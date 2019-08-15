«Ваш суп — это водица с опарышами»: шеф Ивлев раскритиковал ресторан в Ростове. А владельцы рады

Знаменитый гуру ресторанного бизнеса Константин Ивлев снова побывал в Ростове Великом. Его шоу «На ножах» выпустило новый сюжет об изменении ещё одного заведения в городе — ресторана «Иван-царевич». Для честности стоит сказать, что снимали этот выпуск ещё в мае, но только сегодня шоу вышло в свет. Ресторан, судя даже по названию, стилизован сказочно: стены расписаны картинами с боярами и Иваном-царевичем, деревянная мебель, бордовые скатерти. По своей традиции Константин Ивлев заказал половину меню заведения, чтобы распробовать: пару салатов, борщ с пампушками, солянку, горячее, вареники и блины с мясом. Провинциальному заведению, где даже нет шеф-повара, удивить Ивлева удалось разве только в плохом смысле.

Ивлев разворошил блюдо, но пробовать не стал Фото: телеканал «Пятница»

— Ваша солянка — это суп-водица с мясными опарышами. Нет яркого вкуса копчёностей, благородной кислинки, — критиковал Константин Ивлев. — Отвратительные блины с мясом — жирные и пережаренные. Критику повара выдерживали с трудом, передавая с кухни саркастические замечания. Но Ивлев сам заявился на кухню и лично высказал всё, что думает о ростовских кулинарах. «Он шоумен» Программа известна тем, что меняет концепцию в заведениях. Порой так, что владельцы потом сами не рады и возвращают всё обратно. Как недавно случилось в другом ростовском заведении.

Разница в интерьере произошла минимальная Фото 1: телеканал «Пятница» Фото 2: телеканал «Пятница»

Этому ресторану, можно сказать, повезло: команда «На ножах» перекрасила стены в белый, оживила рисунки на стенах, отчистила окна, отмыла кухню. Большую часть денег на этот раз потратили на другую затею. Вместо нового меню для заведения шеф Ивлев предложил устроить пир для жителей города: с молочным поросёнком, осётром, чёрной икрой, запечённой индейкой и другими деликатесами. — Понятно, что он шоумен, но, ребят, он талантлив, — рассказала 76.RU владелица заведения Елена. — У меня тёплые чувства от передачи остались. Мы сохранили всё, нам понравилось. Опыт с пиром, на продукты для которого ушла большая часть средств, стал для нас познавательным — Константин дал нам образец, показал, какие блюда можно выставить, как они должны подаваться. Мы используем эти знания на ближайшем фестивале частных музеев в Ярославской области.