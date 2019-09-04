В Ярославской области чиновников заставили заплатить за овец, которых загрызли бездомные собаки

Почти два десятка овец были загрызены в Переславле-Залесском
Фото: Александра Савельева
В Ярославской области стая бездомных собак напала на ферму и загрызла пасущихся в загоне овец. Погибло 18 животных породы дагестанская горная. Они принадлежали частной ферме «Драфт», которая подала иск в суд к правительству Ярославской области и администрации Переславля-Залесского, где и находится пастбище. Хозяева фермы требуют возместить ущерб в 182 700 рублей, так как обязанность отлавливать бездомных животных лежит на государстве.
Но чиновники пытались поспорить с бизнесменом, заявляя на суде, что нет достоверных доказательств, что овец загрызли именно бездомные собаки.
— Собаки, которые напали на животных, ранее наблюдались на этой территории. Днем овцы находятся в специально огражденном загоне. В день нападения на овец свидетели рассказали, что овцы были загрызены собаками, так как видели непосредственное нападение. Стая напавших собак состояла из восьми-девяти особей, — дала показания ветеринар предприятия Наталья Шаброва. — Стаю бездомных собак видели в окрестностях и ранее.
Арбитражный суд Ярославской области встал на сторону предпринимателя, однако всю вину по возмещению ущерба возложил на администрацию Переславля-Залесского.