

Все новости
Бизнес

«Вынуждены сокращать»: ярославские предприниматели назвали причины, почему закрываются фирмы

Условия для ведения своего дела в регионе оценивают скептически

290
1 Обсудить

Поделиться

Вести своё дело в Ярославской области оказалось непросто

Вести своё дело в Ярославской области оказалось непросто

Предприниматели Ярославской области скептически оценивают условия для ведения бизнеса в регионе. 69% бизнесменов считают, что заниматься своим делом у нас сложно. Число тех, кто оптимистично смотрит на возможности для бизнеса, с прошлого года сократилось вдвое — до 21%.

— Это свидетельствует о субъективном ухудшении оценок предпринимателями делового климата, — считает уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

На сайте омбудсмена опубликовали итоги ежегодного социологического исследования — опрос собственников бизнеса и руководителей компаний, членов предпринимательских объединений.

Четверть бизнесменов сообщила, что в ближайшее время собирается сокращать свой бизнес — это на 9% больше предпринимателей, чем в 2019 году.

— Среди сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели, на уверенное первое место вышла проблема роста налоговой нагрузки — ее как основную отметили 79% респондентов. В тройку лидеров также вошли недостаток финансовых ресурсов и недостаток кадров, — сообщается на сайте омбудсмена.

Ещё одной проблемой владельцы бизнеса считают работу органов власти — чиновников считают закрытыми, а 44% предпринимателей предпочитают обходить стороной госструктуры. Из того, что нужно бизнесу, участники соцопроса отметили: снизить налоги, обеспечить конкуренцию между частными фирмами и компаниями с госкапиталом, а также не ставить палки в колёса.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

бизнессвое дело
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Антонио
11 мар 2020 в 06:33

Долой малый бизнес!!!