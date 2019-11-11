Бизнесмен, купивший городское предприятие, потребовал с мэрии и депутатов 15,5 миллиона рублей

Владелец акционерного общества «Возрождение», которое раньше принадлежало мэрии, подал в суд на городские власти и отдельных депутатов муниципалитета. Претензии у нового владельца бизнеса возникли к комитету по управлению муниципальным имуществом, а также к депутатам Игорю Бортникову и Евгению Мясникову на 15,5 миллиона рублей. К ответу он также привлёк депутата Светлану Агашину, экс-депутата Веру Никольскую, бывшего заместителя мэра Алексея Торопова.

— 14 апреля 2015 года советом директоров «Возрождение» утверждено выделение благотворительной помощи в адрес фонда содействия развитию Ярославля на мероприятия по подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и другие социально значимые мероприятия в размере 8,2 миллиона рублей, на оказание материальной поддержки семьям погибших и пострадавших в ДТП сотрудников зоопарка в размере 300 тысяч рублей, — перечисляются расходы предприятия в деле арбитражного суда Ярославской области.

В 2016 году из бюджета городской компании в фонд содействия развитию Ярославля перечислили ещё пять миллионов рублей, позже были перечисления ещё в 600 тысяч, 400 тысяч и один миллион рублей. Все деньги перечислялись как благотворительные пожертвования. Перечисления были в 2014 и в 2017 годах. Владелец компании посчитал, что таким образом предприятие довели до миллионных убытков, и потребовал возместить их.

Применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, возможно, если доказаны в совокупности следующие условия: противоправность действий причинителя убытков, причинная связь между такими действиями и возникшими убытками, наличие понесенных убытков и их размер. Однако суд не встал на сторону нового владельца бизнеса.