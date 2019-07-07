Война за землю: мэрия три года пытается выгнать с арендованной земли бизнесмена с автомойкой

Мэрия Ярославля испортила дорогу, чтобы выгнать владельца автомойки с муниципальной земли. Война между арендатором участка и городскими властями длится уже три года. Чиновники наконец объяснились, почему так жестоко поступают с бизнесменом.

— Муниципальный участок на проспекте Фрунзе напротив дома № 49 в 2010 году был предоставлен в краткосрочную аренду компании «Стройвек» для эксплуатации временного комплекса обслуживания легковых автомобилей, — рассказывает Александр Асриянц, который недавно занял пост председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (а до этого был разжалован с должности заместителя мэра). — Строительство на участке объектов недвижимости, долгосрочное использование участка договором аренды не предусматривалось. Однако в период действия договора аренды «Стройвек» построил на земельном участке два строения: пункт ТО и комплекс, состоящий из мойки и кафе. На сегодняшний день Артак Акопян уже более трех лет удерживает муниципальный участок, не имея на это правовых оснований.