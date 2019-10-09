Водка из прошлого вернётся на прилавки магазинов: в Ярославле возрождают ЛВЗ

На прилавках магазинов скоро могут появиться забытые в последние годы напитки ликёро-водочного завода «Ярославский». Сегодня предприятие подписало соглашение о возрождении производства. Инвестор говорит, что готов вложить 700 миллионов рублей.
— Будут вновь выпускаться традиционные бренды предприятия, — отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Как стало известно 76.RU, на заводе планируют возобновить около 20 брендов напитков, которые выпускались на ЛВЗ раньше. В их числе водка «Ярославская», «Старый Ярославль» и «Толга».
— Если всё пойдёт по плану, то конвейер запустят уже в октябре, а в ноябре первая продукция появится на прилавках магазинов, — сообщил собеседник издания 76.RU.
Несколько раз производство на ликёро-водочном заводе «Ярославский» уже пытались возобновить, но предыдущие попытки так ни к чему и не приводили.