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Бизнес «Шкулев Холдинг» получил престижную награду за «Народную премию» — проект для бизнеса в регионах

«Шкулев Холдинг» получил престижную награду за «Народную премию» — проект для бизнеса в регионах

Компания завоевала признание на самом высоком уровне

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Премию вручают тем, кто помогает делать жизнь людей лучше | Источник: «Инфрарос»Премию вручают тем, кто помогает делать жизнь людей лучше | Источник: «Инфрарос»

Премию вручают тем, кто помогает делать жизнь людей лучше

Источник:

«Инфрарос»

25 июня компания «Шкулев Холдинг» взяла премию «Инфрарос». Медиахолдинг победил в номинации «Лучший проект поддержки предпринимательства», категория «Развитие регионов». Проектом, который принес компании победу, стала «Народная премия».

«Шкулев Холдинг» вручает премии в разных городах России (Екатеринбург, Новосибирск, и другие). Лауреатами премии становятся местные бизнесы, которых выбирают всенародным голосованием. Получить премию — значит получить знак большого доверия и благодарности от жителей.

«Народную премию» вручают известные ведущие&nbsp;— такие, как Андрей Малахов | Источник: «Шкулев Холдинг»«Народную премию» вручают известные ведущие&nbsp;— такие, как Андрей Малахов | Источник: «Шкулев Холдинг»

«Народную премию» вручают известные ведущие — такие, как Андрей Малахов

Источник:

«Шкулев Холдинг»

География «Народной премии» постоянно расширяется | Источник: Никита ФедосеевГеография «Народной премии» постоянно расширяется | Источник: Никита Федосеев

География «Народной премии» постоянно расширяется

Источник:

Никита Федосеев

Премия «Инфрарос» вручается с 2025 года. Она выделяет лучшие компании в сегменте национального проекта «Инфраструктура для жизни» и разных его направлений — городская среда, безопасность, строительство и другие.

— Мы уже девять лет даем жителям регионов России возможность отметить и поблагодарить бизнес, который каждый день делает их жизнь лучше! Проект постоянно растет и развивается, сегодня он проходит в девяти городах страны и каждый год мы получаем все больше выдвижений и голосов. Холдинг выступает здесь коммуникационной площадкой, где выстраивается диалог горожан, предпринимателей и власти, — поделилась Оксана Маклакова, директор по стратегическим коммуникациям «Шкулев Холдинг».

Оксана Маклакова с заслуженной наградой | Источник: «Инфрарос»Оксана Маклакова с заслуженной наградой | Источник: «Инфрарос»

Оксана Маклакова с заслуженной наградой

Источник:

«Инфрарос»

Над «Народной премией» трудится большая команда ивент-отдела холдинга под руководством Инны Шитиковой. Проект длится по два месяца в каждом — и за это время объединяет тысячи компаний.

Экстрасенс Александр Шепс родился и вырос в Самаре&nbsp;— а по приглашению «Шкулев Холдинг» вернулся сюда, чтобы наградить бизнес в городе на Волге | Источник: «Шкулев Холдинг»Экстрасенс Александр Шепс родился и вырос в Самаре&nbsp;— а по приглашению «Шкулев Холдинг» вернулся сюда, чтобы наградить бизнес в городе на Волге | Источник: «Шкулев Холдинг»

Экстрасенс Александр Шепс родился и вырос в Самаре — а по приглашению «Шкулев Холдинг» вернулся сюда, чтобы наградить бизнес в городе на Волге

Источник:

«Шкулев Холдинг»

Александр Ревва делает из вручения «Народных премий» высококлассное шоу | Источник: «Шкулев Холдинг»Александр Ревва делает из вручения «Народных премий» высококлассное шоу | Источник: «Шкулев Холдинг»

Александр Ревва делает из вручения «Народных премий» высококлассное шоу

Источник:

«Шкулев Холдинг»

Церемония награждения становится ярким общегородским праздником с топовыми федеральными ведущими (Андрей Малахов, Александр Ревва и другие), народными героями, о которых рассказывают наши редакции, и звездными земляками, которые стали известны далеко за пределами родного города.

ПО ТЕМЕ
Василина БерезкинаВасилина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Премия Шкулев Холдинг Оксана Маклакова Народная премия
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Комментарии
1
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