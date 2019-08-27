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«Оплачу проезд и накормлю»: житель Мышкина выиграл грант в 500 тысяч рублей на музыкальный фестиваль

Как молодой человек из Ярославской области потратит деньги

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Полмиллиона Леонид потратит на музыку

Фото: правительство Ярославвской области

Житель Мышкина Леонид Чистяков выиграл грант фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» — получил 500 тысяч рублей и на эти деньги организует фестиваль «Street party над Волгой». От Ярославской области отбор прошли 56 претендентов на гранты.

Большой музыкальный праздник в Мышкине будет уже в июле следующего года. Леонид Чистяков рассказал, как это будет. Самое главное — живой звук, без усилителей.

— Мы направлены на уличных музыкантов, которые могут выступать и без звукоусиливающего оборудования. Сделаем для них сцену. Приедут музыканты из разных городов, — рассказывает Леонид.

Всем участникам фестиваля оплатят проезд до Мышкина, проживание, питание, проведут экскурсии по городу. Сцену поставят на Волжской набережной. Будет примерно так, но гораздо масштабнее. Зато не менее задорно.

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