«Оцениваем ущерб»: владелец Дзержинского рынка рассказал, что с ним будет делать дальше

На сгоревшем рынке ущерб понесли и арендаторы точек
Фото: Главное управление МЧС по Ярославской области
Дзержинский рынок Ярославля будут восстанавливать после пожара, который случился рано утром в воскресенье, 15 сентября.
О планах по восстановлению нам рассказал его владелец — бизнесмен Евгений Мухин.
— Будем восстанавливать. Сколько по времени? Ой, не знаю, вчера только сгорел, а сегодня, думаете, я уже всё знаю? Будем смотреть, думаю, что недолго это будет по времени, — ответил 76.RU Евгений Мухин.
Почему случился пожар, сам владелец пока не знает.
— Специалисты пока разбираются, что там произошло. А мы пока будем оценивать ущерб, — добавил Мухин.
По словам владельца рынка, предприятие приносит ему доход, а значит, планов закрывать торговую площадку у бизнесмена нет.