В Ярославле закрывают гипермаркет «Наша Радуга» на улице Полушкина Роща. Этот подтвердили в компании «АШАН Ритейл Россия», в сеть которой и входит ярославский магазин. Работать «Наша Радуга» перестанет с
— «АШАН Ритейл Россия» использует подход, при котором оценивает эффективность того или иного магазина и перераспределяет ресурсы, — заявили в пресс-службе компании.
Судя по всему, работа данного магазина перестала быть экономически оправданной. Все остальные магазины сети в Ярославле и Ярославской области продолжат свою работу в обычном режиме. Работникам закрывающегося гипермаркета пообещали работу в других торговых точках.
— Компания ценит вклад каждого сотрудника и делает максимум для того, чтобы предлагать разные варианты по дальнейшему трудоустройству. В Ярославле всем сотрудникам без исключения будет предложено перейти на работу в другой гипермаркет сети в городе, — уточнили в «АШАН Ритейл Россия».
Напомним, изменения ожидаются и в судьбе самого большого торгового центра Ярославля «Аура». Его выставили на продажу.