В Ярославской области чиновников заставили заплатить за овец, которых загрызли бездомные собаки

В Ярославской области стая бездомных собак напала на ферму и загрызла пасущихся в загоне овец. Погибло 18 животных породы дагестанская горная. Они принадлежали частной ферме «Драфт», которая подала иск в суд к правительству Ярославской области и администрации Переславля-Залесского, где и находится пастбище. Хозяева фермы требуют возместить ущерб в 182 700 рублей, так как обязанность отлавливать бездомных животных лежит на государстве.

Но чиновники пытались поспорить с бизнесменом, заявляя на суде, что нет достоверных доказательств, что овец загрызли именно бездомные собаки.