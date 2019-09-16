16 сентября понедельник
СЕЙЧАС +12°С
usd 64.47
eur 71.53

Темы

СЕЙЧАС +12°С
usd 64.47
eur 71.53

Все новости

Все новости
Бизнес
Пожар на Дзержинском рынке

«Оцениваем ущерб»: владелец Дзержинского рынка рассказал, что с ним будет делать дальше

Площадкой владеет ярославский бизнесмен Евгений Мухин

Поделиться

2 397
1 Обсудить

На сгоревшем рынке ущерб понесли и арендаторы точек 

Фото: Главное управление МЧС по Ярославской области

Дзержинский рынок Ярославля будут восстанавливать после пожара, который случился рано утром в воскресенье, 15 сентября. 

О планах по восстановлению нам рассказал его владелец — бизнесмен Евгений Мухин.

— Будем восстанавливать. Сколько по времени? Ой, не знаю, вчера только сгорел, а сегодня, думаете, я уже всё знаю? Будем смотреть, думаю, что недолго это будет по времени, — ответил 76.RU Евгений Мухин. 

Почему случился пожар, сам владелец пока не знает. 

— Специалисты пока разбираются, что там произошло. А мы пока будем оценивать ущерб, — добавил Мухин.

По словам владельца рынка, предприятие приносит ему доход, а значит, планов закрывать торговую площадку у бизнесмена нет. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожаррынок

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Женя
    16 сен 2019 в 18:20

    Врёт.