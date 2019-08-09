Инвестора заставят сохранить исторический облик речного вокзала в Ярославле

В Ярославле прошло заседание комиссии Общественной палаты области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия. Обсуждали судьбу речного вокзала, который стал причиной скандала после решения о реконструкции.



— Главное сегодня — не допустить изменения внешнего облика комплекса в процессе его реконструкции, — заявил глава президиума областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Извеков.

В прошлом году здание вокзала включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Ярославской области. Собственник объекта пытался отменить это решение через суд, но ничего не вышло. На заседании решили — внутри пусть делает, что хочет, но снаружи — нет.