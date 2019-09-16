«Оцениваем ущерб»: владелец Дзержинского рынка рассказал, что с ним будет делать дальше

Дзержинский рынок Ярославля будут восстанавливать после пожара, который случился рано утром в воскресенье, 15 сентября.

О планах по восстановлению нам рассказал его владелец — бизнесмен Евгений Мухин.

— Будем восстанавливать. Сколько по времени? Ой, не знаю, вчера только сгорел, а сегодня, думаете, я уже всё знаю? Будем смотреть, думаю, что недолго это будет по времени, — ответил 76.RU Евгений Мухин.

Почему случился пожар, сам владелец пока не знает.

— Специалисты пока разбираются, что там произошло. А мы пока будем оценивать ущерб, — добавил Мухин.