Слишком дорогой: в Ярославле никто не захотел покупать у мэрии Ленинский рынок

В Ярославле можно считать несостоявшимся второй аукцион по продаже Ленинского рынка, который впервые выставили на торги в конце 2019 года. Продать городское имущество решила мэрия, но долгое время на это не соглашались депутаты муниципалитета, не согласовывая его продажу.
В итоге приняли решение отдать акции рынка не меньше чем за 145,304 миллиона рублей с условием сохранения торговой площадки. Первый аукцион не состоялся, потому что на него заявился всего один покупатель — фирма «Эко», владельцем которой значится Илья Галагаев, родственник депутата муниципалитета Романа Галагаева (кстати, именно депутаты в конечном итоге и разрешили мэрии продать рынок на Белинского).
На второй аукцион не заявился никто.
— На дату окончания приема заявок, то есть на 15:00 27 января 2020 года, от претендентов, желающих участвовать в торгах, не поступило ни одной заявки. Таким образом, аукцион, назначенный на 30 января, по продаже находящихся в муниципальной собственности города Ярославля обыкновенных именных акций в бездокументарной форме акционерного общества «Ленинский рынок» признать несостоявшимся, — говорится в сообщении комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.
Если следующие аукционы будут проходить так же безуспешно, то может встать вопрос о понижении цены рынка, чтобы всё же его продать. Но именно этот момент был принципиальным, депутаты и мэрия уверяли, что он уйдёт не дешевле 145 миллионов рублей.