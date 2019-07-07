Война за землю: мэрия три года пытается выгнать с арендованной земли бизнесмена с автомойкой

Чиновники даже испортили въезд на муниципальный участок
Фото: Мэрия Ярославля
Мэрия Ярославля испортила дорогу, чтобы выгнать владельца автомойки с муниципальной земли. Война между арендатором участка и городскими властями длится уже три года. Чиновники наконец объяснились, почему так жестоко поступают с бизнесменом.
— Муниципальный участок на проспекте Фрунзе напротив дома № 49 в 2010 году был предоставлен в краткосрочную аренду компании «Стройвек» для эксплуатации временного комплекса обслуживания легковых автомобилей, — рассказывает Александр Асриянц, который недавно занял пост председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (а до этого был разжалован с должности заместителя мэра). — Строительство на участке объектов недвижимости, долгосрочное использование участка договором аренды не предусматривалось. Однако в период действия договора аренды «Стройвек» построил на земельном участке два строения: пункт ТО и комплекс, состоящий из мойки и кафе. На сегодняшний день Артак Акопян уже более трех лет удерживает муниципальный участок, не имея на это правовых оснований.
По подсчетам мэрии, за эти три года использования земли без договора предприниматель должен бюджету 2,252 миллиона рублей.
Испорченную дорогу в мэрии назвали законным действием уполномоченного органа в данной ситуации.
— По поручению КУМИ мы обязаны ввести запрет на проезд на данную территорию, поскольку это муниципальный участок, и он находится в ведении города Ярославля, — сказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.
Снести эту автомойку власти пытались еще в 2016 году, тогда даже привезли спецтехнику, но адвокаты бизнесмена отстояли его право находиться на этой земле.