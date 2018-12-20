С рябинкой на коньяке: власти рассказали, когда запустят ликёро-водочный завод в Ярославле

Ликёро-водочный завод в Ярославле пытаются возродить уже второй год. В сентябре прошлого года на заводе запустили пробный проект — линию производства воды. Но запустить производство алкоголя так и не смогли.

Однако 76.RU удалось выяснить, что лицензия на производство алкоголя у нового владельца предприятия получена, и его запуск произойдёт уже совсем скоро.

— У нас до 1 мая однозначно откроется ликёро-водочный завод, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов. — Под купаж будем выпускать рябину на коньяке. С потребительских кооперативов региона будем собирать клюкву и рябину, предоставляя им рынок сбыта на заводе.