Депутата-бизнесмена из ярославской облдумы могут признать банкротом

Суд пройдёт 19 марта, к этому времени у депутата проверят долги перед налоговой, опишут зарегистрированное за ним имущество — автомобили, недвижимость. А он сам должен будет предоставить большой перечень документов, в том числе опись имущества и списки дебиторов и кредиторов.

— «Сбербанк России» обратился в арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Фомичева Романа Юрьевича, — говорится в определении суда.

Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв может стать банкротом. Иск с требованием признать его банкротом подал в арбитражный суд банк.

Речь идёт о сумме долга перед банком в несколько десятков миллионов рублей. Сам депутат пока не комментирует ситуацию.

Роман Фомичёв работает депутатом не на постоянной основе, то есть зарплату из бюджета не получает. Он руководит строительной компанией «Фора», которая возводит новостройки по всему городу. Также бизнесмен связан с восстановлением башен-близнецов на площади Труда у цирка и проектом реновации бараков на проспекте Октября в огромный жилой комплекс.