«Хуже, чем в 90-е». Почему малый бизнес в России оказался на грани вымирания

Таких объявлений всё больше Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

«Я не думала, что в 2026 году буду жить хуже, чем в 90-е», — делится в соцсетях владелица небольшого салона услуг из Подмосковья. Еще год назад у нее была запись на недели вперед. Сейчас — пустые окна в графике и постоянное чувство, что бизнес доживает последние месяцы.

Такие истории приходят из разных регионов — и практически всегда начинаются одинаково: выручка падает в разы. Предприниматели рассказывают, что клиенты просто перестали тратить. Люди экономят на всём — от ремонта до поездок на такси.

MSK1.RU проанализировала официальную статистику налоговой службы. Только за первый квартал в стране решили прекратить деятельность почти 193 тысячи предпринимателей (среди них, кстати, почти 2800 — иностранцы). Лидерами по числу ИП, решивших закрыться, стали 5 регионов: Москва (15,2 тысячи), Московская область (14,2 тысячи) Краснодарский край (11,5 тысячи). Затем с большим отрывом идет Санкт-Петербург, где приняли решение прекратить деятельность почти 7,6 тысячи ИП. Всего за один квартал!

В случае с юрлицами цифры статистики не такие яркие. Ликвидировано за квартал почти 8,2 тысячи юрлиц, еще почти 1,3 тысячи обанкротились. Но тут уж регионы-лидеры (точнее, антилидеры) — Москва и Санкт-Петербург (суммарно более 2,6 тысячи юрлиц).

Что же происходит с малым бизнесом России, разбирается MSK1.RU.

«Работаем в ноль или в минус»

Падение спроса совпало с ростом расходов. Аренда, налоги, закупки — всё дорожает. Маржа исчезает. Председатель Комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря описывает ситуацию как «идеальный шторм». Он отмечает, что бизнес оказался под давлением сразу с нескольких сторон: клиенты уходят в режим экономии, а издержки растут быстрее, чем их можно компенсировать.

По его оценке, для многих это уже не временный спад, а точка, где бизнес теряет рентабельность в принципе. Предприниматели рассказывают то же самое, но проще: «Мы либо работаем в ноль, либо уже в минус».

Без рекламы — как в темноте

Отдельный удар — исчезновение привычных каналов продвижения. Многие предприниматели годами строили бизнес через соцсети. Теперь — резкий обрыв. Максим Гмыря описывает это так: заниматься бизнесом без рекламы сейчас — всё равно что «подмигивать женщине в темной комнате».

К экономическим проблемам добавляется давление со стороны контроля и налогов. Бизнесмены жалуются, что любая проверка может обернуться проблемами, даже если формально всё в порядке.

По словам Гмыри, ситуация складывается так, что презумпция невиновности фактически не работает: бизнесу приходится доказывать свою правоту по каждой детали, тратя на это время и ресурсы. «Владельцам компаний приходится тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы доказывать свою правоту по каждой мелочи, при этом фискальное внимание к деталям становится всё более пристальным», — говорит бизнес-эксперт.

Закрыться, уйти или уехать

На этом фоне сценарии у малого бизнеса становятся всё более ограниченными. Многие закрываются. Но не все предприниматели считают происходящее катастрофой. Бренд-директор и основатель агентства «Динамика» Александр Шкарупа говорит, что речь идет скорее о перестройке рынка.

По его оценке, малый бизнес никуда не исчезает как явление: в стране по-прежнему зарегистрировано порядка 6,5 миллиона субъектов МСП, на которые приходится более 80% всех субъектов экономики. А занято в этом сегменте около 30 миллионов человек. Но структура меняется, говорит Шкарупа.

Он отмечает, что часть предпринимателей уходит в найм, а рынок постепенно смещается в сторону более крупных игроков. Заказчики всё чаще выбирают компании, которые могут гарантировать стабильность и масштаб. Это означает, что малый бизнес теряет те ниши, где раньше чувствовал себя уверенно.

«Усиливается, например, концентрация в сферах услуг, строительства и логистики», — говорит Шкарупа. По его словам, в перспективе в России просто снизится доля микробизнеса в экономике, быстрым и бурным развитием которого власти так много хвалились. Но теперь это еще и политический вопрос.

«Крупные игроки считаются более управляемыми и живучими, с них проще собирать налоги и прогнозировать доходы бюджета, — объясняет Гмыря. — И это делает их более предпочтительными для текущей системы управления в ущерб гибкому, но уязвимому малому предпринимательству».