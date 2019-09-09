9 сентября понедельник
СЕЙЧАС +16°С
usd 65.57
eur 72.33

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 65.57
eur 72.33

Все новости

Все новости
Бизнес

Китай начнёт производить двигатели в Ярославской области

Где будет базироваться завод

Поделиться

3 346
4 Обсудить

Китайская корпорация обоснуется в Тутаеве 

Фото: Александра Савельева

Ярославской областью снова заинтересовались бизнесмены из Китая. Корпорация Weichai Power Co., Ltd планирует производить индустриальные дизельные и газовые двигатели на территории нашего региона. 

Базироваться производство будет в Тутаеве на моторном заводе. 

— Стоимость проекта — около 770 миллионов рублей. Планируется создать 49 новых рабочих мест, в том числе в первый год — 30, — рассказал и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Дмитрий Глушков.

Двигатели собираются производить для речных и морских судов, железнодорожных локомотивов. 

Китай уже давно присматривается к площадям в Ярославской области. Так, первым случаем за всю историю, когда китайский акционер получил контроль в российском обществе с ограниченной ответственностью, занимающемся генерацией электроэнергии, стал именно на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле. 

Также в правительстве подписывали договор с корпорацией, занимающейся производством стройтехники — тоже на строительство завода

ТЕКСТ

ТЕГИ

Китайдвигатели

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гостья
    9 сен 2019 в 18:20

    Планируется создать 49 рабочих мест. Круто! большая помощь для людей в увеличении рабочих мест

    Гость
    9 сен 2019 в 20:57

    49 китайцев будут работать!

    Жулики и воры.
    9 сен 2019 в 20:52

    Слава путину, это прорыв!