«От москвичей — пошлость и разгром»: ростовцы поддержали ресторан, который раскритиковал шеф Ивлев

Передача обернулась громким скандалом
Фото: Покровские Ворота, Константин Ивлев / Vk.com, кадр с видео телеканала «Пятница»
В ростовском ресторане, в который приезжал знаменитый шеф Константин Ивлев, в выходные восстанавливали барную стойку — ресторан приводят обратно к тому внешнему виду, который был до приезда съемочной группы шоу «На ножах». История вышла громкая — хозяйка заведения расстроилась из-за того, как ей всё переделал знаменитый шеф. И разоблачила передачу, рассказав, что все это делается лишь ради шоу. После отъезда Ивлева и его команды владелица заведения сменила его креативную «Рюмочную» на старое название — «Покровские ворота». И решила вести бизнес так же, как и вела его до визита звездных гостей.
Передачу посмотрели, конечно, и в Ростове. И бросились обсуждать. В городских пабликах и на нашем сайте под материалом о визите Ивлева люди разделились на два лагеря — одни пишут, что заведению не помешали бы перемены. Другие встали на сторону владелицы заведения, поняв, почему именно она отказалась менять свой бизнес под проект шефа.
Aleksandra Khalezova
— Сразу видно наш город — деревня. Сделали неплохое заведение. Но увы.
Наталья Котелина
— Зря хаете, кто-нибудь из вас работал в этой отрасли? А именно на кухне? Вы даже не представляете, что это за процесс!
Юлия Ладонина
— Переживали за хорошее заведение, но душевненько так тарелочки летали.
Оля Степанова
— Была несколько раз, все душевно, еда приличная, персонал ненавязчивый. А на месте хозяйки я название тоже бы поменяла. Что еще за рюмочная?
Диана Воронова
— Концепцию заведения «Пятница» сделала посредственную. Меню изменили на «жрать нечего». Сало, оливье, шуба, соленья. И рыба в томате, надеюсь, не из консервов. Новогодний стол 98-го.
Елена Филатова
— Название «Рюмочная» не зря было сделано — по меню, которое Константин им предложил. И причем действительно неплохое. А если гостей и сейчас не впечатляет еда, значит, у поваров не из того места растут руки или начальство экономит на продуктах, вот и всё.
Иван Симоненко
— Может, концепция и неплохая, но очевидно, что заведение своим основным клиентом видит свадебно-поминальные банкеты с шубой и мясом в горшочках, то есть местного жителя. Шеф предложил вариант для туриста. Турист в Ростове мало задерживается, и все отели практически имеют свой ресторан. Я не эксперт ресторанного бизнеса, но надо определиться заведению с профилем: трактир или же столовая комплексного обеда + банкетный зал. Ну и развивать маркетинг и, соответственно, активные продажи именно в одном направлении. И то, и то успеть сложно, и напортачить шансов больше.
гость
— А что вы ещё ожидали от москвичей? Пошлость и разгром.
Гость
— Правильно, что оставили всё как было. А то рюмочную он захотел. Хорошее кафе-ресторан было там — всё вкусно и недорого.