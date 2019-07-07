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Бизнес

Война за землю: мэрия три года пытается выгнать с арендованной земли бизнесмена с автомойкой

Чиновники даже испортили дорогу, ограничив въезд на участок

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Чиновники даже испортили въезд на муниципальный участок

Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля испортила дорогу, чтобы выгнать владельца автомойки с муниципальной земли. Война между арендатором участка и городскими властями длится уже три года. Чиновники наконец объяснились, почему так жестоко поступают с бизнесменом. 

— Муниципальный участок на проспекте Фрунзе напротив дома № 49 в 2010 году был предоставлен в краткосрочную аренду компании «Стройвек» для эксплуатации временного комплекса обслуживания легковых автомобилей, — рассказывает Александр Асриянц, который недавно занял пост председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (а до этого был разжалован с должности заместителя мэра). — Строительство на участке объектов недвижимости, долгосрочное использование участка договором аренды не предусматривалось. Однако в период действия договора аренды «Стройвек» построил на земельном участке два строения: пункт ТО и комплекс, состоящий из мойки и кафе. На сегодняшний день Артак Акопян уже более трех лет удерживает муниципальный участок, не имея на это правовых оснований.

Эту автомойку власти пытались снести еще три года назад

Эту автомойку власти пытались снести еще три года назад

По подсчетам мэрии, за эти три года использования земли без договора предприниматель должен бюджету 2,252 миллиона рублей. 

Испорченную дорогу в мэрии назвали законным действием уполномоченного органа в данной ситуации. 

— По поручению КУМИ мы обязаны ввести запрет на проезд на данную территорию, поскольку это муниципальный участок, и он находится в ведении города Ярославля, — сказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов. 

Снести эту автомойку власти пытались еще в 2016 году, тогда даже привезли спецтехнику, но адвокаты бизнесмена отстояли его право находиться на этой земле. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

русь
7 июл 2019 в 11:59

в чем проблем? приезжий построил незаконно здание, не платит налоги. прислать омон и бульдозеры, да и сравнять все за счет этого гастарбайтера. откажется платить посадить лет на десять.

Василий
7 июл 2019 в 12:31

Автомойки конечно нужны. Но такие сооружения не долны находится вдоль основных проспектов города. Тем более давали землю не в вечное пользование, а до 2016 года. И самое главное, рядом построены современные красивые здания, в т.ч. областное УВД, а это у-ще весь вид портит. Не надо путать аулы, в которых родились некоторые заезжие бизнесмены, с современными российскими городами.