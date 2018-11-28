Те, кто планирует начать свое дело, подали заявки на участие в конкурсе

В Москве прошел финал IV ежегодного конкурса социальных предпринимателей, который проводит фонд «Навстречу переменам». Сотни людей со всей России, которые хотят помогать детям, — среди них как те, у кого уже есть действующий проект, так и те, кто только планирует начать свое дело, весной подали заявки на участие в конкурсе. Летом и осенью они защищали и с помощью экспертов дорабатывали свои проекты. Затем в результате отбора были определены 10 финалистов. В основном их проекты посвящены помощи семьям, в которых есть дети с особенностями развития. На заключительном этапе конкурса жюри определило пять победителей. Они получат гранты в 1,2 миллиона рублей на развитие своего социального проекта. Важно, что все участники конкурса смогут пройти обучение в бизнес-инкубаторе, который ведет фонд «Навстречу переменам». Итак, победители. Ирина Белозерова из Архангельска с проектом «Нейроворсинки» — это специальная продукция из шерсти для недоношенных детей. Елена и Павел Максимовы из Тулы, которые готовят к ЕГЭ детей с нарушениями слуха, — их проект называется «В тишине». Юрий Мосенжник из деревни Шутово Псковской области, который построил базу отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми. Алексей Соколов из Новосибирска, разработавший приложение «Жестовый код» для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей. Москвичка Александра Фешина, которая помогает родителям, потерявшим ребенка во время беременности, родов или в первые месяцы жизни.

— Эти проекты очень важны и интересны в социальном плане, однако мы видим серьезные недоработки в их бизнес-составляющей, — отметил член жюри, председатель попечительского совета фонда «Навстречу переменам», Сергей Эмдин. — Наша задача помочь авторам идей развить социальное предпринимательство, сделать его настоящим бизнесом, чтобы охватить как можно больше людей, которым нужна помощь. Ярославские предприниматели, участвовавшие в конкурсе, к сожалению, не добрались до полуфинала. В 2019-м у них есть шанс выиграть грант. Тем более, что будущий финал может пройти в Ярославле. По крайней мере, такие планы есть у организаторов. О старте нового конкурса будет объявлено в 2019 году.

