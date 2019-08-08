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Бизнес

«Что это за сопли? Козявка у повара упала?»: Константин Ивлев разнёс работу ресторана в Ростове

Легендарный повар переделал угасающее заведение на свой вкус

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Ресторан находится в старинном разрушающемся здании

Фото: Константин Ивлев, ресторан «Покровские ворота» / Vk.com 

Ресторан в Ярославской области попал в шоу «На ножах» известного шеф-повара Константина Ивлева, страстью которого является русская кухня. Заведение «Покровские ворота» в Ростове Великом заявляет себя как ресторан русской кухни. Однако приятно удивить ростовские повара звёздного гостя не смогли. 

Ресторан расположен в старинном разрушающемся здании, по его стенам даже внутри заведения ползёт плесень. Концепции внутреннего интерьера, как посчитал Ивлев, нет — съемочная группа показала старые скатерти и мебель. Кухня ресторана тоже гуру ресторанного бизнеса не поразила. Чтобы распробовать её наверняка, Константин Ивлев заказал половину меню: 

  • салат «Гнездо глухаря»;
  • фирменный салат «Покровский»; 
  • борщ;
  • солянку;
  • пельмени;
  • рулетики из ветчины;
  • котлету по-киевски; 
  • мясо по-ростовски;
  • баклажанную икру;
  • разносол. 
Из-за кусочка рыбы на ободке этой тарелки шеф-повар отказался от блюда

Из-за кусочка рыбы на ободке этой тарелки шеф-повар отказался от блюда

— Это рулетики? Это на отшибись сделано. Повар у вас там что, сапожник что ли? Ветчина самая дешёвая. Сыр дешёвый. Отвратительно, — заявил Ивлев, когда ему подали рулетики из ветчины. 

Зато по вкусу столичного шеф-повара пришёлся фирменный салат заведения и разносолы. Оценка другим блюдам была крайне критичной.

— Что это за сопли? Что это такое? — указывал на тарелку со слабосолёной сёмгой Ивлев. 

— Это от сёмги, — ответила повар (кусочек сёмги попал на край тарелки).

— А я-то откуда знаю, это от сёмги или козявка у повара упала?

Пробовать некоторые блюда из-за их внешнего вида Константин Ивлев не стал. И в целом оценил кухню заведения как совдеповскую, устаревшую. 

Всем по рюмочке

Однако программа шеф-повара известна тем, что заведения не только получают критику, но и новый облик. За ночь ресторан «Покровские ворота» по задумке Константина Ивлева сменил название на «Рюмочную», где полностью переделали бар, купили новую мебель на кухню и в зал, сменили текстиль и даже слегка обновили фасад старого дома. По новой концепции в ресторане появилась дегустационная зона для фирменных наливок и арт-объект в зале — инсталляция с разноцветными парящими бутылками. Теперь в заведении и новое меню: 

Новые блюда от Ивлева выглядит аппетитно&nbsp;

Новые блюда от Ивлева выглядит аппетитно 

  • с горячими пирожками;
  • домашним салом с печёным картофелем;
  • рыбой в соусе из красных овощей и томатов; 
  • котлетами из кролика;
  • рагу из грибов;
  • бужениной и свининой с печёной свёклой;
  • салатом оливье с копченым боком;
  • солянкой;
  • щами;
  • и новым рецептом рулетиков из ветчины.
Новое блюдо — котлеты из кролика

Новое блюдо — котлеты из кролика

За время передачи на телеканале «Пятница» выяснилось, что и слаженной работы внутри коллектива заведения нет — повара работали в грязной старой кухне, где даже не было горячей воды. От условий вокруг энтузиазма у кулинаров не прибавлялось. А хозяйка заведения расстраивалась о том, что за шесть лет с момента покупки здания и обустройства ресторана бизнес никак не окупается. Теперь ситуация должна измениться. 

Константин Ивлев приезжает в Ярославскую область уже не первый раз. В последний свой визит в Ярославль он высказался о Центральном рынке, где заметил «уйму труселей».

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КОММЕНТАРИИ (3)

8 авг 2019 в 23:27

Все предыдущие проекты Ивлева в этом телешоу провалились. Кому интересно - погулите.

ростовчанин
8 авг 2019 в 19:52

а что по этому поводу нам скажет начальник транспортного цеха? владелица сего заведения Екатерина!))

Гость
8 авг 2019 в 19:47

Что я прочитал ?