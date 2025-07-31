Их вещи носят Запашные и Нелли Уварова. Две мамы создали производство одежды и вышли на миллионные обороты

Восемь лет назад подруги решили запустить производство одежды и не прогадали Источник: предоставлено героинями

38-летние Ирина Муллаянова и Ольга Щербакова из Магнитогорска — основательницы бренда одежды Olliri. Запустить производство подруги решили восемь лет назад, когда обе сидели в декрете. Первую швейную машинку мамы приобрели в кредит, а заказы, до того как арендовали помещение, кроили и отшивали дома. Теперь Olliri приносит основательницам миллионы, а одежду от бренда носят российские артисты и их дети. Подробнее — в материале наших коллег из MGORSK.RU.

Под брендом Olliri, названном в честь основательниц, производят дизайнерские костюмы с яркими принтами и всю группу товаров для детей — от шапочек до школьной формы. Взрослую одежду магнитогорского производства тоже можно приобрести, но только через индивидуальный заказ.

Платье руках Ольги — один из хитов от Olliri. Принт специально для тех, кто не хочет отставать от трендов Источник: Даниил Пономаренко / MGORSK.RU

Почти дошитый халат с ушками. Его тоже очень часто заказывают Источник: Даниил Пономаренко / MGORSK.RU

«Да кому это надо. Бросайте!»

Детская тема неслучайна: в тот момент, когда у подруг возникла идея о своем деле, у Ирины было трое детей, у Ольги — двое.

«Гуляла с третьим ребенком и думала, какой бизнес открыть. Я активно занималась тогда совместными закупками и видела, насколько активно люди оптом одежду покупают. У меня возникла идея именно опт открыть, шить оптом», — рассказывает Ирина.

Подруга Ольга идею подхватила:

«В декрете сидеть скучно. Я сказала: „Давай!“ В самом начале Ирина кроила, привозила раскроенное мне. Я смотрела видеоролики и сама шила. У нас нет специального образования, и мы начинали с самого простого — выбрали свитшоты, чтобы замков, сложных элементов не было. Мы шили в своих квартирах и не думали, что до таких масштабов развернемся».

Мужья серьезного запала Ирины и Ольги не понимали и финансово в проект вкладываться не стали. Позднее многодетная мама Ирина даже рассталась с супругом, но дело мечты не бросила.

«На первую ткань для заказов мы деньгами сложились. У нас было по 700 рублей. Взяли детские [выплаты]. Купили четыре машинки, два оверлока. Поддержка мужей была в том, что мы ели, питались, одевались за их счет. В бизнес они не вкладывали. Говорили: „Да хватит уже заниматься своим кружком, да кому это надо. Бросайте!“ Как будто мы ничем не занимались, — вспоминает Ирина.

Подруги сделали ставку на качественные ткани и печать, на своих страницах в соцсетях начали продвигать себя. Их заметили, и поступил первый заказ. Правда, на взрослого, а не на ребенка, рассказывает Ольга:

«Женщина из Сибая заказала у нас платье с маками, как аппликация они пришивались на темную ткань. Что-то с кружевом, там столько всего было натыкано. А у нас — ни лекал, не выкроек».

Но с этим заказом Ирина и Ольга справились, и потихоньку клиентская база увеличилась. Работать приходилось сутками и часто в ноль.

Ирина контролирует каждый этап производства, но чаще уже удаленно Источник: Даниил Пономаренко / MGORSK.RU

Процесс давно отлажен. От формирования заказа менеджером Источник: Даниил Пономаренко / MGORSK.RU

Процесса кройки и шитья Источник: Даниил Пономаренко / MGORSK.RU

До закрепления брендовой бирки Источник: Даниил Пономаренко / MGORSK.RU

В финале изделие отправляется на склад Olliri, где где царит четко структурированный порядок Источник: Даниил Пономаренко / MGORSK.RU

«Рискнула и написала лично Запашному»

Только через пять лет бренд Olliri стал приносить прибыль, производство и коллектив выросли.

