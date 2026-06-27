«Шкулев Холдинг» получил престижную награду за «Народную премию» — проект для бизнеса в регионах

25 июня компания «Шкулев Холдинг» взяла премию «Инфрарос». Медиахолдинг победил в номинации «Лучший проект поддержки предпринимательства», категория «Развитие регионов». Проектом, который принес компании победу, стала «Народная премия».
«Шкулев Холдинг» вручает премии в разных городах России (Екатеринбург, Новосибирск, и другие). Лауреатами премии становятся местные бизнесы, которых выбирают всенародным голосованием. Получить премию — значит получить знак большого доверия и благодарности от жителей.
Премия «Инфрарос» вручается с 2025 года. Она выделяет лучшие компании в сегменте национального проекта «Инфраструктура для жизни» и разных его направлений — городская среда, безопасность, строительство и другие.
— Мы уже девять лет даем жителям регионов России возможность отметить и поблагодарить бизнес, который каждый день делает их жизнь лучше! Проект постоянно растет и развивается, сегодня он проходит в девяти городах страны и каждый год мы получаем все больше выдвижений и голосов. Холдинг выступает здесь коммуникационной площадкой, где выстраивается диалог горожан, предпринимателей и власти, — поделилась Оксана Маклакова, директор по стратегическим коммуникациям «Шкулев Холдинг».
Над «Народной премией» трудится большая команда ивент-отдела холдинга под руководством Инны Шитиковой. Проект длится по два месяца в каждом — и за это время объединяет тысячи компаний.
Церемония награждения становится ярким общегородским праздником с топовыми федеральными ведущими (Андрей Малахов, Александр Ревва и другие), народными героями, о которых рассказывают наши редакции, и звездными земляками, которые стали известны далеко за пределами родного города.