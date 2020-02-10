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Бизнес

«В разных позах в одной комнате»: ярославцам предложили взять в аренду силиконовых девушек

У необычного бизнеса специфические условия

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Одна силиконовая красотка обойдётся в 145 тысяч

Одна силиконовая красотка обойдётся в 145 тысяч

Необычный бизнес предлагает ярославцам московская компания. Объявление о франшизе — аренде силиконовых кукол — разместили на сайте «Авито».

— Клиент просто подписывает договор аренды оборудования. Во все времена мужчины пользовались услугами представительниц древнейшей профессии, но законодательно это сейчас запрещено, поэтому силикон на данный момент — единственный способ дать возможность всем желающим воплотить свои мечты и фантазии, — говорит продавец.

Желающим заняться новым бизнесом предлагают четыре варианта: одну, три, пять или больше десяти кукол. За одну силиконовую красотку придётся заплатить 145 тысяч и вывозить её к клиентам, три модели обойдутся в 330 тысяч рублей. При этом все три куклы, по требованию автора объявления, должны быть собраны в разных позах в одной комнате, за пять силиконовых кукол придётся выложить 470 тысяч, и для них уже нужно будет помещение с двумя комнатами.

— Все модели изготовлены из подходящего для аренды материала, схожего с медицинским силиконом, который позволяет передать реальные ощущения соприкосновения с человеческим телом, — пишут авторы объявления. — Модели с прочным металлическим каркасом, гибкие и имеющие возможность принять любые позы, свойственные человеку. 

Говорят, тем, кто решится на такой бизнес, дадут и инструкции, как обращаться с силиконовыми девушками.

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силиконовые куклыбизнес
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КОММЕНТАРИИ (20)

Илья
10 фев 2020 в 12:48

Куда катится мир, сплошное моральное разложение. Лучше бы 76.ru освещало новости культуры. 😐

Деолигия
10 фев 2020 в 13:13

а где заголовок - "На правах рекламы"???

Гость
10 фев 2020 в 13:04

А мыться они после клиентов сами будут?