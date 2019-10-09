9 октября среда
СЕЙЧАС +4°С
usd 65.10
eur 71.45

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 65.10
eur 71.45

Все новости

Все новости
Бизнес

Водка из прошлого вернётся на прилавки магазинов: в Ярославле возрождают ЛВЗ

Мы узнали подробности о том, что сейчас происходит на заводе

Поделиться

1 921
11 Обсудить
На ЛВЗ планируют восстановить производство 20 сортов напитков, которые здесь выпускали раньше

На ЛВЗ планируют восстановить производство 20 сортов напитков, которые здесь выпускали раньше

На прилавках магазинов скоро могут появиться забытые в последние годы напитки ликёро-водочного завода «Ярославский». Сегодня предприятие подписало соглашение о возрождении производства. Инвестор говорит, что готов вложить 700 миллионов рублей.

— Будут вновь выпускаться традиционные бренды предприятия, — отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как стало известно 76.RU, на заводе планируют возобновить около 20 брендов напитков, которые выпускались на ЛВЗ раньше. В их числе водка «Ярославская», «Старый Ярославль» и «Толга».

— Если всё пойдёт по плану, то конвейер запустят уже в октябре, а в ноябре первая продукция появится на прилавках магазинов, — сообщил собеседник издания 76.RU.

Несколько раз производство на ликёро-водочном заводе «Ярославский» уже пытались возобновить, но предыдущие попытки так ни к чему и не приводили.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

водкаЛВЗ

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (11)

    лучший
    9 окт 2019 в 18:40

    чо вопросы задаете глупые? калдыри, все для вас делается, не кукарекайте!

    Гость
    9 окт 2019 в 19:22

    Ждем Сливянку!

    Серёга
    9 окт 2019 в 19:03

    Хорошая новость