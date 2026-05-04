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Бизнес Бизнес на пышках: как 21-летний студент открыл свое дело и окупил его за 2,5 месяца. Видео

Бизнес на пышках: как 21-летний студент открыл свое дело и окупил его за 2,5 месяца. Видео

Иван еще со школы зарабатывал деньги, чтобы вложить их в бизнес

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Источник:

Городские медиа

Иван Евтушевский стал предпринимателем в свои 21 и открыл пышечную, окупить которую удалось всего за 2,5 месяца.

«Я начал работать лет с 15–16. Сначала в школе помогал ребятам делать домашние задания, контрольные работы, готовил к ОГЭ и ЕГЭ по математике — помню, как мне тогда это нравилось, а 300–400 рублей в час для меня были чем-то заоблачным», — рассказывает Ваня.

Благодаря своему желанию зарабатывать, еще будучи школьником, Ваня накопил деньги на запуск своего небольшого бизнеса. Сначала парень хотел открыть кафе, но понял, что это будет куда сложнее, чем запуск киоска с пышками.

От идеи до реализации прошло ровно полгода — с поиском места, ремонтом, закупкой оборудования и полным запуском. А теперь возле его ларька собираются очереди.

Какие сложности были в процессе и почему посетители говорят, что в Барнауле пышки получились даже вкуснее, чем в Питере, смотрите в видео выше.

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Комментарии
3
Гость
4 мая, 14:31
Ивану респект 👍🤝
Гость
4 мая, 14:07
Слава Путину и его кабинету министров! Никто и не знал, что надо не в 90 заводы за счет мутных схем к рукам прибрать, а в последующие года умело присесть на бюджетные потоки, а все-то печь пышки. Глупцы-то позакрывавшие рестораны и не знают об этом, спасибо что просветили!
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Гость
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