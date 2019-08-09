Инвестора заставят сохранить исторический облик речного вокзала в Ярославле

Вокруг вокзала идут бои уже несколько месяцев
Фото: Александра Савельева
В Ярославле прошло заседание комиссии Общественной палаты области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия. Обсуждали судьбу речного вокзала, который стал причиной скандала после решения о реконструкции.
— Главное сегодня — не допустить изменения внешнего облика комплекса в процессе его реконструкции, — заявил глава президиума областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Извеков.
В прошлом году здание вокзала включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Ярославской области. Собственник объекта пытался отменить это решение через суд, но ничего не вышло. На заседании решили — внутри пусть делает, что хочет, но снаружи — нет.
— Собственник может выбрать любой вариант экономически выгодного приспособления внутренних помещений, но только при условии сохранения сложившегося исторического облика вокзала, его фасада. Необходимо сохранить историко-культурную ценность здания, его архитектурный стиль периода советского неоконструктивизма, — сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.
Авторы проекта здания речного вокзала в 1986 году получили Государственную премию РСФСР за архитектуру комплекса. Об истории вокзала читайте здесь.
В серьёзный скандал вылился конфликт градозащитников и чиновников с собственником здания бывшего речного вокзала на Волжской набережной в Ярославле. Здание не ремонтировалось 42 года, но когда новый инвестор решил за него взяться, встретил сопротивление — градозащитники были против модернизации внешнего облика. Новый собственник тогда жаловался — дело дошло до травли. После того как объект объявили выявленным памятником культуры, уже после того, как его начали модернизировать, владелец здания даже задумался о том, чтобы законсервировать постройку. Мы уже рассказывали подробности этого конфликта.