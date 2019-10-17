«А могли бы привлекать туристов»: хозяин плавучего банкетного зала рассказал о его продаже

На днях на сайте объявлений выставили на продажу дебаркадер , который своим ярким цветом очень напоминает тот, который пытались поставить на Волжской набережной. Продают за 10 миллионов — нехило! Мы отправились посмотреть товар. Как оказалось, плавучий банкетный зал, выставленный на продажу, действительно входил в комплекс дебаркадера «Сказка востока», который со скандалом привезли в Ярославль . Но он держится на отдельной платформе. Банкетный зал купил местный бизнесмен. А возле речного вокзала должен быть стоять основной большой дебаркадер уже без него. Сейчас плавучий ресторан затонул, а банкетный зал стоит ниже по течению Волги.

— Я долго думал, что сделать в этом дебаркадере, — рассказал ярославский предприниматель. — Точно не хотел делать в нем ресторан — ничего связанного с общепитом. Но времени на то, чтобы им заниматься, не хватает.



Владелец плавучего банкетного зала говорит, что спрос на дебаркадер есть. И проблем с установкой при соблюдении всех правил и согласовании внешнего вида легко избежать.



— Это считается плавучее-стояночное средство, — говорит бизнесмен. — Он под наблюдением Российского речного регистра. Дебаркадер действующий, введен в эксплуатацию. На нем всё что угодно можно сделать: хоть танцуй, хоть помидоры выращивай. Да, берег Волги городу принадлежит, но поставить дебаркадер ближе к Тверицкой набережной проблем нет. Бери в аренду кусок Волги, устанавливай, проводи коммуникации. У меня просто времени на это нет. Да, всё надо согласовать с администрацией города, возможно, они попросят изменить цвет или украшение фасада дебаркадера, чтобы он вписывался в архитектуру.

В затонувшем дебаркадере, видимо, ярославцам не понравился ядовито-яркий цвет. Но там получилось так, что дали предписание убрать зубцы и сменить тон фасада на более светлый и неброский. Поторопились ставить его на Волжской набережной, хотели уже на месте всё переделывать. Но, чтобы не смущать людей, отвели к причальной стенке левого берега. Там планировали доделать, сделать внутреннюю отделку, попутно продолжали переговоры с городом. Я считаю, что для привлечения туристов это, наоборот, был бы плюс.