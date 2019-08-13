Возвращаемся в 90-е, несём деньги мимо кассы. Почему в кафе стали просить наличку вместо карты

Я не знаю, заметили вы или нет — но все чаще в кафе, мелких магазинах, отелях начинаются проблемы с оплатой услуг банковской картой. В Ярославле я только в одном месте постоянно с этим сталкиваюсь: в кафе, где обедаю, сначала сделали скидку для тех, кто платит наличными, потом резко «сломался терминал» и просили либо снять наличные и оплатить, либо перечислить деньги на личный банковский счет. В городах, где мы побывали, — Торжок, Калязин, Тверь, Углич, — на каждом шагу теперь такое: «Нет связи, сломался терминал, перечислите на личный счет». При этом в маленьких городках найти нужный терминал поблизости — непростое дело. Когда все пути опробованы и я говорю: «Нет, никак, у меня кредитка, и вообще, другой банк, у меня нет приложения, и я сейчас уйду» — тогда вдруг появляется терминал, с него стряхивается пыль и недовольный официант проводит платеж, бормоча, что случилось чудо, все вдруг работает. С него потом спросится, и раздраженный хозяин заведения вздрючит работника.

В гостинице в Твери вообще поставили перед фактом — наличные до конца дня, мы снимаем кассу вечером, или перечислите на счет через онлайн-кабинет. А с меня списываются проценты за перечисление в другой банк. Все понимаю, уход от налогов, неучтеночка. Но меня бесит — я сразу вспоминаю зарплату в конвертах и когда всё мимо кассы. Такое ощущение, что мы снова окунаемся в мир 90-х и на ценниках скоро появятся у. е. или номера телефонов, привязанных к карте. Мы проводим круглые столы, где говорим о том, как можно экономить с помощью банковской карты, получать кешбэк, контролировать расходы, копить бонусы, вообще не иметь карту в кошельке, только телефон, как хорошо иметь кредитку и тому подобное. А в итоге это представление о современном мире без налички разбивается о непреклонное «У нас только бумажками». Я злющая. Хочется путешествовать по России, имея только телефон или карту. Но нет.

А вы как расплачиваетесь в ресторанах?