«Что это за сопли? Козявка у повара упала?»: Константин Ивлев разнёс работу ресторана в Ростове

Ресторан находится в старинном разрушающемся здании
Фото: Константин Ивлев, ресторан «Покровские ворота» / Vk.com
Ресторан в Ярославской области попал в шоу «На ножах» известного шеф-повара Константина Ивлева, страстью которого является русская кухня. Заведение «Покровские ворота» в Ростове Великом заявляет себя как ресторан русской кухни. Однако приятно удивить ростовские повара звёздного гостя не смогли.
Ресторан расположен в старинном разрушающемся здании, по его стенам даже внутри заведения ползёт плесень. Концепции внутреннего интерьера, как посчитал Ивлев, нет — съемочная группа показала старые скатерти и мебель. Кухня ресторана тоже гуру ресторанного бизнеса не поразила. Чтобы распробовать её наверняка, Константин Ивлев заказал половину меню:
- салат «Гнездо глухаря»;
- фирменный салат «Покровский»;
- борщ;
- солянку;
- пельмени;
- рулетики из ветчины;
- котлету по-киевски;
- мясо по-ростовски;
- баклажанную икру;
- разносол.
— Это рулетики? Это на отшибись сделано. Повар у вас там что, сапожник что ли? Ветчина самая дешёвая. Сыр дешёвый. Отвратительно, — заявил Ивлев, когда ему подали рулетики из ветчины.
Зато по вкусу столичного шеф-повара пришёлся фирменный салат заведения и разносолы. Оценка другим блюдам была крайне критичной.
— Что это за сопли? Что это такое? — указывал на тарелку со слабосолёной сёмгой Ивлев.
— Это от сёмги, — ответила повар (кусочек сёмги попал на край тарелки).
— А я-то откуда знаю, это от сёмги или козявка у повара упала?
Пробовать некоторые блюда из-за их внешнего вида Константин Ивлев не стал. И в целом оценил кухню заведения как совдеповскую, устаревшую.
Всем по рюмочке
Однако программа шеф-повара известна тем, что заведения не только получают критику, но и новый облик. За ночь ресторан «Покровские ворота» по задумке Константина Ивлева сменил название на «Рюмочную», где полностью переделали бар, купили новую мебель на кухню и в зал, сменили текстиль и даже слегка обновили фасад старого дома. По новой концепции в ресторане появилась дегустационная зона для фирменных наливок и арт-объект в зале — инсталляция с разноцветными парящими бутылками. Теперь в заведении и новое меню:
- с горячими пирожками;
- домашним салом с печёным картофелем;
- рыбой в соусе из красных овощей и томатов;
- котлетами из кролика;
- рагу из грибов;
- бужениной и свининой с печёной свёклой;
- салатом оливье с копченым боком;
- солянкой;
- щами;
- и новым рецептом рулетиков из ветчины.
За время передачи на телеканале «Пятница» выяснилось, что и слаженной работы внутри коллектива заведения нет — повара работали в грязной старой кухне, где даже не было горячей воды. От условий вокруг энтузиазма у кулинаров не прибавлялось. А хозяйка заведения расстраивалась о том, что за шесть лет с момента покупки здания и обустройства ресторана бизнес никак не окупается. Теперь ситуация должна измениться.
Константин Ивлев приезжает в Ярославскую область уже не первый раз. В последний свой визит в Ярославль он высказался о Центральном рынке, где заметил «уйму труселей».