Бизнес на пышках: как 21-летний студент открыл свое дело и окупил его за 2,5 месяца. Видео

Источник: Городские медиа

Иван Евтушевский стал предпринимателем в свои 21 и открыл пышечную, окупить которую удалось всего за 2,5 месяца.

«Я начал работать лет с 15–16. Сначала в школе помогал ребятам делать домашние задания, контрольные работы, готовил к ОГЭ и ЕГЭ по математике — помню, как мне тогда это нравилось, а 300–400 рублей в час для меня были чем-то заоблачным», — рассказывает Ваня.

Благодаря своему желанию зарабатывать, еще будучи школьником, Ваня накопил деньги на запуск своего небольшого бизнеса. Сначала парень хотел открыть кафе, но понял, что это будет куда сложнее, чем запуск киоска с пышками.

От идеи до реализации прошло ровно полгода — с поиском места, ремонтом, закупкой оборудования и полным запуском. А теперь возле его ларька собираются очереди.