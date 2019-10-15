В Ярославле закрывают гипермаркет «Наша Радуга» на улице Полушкина Роща. Этот подтвердили в компании «АШАН Ритейл Россия», в сеть которой и входит ярославский магазин. Работать «Наша Радуга» перестанет с 30 ноября .



— «АШАН Ритейл Россия» использует подход, при котором оценивает эффективность того или иного магазина и перераспределяет ресурсы, — заявили в пресс-службе компании.



Судя по всему, работа данного магазина перестала быть экономически оправданной. Все остальные магазины сети в Ярославле и Ярославской области продолжат свою работу в обычном режиме. Работникам закрывающегося гипермаркета пообещали работу в других торговых точках.

