«А могли бы привлекать туристов»: хозяин плавучего банкетного зала рассказал о его продаже

На днях на сайте объявлений выставили на продажу дебаркадер, который своим ярким цветом очень напоминает тот, который пытались поставить на Волжской набережной. Продают за
Как оказалось, плавучий банкетный зал, выставленный на продажу, действительно входил в комплекс дебаркадера «Сказка востока», который со скандалом привезли в Ярославль. Но он держится на отдельной платформе. Банкетный зал купил местный бизнесмен. А возле речного вокзала должен быть стоять основной большой дебаркадер уже без него. Сейчас плавучий ресторан затонул, а банкетный зал стоит ниже по течению Волги.
— Я долго думал, что сделать в этом дебаркадере, — рассказал ярославский предприниматель. — Точно не хотел делать в нем ресторан — ничего связанного с общепитом. Но времени на то, чтобы им заниматься, не хватает.
Владелец плавучего банкетного зала говорит, что спрос на дебаркадер есть. И проблем с установкой при соблюдении всех правил и согласовании внешнего вида легко избежать.
— Это считается плавучее-стояночное средство, — говорит бизнесмен. — Он под наблюдением Российского речного регистра. Дебаркадер действующий, введен в эксплуатацию. На нем всё что угодно можно сделать: хоть танцуй, хоть помидоры выращивай. Да, берег Волги городу принадлежит, но поставить дебаркадер ближе к Тверицкой набережной проблем нет. Бери в аренду кусок Волги, устанавливай, проводи коммуникации. У меня просто времени на это нет. Да, всё надо согласовать с администрацией города, возможно, они попросят изменить цвет или украшение фасада дебаркадера, чтобы он вписывался в архитектуру.
В затонувшем дебаркадере, видимо, ярославцам не понравился ядовито-яркий цвет. Но там получилось так, что дали предписание убрать зубцы и сменить тон фасада на более светлый и неброский. Поторопились ставить его на Волжской набережной, хотели уже на месте всё переделывать. Но, чтобы не смущать людей, отвели к причальной стенке левого берега. Там планировали доделать, сделать внутреннюю отделку, попутно продолжали переговоры с городом. Я считаю, что для привлечения туристов это, наоборот, был бы плюс.
— Что теперь будет с затонувшим судном?
— Сейчас идёт разбирательство. Дебаркадер демонтируют, установив плавучие боно-сетевые ограждения, чтобы куски не попали в Волгу.
О том, что в Ярославле на Волжской набережной планируют установить плавучий ресторан, привезенный из Москвы, стало известно в ноябре прошлого года. Трехэтажный желтый дебаркадер в восточном стиле не понравился жителям города, а общественники были в шоке. Простоял он в центре Ярославля недолго — губернатор Ярославской области тоже не оценил внешний вид плавучего ресторана. Зимовал плавучий замок возле Парково, а при попытке транспортировать его оттуда затонул. Волга скрыла своими водами два нижних этажа дебаркадера. Но и тут он не дал покоя ярославцам. Люди принялись над ним подшучивать, снимать с воздуха и из-под воды, украшать разноцветными огнями, даже предложили оставить всё как есть и устраивать в так и не открывшимся ресторане дайвинг-туры.