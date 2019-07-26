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«Сбежала от суеты»: как немка в 55 лет открыла кемпинг в российской глубинке

Гудрун Пфлугхаупт прочно обосновалась в Ярославской области, исполнив детскую мечту

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Гудрун Пфлугхаупт переехала в Переславский район из Германии

Фото: Гудрун Пфлугхаупт / Facebook.com

Пока все мечтают уехать из деревень в большие города, а из больших городов — попробовать свои силы за границей, в глухую деревеньку Ярославской области перебралась женщина из Германии. Это была детская мечта, которая в итоге стала смыслом жизни.

Гудрун Пфлугхаупт 60 лет, пять лет назад она переехала в деревню Красногор Переславского района из города Росток на северо-востоке Германии у берега Балтийского моря. Примерно год назад в деревеньке, окружённой лесами, Гудрун организовала кемпинг, который, несмотря на отсутствие рекламы, пользуется популярностью у столичных жителей. Мы поговорили с женщиной о том, зачем она переехала из европейского города в российскую глубинку и зачем к ней едут постояльцы. 

Гудрун с детства мечтала о российских лесах

Гудрун с детства мечтала о российских лесах

— Как вам пришла идея переехать из Германии в Россию? 

— Это была моя детская мечта — жить среди леса, на природе. Когда я была маленькой, бабушка рассказывала мне о том, как мой прапрадед жил в России, о лесах. Она сама очень любила лес, потому что выросла в Польше, а её отец был лесником. Видимо, я от неё эту любовь унаследовала. 

Участок земли для своей жизни в России&nbsp;Гудрун выбрала рядом с рекой и лесом

Участок земли для своей жизни в России Гудрун выбрала рядом с рекой и лесом

— Почему выбрали Переславский район? 

— Когда уже собралась переезжать в Россию, знакомый риелтор сказал, что нашёл тут участок в деревне Красногор, я и поехала. Хотела жить на природе, теперь у меня рядом и лес, и маленькая речка. 

Теперь по утрам женщина любуется вот таким туманом

Теперь по утрам женщина любуется вот таким туманом

— Как знакомые и родственники отнеслись к такому вашему решению? 

— Дети у меня уже взрослые, они меня всегда поддерживали. Переезжала я одна, но здесь у меня подруга уже 16 лет живёт. Старший сын приезжал навестить меня в прошлом году, теперь жду дочь с сыном в гости. 

Ради таких видов стоило ехать в Россию!

Ради таких видов стоило ехать в Россию!

— Чем вы занимаетесь в деревне? 

— Сельским хозяйством занимаюсь, кемпингом. Сначала мы с подругой решили организовать своеобразный отдых для женщин — «Залеская». Приезжающие могли бесплатно жить в отапливаемой бытовке, мы вместе готовили еду, проводили семинары и тренинги, круглые столы и творческие мастерские, а примерно год назад появился кемпинг «Бабушка Холле». 

Домики стоят рядом с рекой в окружении леса

Домики стоят рядом с рекой в окружении леса

— Почему так назвали кемпинг? 

— Это германская сказка. Холле — покровительница сельского хозяйства. Я решила, что это будет уместно, потому что здесь у нас есть большой огород и фруктовый сад. 

— Не тяжело вам и с огородом справляться, и с кемпингом? 

— Я делаю всё потихоньку. Это же мечта моя — жить на природе. Я уже немолодая и знаю, что спешить не надо, поэтому делаю всё по силам: сегодня одно, завтра другое. 

Для любителей попариться есть баня

Для любителей попариться есть баня

— Много людей живёт в деревне? Какие отношения с местными жителями? 

— С жителями деревни мы дружим. Домов тут немного. В основном дачники. На зиму остаётся человек 15, поэтому зимой тут особенно спокойно. 

— С какими сложностями столкнулись, приехав в Россию? 

— Я думаю, что с теми, с которыми во всех странах сталкиваются иностранцы. Мы не точно знаем законодательство, язык, поэтому оформить рабочую визу и все документы для бизнеса было не так легко. Но это и в других странах сложно, зато всё остальное здесь хорошо. 

Гудрун говорит, что не скучает по городу, такая жизнь в глуши — её выбор

Гудрун говорит, что не скучает по городу, такая жизнь в глуши — её выбор

— Много у вас сейчас постояльцев? Вы только с заработка на кемпинге живёте? 

— Да, этих денег хватает. Постояльцев много, мы не пустуем. За этот год о нас узнали, хотя мы размещали предложение только на сервисе по поиску апартаментов, недавно завели ещё аккаунт в «Инстаграме». 

Женщина живёт на природе в окружении вот таких милых существ

Женщина живёт на природе в окружении вот таких милых существ

— Люди обычно стремятся в отпуск отправиться в другую страну, к морю. Как думаете, почему к приезжают к вам в деревню? 

— Это другой отдых. В отпуск люди уезжают за новыми впечатлениями, к нам не приезжают на неделю или две, у нас скорее отдых выходного дня. К нам приезжают на 2–3 ночи, отдыхают от суеты на природе. Постояльцы довольны, и я тоже. 

— А вы не скучаете по городской суете? 

— Нет, не скучаю. Я же хотела жить на природе, поэтому и переехала. Это моя цель — так жить.

В домиках всё простенько, но уютно

В домиках всё простенько, но уютно

Переславский район покоряет своей природой москвичей. Здесь же обосновался Артём Колпаков, написавший музыку к самому популярному отечественному детскому видео на ютьюбе. Мультик про синий трактор посмотрели больше 300 миллионов раз, а Артём продолжает творить в доме на холме.

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КОММЕНТАРИИ (6)

москаль
26 июл 2019 в 14:46

в германии что своих лесов нет?

нпз
26 июл 2019 в 14:15

Поселите её в Скоково, рядом с р. Норой и все её фантазии вместе с розовыми очками в миг улетят.

Александр
26 июл 2019 в 15:28

Молодец!
А всем желаю приятного отдыха на природе и быть добрее!