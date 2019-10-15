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Бизнес

В Ярославле закрывают гипермаркет «Наша Радуга»

В компании «АШАН Ритейл Россия» рассказали о причинах такого решения

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Гипермаркет «Наша Радуга» будет работать до 30 ноября

Гипермаркет «Наша Радуга» будет работать до 30 ноября

В Ярославле закрывают гипермаркет «Наша Радуга» на улице Полушкина Роща. Этот подтвердили в компании «АШАН Ритейл Россия», в сеть которой и входит ярославский магазин. Работать «Наша Радуга» перестанет с 30 ноября.

— «АШАН Ритейл Россия» использует подход, при котором оценивает эффективность того или иного магазина и перераспределяет ресурсы, — заявили в пресс-службе компании.

Судя по всему, работа данного магазина перестала быть экономически оправданной. Все остальные магазины сети в Ярославле и Ярославской области продолжат свою работу в обычном режиме. Работникам закрывающегося гипермаркета пообещали работу в других торговых точках.

— Компания ценит вклад каждого сотрудника и делает максимум для того, чтобы предлагать разные варианты по дальнейшему трудоустройству. В Ярославле всем сотрудникам без исключения будет предложено перейти на работу в другой гипермаркет сети в городе, — уточнили в «АШАН Ритейл Россия».

Напомним, изменения ожидаются и в судьбе самого большого торгового центра Ярославля «Аура». Его выставили на продажу.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    15 окт 2019 в 15:58

    Очень хороший магазин, жаль что закрывается. Скоро из нашего мухосранска все нормальные ритейлы уйдут. Останутся одни пятерочки да магниты.

    Гость
    15 окт 2019 в 15:50

    Жаль, мне было удобно туда заезжать