Руководство санатория заставили заплатить бывшим работникам больше 11 миллионов рублей
Санаторий «Черная речка» в Ярославской области не выплатил своим бывшим работникам зарплату. Организация задолжала больше 11 миллионов рублей.
Люди обратились в суд и выиграли его, но руководство санатория не спешило расставаться с деньгами. Пришлось вмешаться судебным приставам.
— Было возбуждено шесть дополнительных производств в отношении санатория «Черная речка», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.
Чтобы напомнить организации о долге перед работавшими там раньше людьми, приставы наложили арест на несколько ведомственных квартир. После этого у санатория быстро нашлась необходимая сумма. Все бывшие работники получили долгожданную зарплату.
Недавно судебные приставы рассказали забавный случай. Мужчина, не выплачивающий ребёнку алименты, решил спрятаться от них в ванной.