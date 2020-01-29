Слишком дорогой: в Ярославле никто не захотел покупать у мэрии Ленинский рынок

В Ярославле можно считать несостоявшимся второй аукцион по продаже Ленинского рынка, который впервые выставили на торги в конце 2019 года. Продать городское имущество решила мэрия, но долгое время на это не соглашались депутаты муниципалитета, не согласовывая его продажу.

В итоге приняли решение отдать акции рынка не меньше чем за 145,304 миллиона рублей с условием сохранения торговой площадки. Первый аукцион не состоялся, потому что на него заявился всего один покупатель — фирма «Эко», владельцем которой значится Илья Галагаев, родственник депутата муниципалитета Романа Галагаева (кстати, именно депутаты в конечном итоге и разрешили мэрии продать рынок на Белинского).