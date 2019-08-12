«От москвичей — пошлость и разгром»: ростовцы поддержали ресторан, который раскритиковал шеф Ивлев

В ростовском ресторане, в который приезжал знаменитый шеф Константин Ивлев, в выходные восстанавливали барную стойку — ресторан приводят обратно к тому внешнему виду, который был до приезда съемочной группы шоу «На ножах». История вышла громкая — хозяйка заведения расстроилась из-за того, как ей всё переделал знаменитый шеф. И разоблачила передачу, рассказав, что все это делается лишь ради шоу. После отъезда Ивлева и его команды владелица заведения сменила его креативную «Рюмочную» на старое название — «Покровские ворота». И решила вести бизнес так же, как и вела его до визита звездных гостей.



Передачу посмотрели, конечно, и в Ростове. И бросились обсуждать. В городских пабликах и на нашем сайте под материалом о визите Ивлева люди разделились на два лагеря — одни пишут, что заведению не помешали бы перемены. Другие встали на сторону владелицы заведения, поняв, почему именно она отказалась менять свой бизнес под проект шефа. Aleksandra Khalezova

— Сразу видно наш город — деревня. Сделали неплохое заведение. Но увы.

Наталья Котелина

— Зря хаете, кто-нибудь из вас работал в этой отрасли? А именно на кухне? Вы даже не представляете, что это за процесс!

Юлия Ладонина

— Переживали за хорошее заведение, но душевненько так тарелочки летали.

Оля Степанова

— Была несколько раз, все душевно, еда приличная, персонал ненавязчивый. А на месте хозяйки я название тоже бы поменяла. Что еще за рюмочная?

Диана Воронова

— Концепцию заведения «Пятница» сделала посредственную. Меню изменили на «жрать нечего». Сало, оливье, шуба, соленья. И рыба в томате, надеюсь, не из консервов. Новогодний стол 98-го.

