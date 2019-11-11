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Бизнес

Бизнесмен, купивший городское предприятие, потребовал с мэрии и депутатов 15,5 миллиона рублей

Владелец бизнеса в Ярославле обвинил прежних управленцев в растратах на благотворительность

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Бизнесмен хотел получить денег от мэрии и депутатов&nbsp;

Бизнесмен хотел получить денег от мэрии и депутатов 

Владелец акционерного общества «Возрождение», которое раньше принадлежало мэрии, подал в суд на городские власти и отдельных депутатов муниципалитета. Претензии у нового владельца бизнеса возникли к комитету по управлению муниципальным имуществом, а также к депутатам Игорю Бортникову и Евгению Мясникову на 15,5 миллиона рублей. К ответу он также привлёк депутата Светлану Агашину, экс-депутата Веру Никольскую, бывшего заместителя мэра Алексея Торопова. 

Все претензии нового владельца идут по работе предприятия с 2014 года. 

— 14 апреля 2015 года советом директоров «Возрождение» утверждено выделение благотворительной помощи в адрес фонда содействия развитию Ярославля на мероприятия по подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и другие социально значимые мероприятия в размере 8,2 миллиона рублей, на оказание материальной поддержки семьям погибших и пострадавших в ДТП сотрудников зоопарка в размере 300 тысяч рублей, — перечисляются расходы предприятия в деле арбитражного суда Ярославской области. 

В 2016 году из бюджета городской компании в фонд содействия развитию Ярославля перечислили ещё пять миллионов рублей, позже были перечисления ещё в 600 тысяч, 400 тысяч и один миллион рублей. Все деньги перечислялись как благотворительные пожертвования. Перечисления были в 2014 и в 2017 годах. Владелец компании посчитал, что таким образом предприятие довели до миллионных убытков, и потребовал возместить их. 

Применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, возможно, если доказаны в совокупности следующие условия: противоправность действий причинителя убытков, причинная связь между такими действиями и возникшими убытками, наличие понесенных убытков и их размер. Однако суд не встал на сторону нового владельца бизнеса. 

— Прямую причинную связь между убытками в бухгалтерской (финансовой) отчетности и заключенными договорами о благотворительном пожертвовании истец не доказал, — сообщили в арбитражном суде. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Евген
11 ноя 2019 в 15:14

Для целей налога на прибыль, в соответствии с пп.10 п.1 ст.265 НК РФ, затраты на судебные издержки могут быть учтены в составе внереализационных расходов.
На основании ст.106 АПК РФ, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся:

денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам,
расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте,
расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей),
расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления,
другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
Даже если впоследствии суд не признает часть таких расходов «разумными», это не будет являться основанием для исключения этих затрат из расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Евген
11 ноя 2019 в 15:07

Я наверное что-то не понял. Или статья так написана.
То есть, новый владелец, купил за недорого предприятие, потому как оно убыточное, и просить возместить убыток?
Так пусть он купит его тогда за дорого, как не убыточное и ему возместят, потом, через суд.