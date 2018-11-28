Приставы не раз приезжали в санаторий, чтобы напомнить руководству о долгах

Санаторий «Черная речка» в Ярославской области не выплатил своим бывшим работникам зарплату. Организация задолжала больше 11 миллионов рублей.



Люди обратились в суд и выиграли его, но руководство санатория не спешило расставаться с деньгами. Пришлось вмешаться судебным приставам.



— Было возбуждено шесть дополнительных производств в отношении санатория «Черная речка», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.



Чтобы напомнить организации о долге перед работавшими там раньше людьми, приставы наложили арест на несколько ведомственных квартир. После этого у санатория быстро нашлась необходимая сумма. Все бывшие работники получили долгожданную зарплату.



Недавно судебные приставы рассказали забавный случай. Мужчина, не выплачивающий ребёнку алименты, решил спрятаться от них в ванной.