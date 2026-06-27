«Шкулев Холдинг» получил престижную награду за «Народную премию» — проект для бизнеса в регионах

Премию вручают тем, кто помогает делать жизнь людей лучше Источник: «Инфрарос»

25 июня компания «Шкулев Холдинг» взяла премию «Инфрарос». Медиахолдинг победил в номинации «Лучший проект поддержки предпринимательства», категория «Развитие регионов». Проектом, который принес компании победу, стала «Народная премия».

«Шкулев Холдинг» вручает премии в разных городах России (Екатеринбург, Новосибирск, и другие). Лауреатами премии становятся местные бизнесы, которых выбирают всенародным голосованием. Получить премию — значит получить знак большого доверия и благодарности от жителей.

«Народную премию» вручают известные ведущие — такие, как Андрей Малахов Источник: «Шкулев Холдинг»

География «Народной премии» постоянно расширяется Источник: Никита Федосеев

Премия «Инфрарос» вручается с 2025 года. Она выделяет лучшие компании в сегменте национального проекта «Инфраструктура для жизни» и разных его направлений — городская среда, безопасность, строительство и другие.

— Мы уже девять лет даем жителям регионов России возможность отметить и поблагодарить бизнес, который каждый день делает их жизнь лучше! Проект постоянно растет и развивается, сегодня он проходит в девяти городах страны и каждый год мы получаем все больше выдвижений и голосов. Холдинг выступает здесь коммуникационной площадкой, где выстраивается диалог горожан, предпринимателей и власти, — поделилась Оксана Маклакова, директор по стратегическим коммуникациям «Шкулев Холдинг».

Оксана Маклакова с заслуженной наградой Источник: «Инфрарос»

Над «Народной премией» трудится большая команда ивент-отдела холдинга под руководством Инны Шитиковой. Проект длится по два месяца в каждом — и за это время объединяет тысячи компаний.

Экстрасенс Александр Шепс родился и вырос в Самаре — а по приглашению «Шкулев Холдинг» вернулся сюда, чтобы наградить бизнес в городе на Волге Источник: «Шкулев Холдинг»

Александр Ревва делает из вручения «Народных премий» высококлассное шоу Источник: «Шкулев Холдинг»