Китай начнёт производить двигатели в Ярославской области

— Стоимость проекта — около 770 миллионов рублей. Планируется создать 49 новых рабочих мест, в том числе в первый год — 30, — рассказал и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Дмитрий Глушков.

Базироваться производство будет в Тутаеве на моторном заводе.

Ярославской областью снова заинтересовались бизнесмены из Китая. Корпорация Weichai Power Co., Ltd планирует производить индустриальные дизельные и газовые двигатели на территории нашего региона.

Китай уже давно присматривается к площадям в Ярославской области. Так, первым случаем за всю историю, когда китайский акционер получил контроль в российском обществе с ограниченной ответственностью, занимающемся генерацией электроэнергии, стал именно на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле.

Также в правительстве подписывали договор с корпорацией, занимающейся производством стройтехники — тоже на строительство завода.