13 августа вторник
СЕЙЧАС +23°С
usd 65.43
eur 73.12

Темы

СЕЙЧАС +23°С
usd 65.43
eur 73.12
Фото пользователя

Инга Сафронова

коммерческий редактор
Фото пользователя

Инга Сафронова

коммерческий редактор

Все новости

Все новости
Бизнес
Мнение

Возвращаемся в 90-е, несём деньги мимо кассы. Почему в кафе стали просить наличку вместо карты

Колонка о том, как непросто гулять по заведениям города без «живых» денег

Поделиться

1 694
16 Обсудить

Во многих кафе нет проблем с картами — но не во всех

Фото: Александра Савельева

Я не знаю, заметили вы или нет — но все чаще в кафе, мелких магазинах, отелях начинаются проблемы с оплатой услуг банковской картой. В Ярославле я только в одном месте постоянно с этим сталкиваюсь: в кафе, где обедаю, сначала сделали скидку для тех, кто платит наличными, потом резко «сломался терминал» и просили либо снять наличные и оплатить, либо перечислить деньги на личный банковский счет. В городах, где мы побывали, — Торжок, Калязин, Тверь, Углич, — на каждом шагу теперь такое: «Нет связи, сломался терминал, перечислите на личный счет». При этом в маленьких городках найти нужный терминал поблизости — непростое дело. Когда все пути опробованы и я говорю: «Нет, никак, у меня кредитка, и вообще, другой банк, у меня нет приложения, и я сейчас уйду» — тогда вдруг появляется терминал, с него стряхивается пыль и недовольный официант проводит платеж, бормоча, что случилось чудо, все вдруг работает. С него потом спросится, и раздраженный хозяин заведения вздрючит работника. 

В гостинице в Твери вообще поставили перед фактом — наличные до конца дня, мы снимаем кассу вечером, или перечислите на счет через онлайн-кабинет. А с меня списываются проценты за перечисление в другой банк. Все понимаю, уход от налогов, неучтеночка. Но меня бесит — я сразу вспоминаю зарплату в конвертах и когда всё мимо кассы. Такое ощущение, что мы снова окунаемся в мир 90-х и на ценниках скоро появятся у. е. или номера телефонов, привязанных к карте. Мы проводим круглые столы, где говорим о том, как можно экономить с помощью банковской карты, получать кешбэк, контролировать расходы, копить бонусы, вообще не иметь карту в кошельке, только телефон, как хорошо иметь кредитку и тому подобное. А в итоге это представление о современном мире без налички разбивается о непреклонное «У нас только бумажками». Я злющая. Хочется путешествовать по России, имея только телефон или карту. Но нет.

А вы как расплачиваетесь в ресторанах?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    кафеденьги

    оцените материал

      Поделиться

      Увидели опечатку?
      Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      КОММЕНТАРИИ (16)

      гость
      13 авг 2019 в 12:58

      деточка, вы где пребывали последние 20 лет?
      или только вчера родились и сразу в путешествие отправились?
      90-е коими, всех пугают,
      (и, что самое смешное, чаще всего, про них твердят те, кто в 90 даже в перспективе не числились)
      ни куда не уходили...
      они выросли, выросли и проблемы ими рожденные,
      большинство, живёт отрезком времени "сегодня", как курица...
      нет ни вчера ни завтра...
      по тому каждый день новости вот такого плана...

      Фото пользователя
      13 авг 2019 в 12:26

      Если на заведении наклейка с платёжными системами, то это проблема кафе!

      Екатерина
      13 авг 2019 в 12:05

      Все просто,банки дерут с предпринимателей огромные проценты с каждой поступающей суммы через карту. Если бизнес не такой уж крупный,то эти проценты просто съедают большую часть прибыли. У всех знакомых ипэшников покупаю или за нал,или перевожу деньги им на карту,так как понимаю что лучше эти деньги пусть у частника останутся,чем зажравшимся банкам и в карман банкирам пойдут.
      Не было бы таких комиссий, думаю бизнес не противился бы использованию карт