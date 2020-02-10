«В разных позах в одной комнате»: ярославцам предложили взять в аренду силиконовых девушек

Необычный бизнес предлагает ярославцам московская компания. Объявление о франшизе — аренде силиконовых кукол — разместили на сайте «Авито».



— Клиент просто подписывает договор аренды оборудования. Во все времена мужчины пользовались услугами представительниц древнейшей профессии, но законодательно это сейчас запрещено, поэтому силикон на данный момент — единственный способ дать возможность всем желающим воплотить свои мечты и фантазии, — говорит продавец.



Желающим заняться новым бизнесом предлагают четыре варианта: одну, три, пять или больше десяти кукол. За одну силиконовую красотку придётся заплатить 145 тысяч и вывозить её к клиентам, три модели обойдутся в 330 тысяч рублей. При этом все три куклы, по требованию автора объявления, должны быть собраны в разных позах в одной комнате, за пять силиконовых кукол придётся выложить 470 тысяч, и для них уже нужно будет помещение с двумя комнатами.