«Мы, наверное, штук 50–60 артикулов сейчас в день отшиваем. Так как в городе проблема со швеями, свои заказы размещаем на других производствах. Нам шьет Уфа, Краснодар, Челябинск. Всего 15 швей, который шьют здесь, на дому и других городах», — перечисляет Ирина.

Olliri гордятся качественными тканями и фурнитурой, которые используют в работе Источник: Даниил Пономаренко / MGORSK.RU

От южноуральских магазинов Ирина и Ольга отказались сразу. Выбор тканей там невелик, зато наценки серьезные Источник: Даниил Пономаренко / MGORSK.RU

В поисках лучших поставщиков основательницы бренда посещают выставки и производства в других странах Источник: предоставлено героинями материала

Этот снимок сделан во время поездки в Турцию. Olliri показали изготовление полотен ткани от и до Источник: предоставлено героинями материала

Среди тех, кто носит вещи от Olliri, есть дочь певицы Виктории Дайнеко, актриса Нелли Уварова и другие. Первыми звездами в биографии бренда стали Аскольд и Эдгард Запашные: в 2021 году на Olliri вышла представитель артистов и предложила сшить вещи детям братьев. Заказ нужно было привести в московский цирк и оставить на вахте. Подругам такой вариант показался странным, и они забыли про одежду для дрессировщиков на год. Но как-то у Ирины планировалась поездка в Москву, и она с Ольгой решили все-таки сшить вещи и лично передать их Запашным. В качестве принтов на трикотажных костюмах разместили фотографии хищных подопечных братьев.

«Мы просто за неделю их отшили. Я рискнула и написала лично Эдгарду Запашному. Он мне тут же ответил голосовым: „Что я должен за это?“ Я сказала, что ничего. Мы приезжаем с подругой в цирк, нас проводят в кабинет, — продолжает Ирина. — Я распаковываю вещи, а они; „Это же Мартин! Это тот-то“. Они выхватывали у нас из рук и радовались как дети. Меня всю трясло! И билетов нам надавал Эдгард, и писал еще нам. Он тут же всех детей пошел, одел, пофоткал».

Те самые костюмы для Запашных Источник: предоставлено героинями Актрисе сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой в Olliri сшили футболку Источник: предоставлено героинями материала

«Только на складах WB 140 тысяч наших позиций»

Одежду от магнитогорских дизайнеров можно найти на всех основных маркетплейсах: к примеру, Wildberries, которому создательницы бренда, по их словам, сейчас отдают 50% прибыли с продаж. К этому прибавляются транспортные расходы, суммы от возврата товара.

«60% — выкуп, 40% — отказов. Есть „покатушки“, когда человек вещь заказывает, но не приходит за ней. Бывает, стираные вещи без ярлычка возвращают, видно, что носили», — приводит пример Ольга.

Но на условия маркетплейсов приходится идти: те взамен предлагают бесплатную доставку для покупателей, что удобно. К тому же онлайн-площадки позволяют разгрузить собственный склад в Магнитогорске.

«Только на складах Wildberries 140 тысяч позиций наших. Там уже перевалило за 40 миллионов в денежном эквиваленте», — уточняет Ирина.

Доход Olliri за прошлый год, по словам основательниц бренда, превысил 20 миллионов рублей. Ирина и Ольга считают, что могли бы зарабатывать еще больше.

«Идем не спеша без инвестиций и инвесторов, хотя нам на разных этапах предлагали: много кто хотел запартнериться. Понимаем, что был бы больший рост, но выбрали путь без новых партнеров», — заключает Ирина.

Продажами только в России подруги ограничиваться не планируют. На данный момент они оформляют визы в Италию, так как им поступило приглашение на неделю моды. Правда, пока неясно, получится ли оформить необходимые документы.