«Не в чем себя винить»: депутат ярославской облдумы объяснил своё банкротство

Депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичёв может стать первым банкротом среди своих коллег. Иск в отношении бизнесмена подал Сбербанк, речь идёт о сумме долга в несколько десятков миллионов рублей.

Фомичёв — известный в Ярославле застройщик, он занимается восстановлением башен-близнецов на площади Труда. Также предложил проект реновации для бараков на проспекте Октября: построить вместо них огромный жилой комплекс.

Депутат прокомментировал иск о банкротстве в отношении себя.

— Все, кто занимается бизнесом, совершают подвиг в ежедневном режиме. Aрбитражные разбирательства — это нормальная предусмотренная законом процедура для установления истины в споре сторон. Никаких проблем нет только у того, кто ничем серьёзным в жизни не занимается, — говорит Роман Фомичёв. — Mоему бизнесу, делу всей моей жизни более 20 лет. Мы с моими компаньонами-друзьями гордимся результатами нашего труда. Нам не в чем себя винить или упрекнуть.