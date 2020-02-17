«Не в чем себя винить»: депутат ярославской облдумы объяснил своё банкротство

Депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичёв может стать первым банкротом среди своих коллег. Иск в отношении бизнесмена подал Сбербанк, речь идёт о сумме долга в несколько десятков миллионов рублей.
Фомичёв — известный в Ярославле застройщик, он занимается восстановлением башен-близнецов на площади Труда. Также предложил проект реновации для бараков на проспекте Октября: построить вместо них огромный жилой комплекс.
Депутат прокомментировал иск о банкротстве в отношении себя.
— Все, кто занимается бизнесом, совершают подвиг в ежедневном режиме. Aрбитражные разбирательства — это нормальная предусмотренная законом процедура для установления истины в споре сторон. Никаких проблем нет только у того, кто ничем серьёзным в жизни не занимается, — говорит Роман Фомичёв. — Mоему бизнесу, делу всей моей жизни более 20 лет. Мы с моими компаньонами-друзьями гордимся результатами нашего труда. Нам не в чем себя винить или упрекнуть.
Возникший перед банком долг Роман Фомичёв объясняет финансированием, взятым на свои проекты:
— Мы смогли одними из первых региональных застройщиков получить проектное банковское финансирование. Это как раз является самым главным ответом для всех о состоятельности моей компании и меня лично. 31 декабря 2019 года мы подписали с банком кредитный договор на строительство жилого дома в Ярославле. Объём инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей, — рассказывает депутат. — Ни о каком реальном банкротстве речь не идёт. Ситуация связана с нашими прошлыми проектами. В настоящее время сторонами рассматривается ходатайство заключить новое мировое соглашение. В целом подача заявления о несостоятельности является обязательной и во многом технической процедурой по требованиям и регламентам Центробанка, согласно нововведениям в законодательство.Также такая процедура позволяет не увеличивать финансовые резервы покрытия для банка, что позитивно влияет на финансовые показатели. Ну и для заёмщика, и всех поручителей прекращаются начисляться все проценты по любым обязательствам.