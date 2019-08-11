«Мне говорили "Не рыпайся"»: москвич бросил престижную работу и уехал в Переславль ради хобби

Бросить престижную работу в Москве и рвануть в провинцию? Решится далеко не каждый. Но такие есть. Три года назад Максим Зубарев уехал из столицы и поселился возле Плещеева озера в Переславском районе — популярного места среди любителей водных видов спорта. Максим мастерит доски для кайтсёрфинга. Он рассказал, как решился открыть своё дело, сколько пришлось вложить и что ему это даёт кроме денег. Кайтсёрфинг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом). Википедия.



— То, как я жил раньше, мне не нравилось, — вспоминает Максим. — Я просыпался в семь, в семь тридцать мне нужно было выходить, чтобы к девяти успеть на работу. Полтора часа я тратил на дорогу в один конец, потом сидел восемь часов в офисе с перерывом на обед в столовой. В шесть часов всё заканчивалось. В восемь я приезжал домой, сил нет, желания что-то делать нет. И так каждый день. Как день сурка. Проблема была в том, что я не знал, чем заняться. Поменять один офис на другой? Смысла в этом я не видел.



Максим 13 лет проработал в офисе и уволился в 2015 году Фото: Макс Зубарев / Facebook.com

В 2011 году Максим наткнулся на ролик в интернете: обычный парнишка обычными инструментами делает доску для кайтсёрфинга. «А я так смогу?» — подумал Максим. — Мне просто захотелось попробовать. Я всегда любил что-то руками делать. Изначально я делал доски друзьям. Они видели, что у меня получается, поэтому поддерживали, говорили продолжать мастерить дальше. Первую свою доску для кайтсёрфинга Максим делал не спеша, почти год.

Постепенно хобби переросло в призвание Фото: ZUMAX surfboards — изготовление и ремонт досок / Facebook.com

— Страшно было уходить с постоянной работы?

— Были страхи. Родители спрашивали: «А куда ты пойдёшь? У тебя стабильная работа, никуда не рыпайся». Возможно, если бы они меня с самого начала поддерживали, я бы ещё раньше уволился. А так были сомнения и переживания. Но на самом деле, когда я бросил офисную работу, я вздохнул с огромным облегчением. Я понимал, что буду зарабатывать в разы меньше, но мне этого хватит, чтобы на это жить так, как я хочу, где хочу и не подчиняться жёсткому графику.

Из душной Москвы Максим перебрался в Переславль. Открыл здесь мастерскую, где работает вместе с девушкой. Ирина художник, оформляет доски Фото: ZUMAX surfboards — изготовление и ремонт досок / Facebook.com

— В среднем цена доски — около 30 тысяч рублей. Чтобы её сделать, уходит недели три. Поначалу заказы приходили только из Москвы, потом из Питера. Сейчас большая география: Урал, Сибирь, Нижний Новгород. Я общаюсь с заказчиком дистанционно в соцсетях. Потом отправляю доску по почте. Благо, по России это можно сделать достаточно просто через транспортную компанию.

«Мне работы в мастерской хватает за глаза. Иногда выбраться на речку раз в неделю для меня как отдушина» Фото: Макс Зубарев / Facebook.com

— Много заказов поступает?

— Я не находил сильной закономерности, когда больше заказов. У меня и зимой есть заказы, потому что люди ездят по заграничным морям, им доски нужны. Помимо изготовления досок, я их еще и ремонтирую. Это такая хрупкая вещь, ломаются они очень часто.

В основе пенопласт. Вес такой доски около трёх — трёх с половиной килограммов Фото: ZUMAX surfboards — изготовление и ремонт досок / Facebook.com

Пара заказов была из-за рубежа. Их было бы и больше, если бы была грамотная логистика. Как рассказал Максим, из России габаритную вещь за разумные деньги отправить практически невозможно.

— Это очень дорого. Чтобы двухметровую доску переправить за границу да так, чтоб её не разбили, нужно заплатить 300–400 евро. При стоимости доски чуть больше получается такой ценник, что ни один здравомыслящий буржуй не купит.



— Сколько пришлось вложить в свой проект?

— Я никогда не считал. Ну, купил шлифмашинку за шесть тысяч рублей, материалы. На тот момент у меня была ещё основная работа. Я занимался этим как хобби. А когда человек занимается хобби, он особо не считает, сколько потратил. Делать доски для меня — как ремесло. Рассуждать, сколько я вложил в ремесло — звучит странно. Я просто делал что мне нравится. Да, потихоньку покупал необходимые ручные инструменты. Сейчас у меня есть станок, который режет заготовку доски из 3D-модели. Вот это уже достаточно дорогостоящее оборудование.

Помимо изготовления досок, Максим вместе со своим другом Михаилом устраивают сплавы по речкам Переславского района на SUP-досках.

С 2008 года Максим увлекается кайтсёрфингом Фото: Макс Зубарев / Facebook.com

— Я не воспринимаю это как какой-то бизнес или дополнительный источник дохода, в который я выкладываюсь. Это для меня как сторонний проект, который если выстрелит — классно, нет — ну и ладно. То лето было хорошим. В этом году как-то совсем печально с погодой. Люди не очень стремятся на воду, когда +10 градусов. В основном приезжают отдыхающие из Москвы и Подмосковья. У местных либо денег нет, либо желания.



Цена демократичная, считает Максим. Полная программа стоит три тысячи и занимает полдня Фото: Макс Зубарев / Facebook.com

— Странно, многие наоборот стремятся уехать из провинции в большой город…

— А так обычно и происходит — люди, уставшие от большого города, едут сюда. А люди, скучающие здесь, едут туда. Молодежи студенческого или постстуденческого возраста в Переславле практически нет. Все уезжают в Ярославль или Москву.

Максим практически не вкладывается в рекламу. Помогает сарафанное радио

Фото: ZUMAX surfboards — изготовление и ремонт досок / Facebook.com

— Что вам это даёт кроме денег?

— Я люблю работать руками. Когда я могу пощупать результаты своих трудов, то получаю больше удовольствия, нежели от каких-то аморфных офисных дел. Вот ты год поработал, а где результаты — непонятно. Главное — найти своё призвание и любить то, что ты делаешь. Не только ради того, чтобы заработать денег. Это становится не так интересно, во-вторых, душа не будет болеть этим. Сейчас я зарабатываю в два-три раза меньше, чем зарабатывал в своей конторе. Но при этом я себя чувствую гораздо лучше.

Желаем Максиму Зубареву дальнейших успехов! Фото: Максим Зубарев