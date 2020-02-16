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Бизнес

Депутата-бизнесмена из ярославской облдумы могут признать банкротом

Деньги с Романа Фомичева требует банк

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Роман Фомичёв — известный застройщик Ярославля&nbsp;

Роман Фомичёв — известный застройщик Ярославля 

Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв может стать банкротом. Иск с требованием признать его банкротом подал в арбитражный суд банк. 

— «Сбербанк России» обратился в арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Фомичева Романа Юрьевича, — говорится в определении суда. 

Суд пройдёт 19 марта, к этому времени у депутата проверят долги перед налоговой, опишут зарегистрированное за ним имущество — автомобили, недвижимость. А он сам должен будет предоставить большой перечень документов, в том числе опись имущества и списки дебиторов и кредиторов. 

Речь идёт о сумме долга перед банком в несколько десятков миллионов рублей. Сам депутат пока не комментирует ситуацию.

Роман Фомичёв работает депутатом не на постоянной основе, то есть зарплату из бюджета не получает. Он руководит строительной компанией «Фора», которая возводит новостройки по всему городу. Также бизнесмен связан с восстановлением башен-близнецов на площади Труда у цирка и проектом реновации бараков на проспекте Октября в огромный жилой комплекс. 

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ЯрОблДумадепутатБанкротство
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
16 фев 2020 в 12:51

Копнул кто-то под Романа. Опять чёта делят. 17 мультов для строительной фирмы это копейки.
😐

Гость
16 фев 2020 в 11:39

Они там что, как Исинбаева конституцию не читали. ст. 97. Депутаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской, творческой. Какие то поправки вносить. Смысл? 😁

Быстрый ГонзалеЗз
16 фев 2020 в 10:49

Ну вы и слоупоки.... Эта новость уже дня 2 как на сайтах местных СМИ. Народ вовсю уж обсуждает новые факты строительства на месте троллейбусного парка на Городском Валу. У Вас, я так понимаю, данная новость где-нить завтра - послезавтра появится?