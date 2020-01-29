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Бизнес Продажа Ленинского рынка

Слишком дорогой: в Ярославле никто не захотел покупать у мэрии Ленинский рынок

Аукцион на городскую собственность проводится уже второй раз

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Рынок долго отстаивали, но всё же выставили на продажу&nbsp;

Рынок долго отстаивали, но всё же выставили на продажу 

В Ярославле можно считать несостоявшимся второй аукцион по продаже Ленинского рынка, который впервые выставили на торги в конце 2019 года. Продать городское имущество решила мэрия, но долгое время на это не соглашались депутаты муниципалитета, не согласовывая его продажу. 

В итоге приняли решение отдать акции рынка не меньше чем за 145,304 миллиона рублей с условием сохранения торговой площадки. Первый аукцион не состоялся, потому что на него заявился всего один покупатель — фирма «Эко», владельцем которой значится Илья Галагаев, родственник депутата муниципалитета Романа Галагаева (кстати, именно депутаты в конечном итоге и разрешили мэрии продать рынок на Белинского). 

На второй аукцион не заявился никто.

— На дату окончания приема заявок, то есть на 15:00 27 января 2020 года, от претендентов, желающих участвовать в торгах, не поступило ни одной заявки. Таким образом, аукцион, назначенный на 30 января, по продаже находящихся в муниципальной собственности города Ярославля обыкновенных именных акций в бездокументарной форме акционерного общества «Ленинский рынок» признать несостоявшимся, — говорится в сообщении комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. 

Если следующие аукционы будут проходить так же безуспешно, то может встать вопрос о понижении цены рынка, чтобы всё же его продать. Но именно этот момент был принципиальным, депутаты и мэрия уверяли, что он уйдёт не дешевле 145 миллионов рублей. 

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Ленинский рынокмуниципальное имуществомэрия Ярославля
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КОММЕНТАРИИ (3)

СамиЗнаетеКто
29 янв 2020 в 17:46

Да кому нужен этот маркет-плейс по продаже наркоты... какие 145 млн, о чем вы, продадут в итоге млн за 15-20, сровняют с землей и построят жилой комплекс с оранжереей и подземным гаражом.

Северянин
29 янв 2020 в 17:37

Зачем продавать такое имущество? Им нужно управлять и получать постоянный доход для города.