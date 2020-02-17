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Бизнес

«Не в чем себя винить»: депутат ярославской облдумы объяснил своё банкротство

В отношении Романа Фомичёва подали иск на десятки миллионов рублей

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Роман Фомичёв — известный застройщик Ярославля

Роман Фомичёв — известный застройщик Ярославля

Депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичёв может стать первым банкротом среди своих коллег. Иск в отношении бизнесмена подал Сбербанк, речь идёт о сумме долга в несколько десятков миллионов рублей. 

Фомичёв — известный в Ярославле застройщик, он занимается восстановлением башен-близнецов на площади Труда. Также предложил проект реновации для бараков на проспекте Октября: построить вместо них огромный жилой комплекс

Депутат прокомментировал иск о банкротстве в отношении себя. 

— Все, кто занимается бизнесом, совершают подвиг в ежедневном режиме. Aрбитражные разбирательства — это нормальная предусмотренная законом процедура для установления истины в споре сторон. Никаких проблем нет только у того, кто ничем серьёзным в жизни не занимается, — говорит Роман Фомичёв. — Mоему бизнесу, делу всей моей жизни более 20 лет. Мы с моими компаньонами-друзьями гордимся результатами нашего труда. Нам не в чем себя винить или упрекнуть.

Возникший перед банком долг Роман Фомичёв объясняет финансированием, взятым на свои проекты: 

— Мы смогли одними из первых региональных застройщиков получить проектное банковское финансирование. Это как раз является самым главным ответом для всех о состоятельности моей компании и меня лично. 31 декабря 2019 года мы подписали с банком кредитный договор на строительство жилого дома в Ярославле. Объём инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей, — рассказывает депутат. — Ни о каком реальном банкротстве речь не идёт. Ситуация связана с нашими прошлыми проектами. В настоящее время сторонами рассматривается ходатайство заключить новое мировое соглашение. В целом подача заявления о несостоятельности является обязательной и во многом технической процедурой по требованиям и регламентам Центробанка, согласно нововведениям в законодательство.Также такая процедура позволяет не увеличивать финансовые резервы покрытия для банка, что позитивно влияет на финансовые показатели. Ну и для заёмщика, и всех поручителей прекращаются начисляться все проценты по любым обязательствам.

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БанкротствоЯрОблДума
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КОММЕНТАРИИ (4)

Северянин
17 фев 2020 в 08:38

🤣🤣🤣 Ой, молодец! Если в банкротстве, то банк уже создал резерв из своей прибыли, равный 100% ссудной задолженности, т. Е. Понес убытки. Да, проценты больше не начисляются, но это не льгота, а так говорит закон. Что за сказки - по одной ссуде банк подал на банкротство, и тут же дал другой кредит?!

Андрей
17 фев 2020 в 07:58

"Все, кто занимается бизнесом, совершают подвиг в ежедневном режиме. " Так вот кто герои нашего времени !

Сергей1
17 фев 2020 в 07:28

Конечно Фомичев не сказал правду и банк просто так не будет это делать.