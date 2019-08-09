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Бизнес

Инвестора заставят сохранить исторический облик речного вокзала в Ярославле

Подробности затянувшегося скандала

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Вокруг вокзала идут бои уже несколько месяцев

Фото: Александра Савельева

В Ярославле прошло заседание комиссии Общественной палаты области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия. Обсуждали судьбу речного вокзала, который стал причиной скандала после решения о реконструкции. 

— Главное сегодня — не допустить изменения внешнего облика комплекса в процессе его реконструкции, — заявил глава президиума областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Извеков. 

В прошлом году здание вокзала включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Ярославской области. Собственник объекта пытался отменить это решение через суд, но ничего не вышло. На заседании решили — внутри пусть делает, что хочет, но снаружи — нет.

— Собственник может выбрать любой вариант экономически выгодного приспособления внутренних помещений, но только при условии сохранения сложившегося исторического облика вокзала, его фасада. Необходимо сохранить историко-культурную ценность здания, его архитектурный стиль периода советского неоконструктивизма, — сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. 

Авторы проекта здания речного вокзала в 1986 году получили Государственную премию РСФСР за архитектуру комплекса. Об истории вокзала читайте здесь.

В серьёзный скандал вылился конфликт градозащитников и чиновников с собственником здания бывшего речного вокзала на Волжской набережной в Ярославле. Здание не ремонтировалось 42 года, но когда новый инвестор решил за него взяться, встретил сопротивление — градозащитники были против модернизации внешнего облика. Новый собственник тогда жаловался — дело дошло до травли. После того как объект объявили выявленным памятником культуры, уже после того, как его начали модернизировать, владелец здания даже задумался о том, чтобы законсервировать постройку. Мы уже рассказывали подробности этого конфликта.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Ално
9 авг 2019 в 08:11

Вроде Якушев там собственник. Он же клялся в 2012 году город любить. А сейчас что, разлюбил? Можно же наконец-то отремонтировать не нарушая облик? Конечно можно. И ещё- город вроде немаленький,и древний, а посмотреть туристам почти нечего. Уничтожено много всего, а на освобождённой земле построены новоделы-дешовка из стекла и бетона. В маленьком Суздале туристы больше времени проводят. чем в Ярославле.

Гость
9 авг 2019 в 09:10

Стену с стороны верхней набережной делают стеклянной зеркальной. Смотрится фигово.
Пока не увидел, был на стороне нового собственника реконструирующего здание.

Гость
9 авг 2019 в 08:50

Не Якушев...
Собственник "Байтек Машинери", Серёжа Пахневич.