«Когда все одинаковые — это колхоз». Как мастер открыла модный дом для тех, кого бесят уроки труда в школе

Ольга Ильиных сама работает предпринимателем в сфере окон, дверей и мебели, но у нее образование портной Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

В небольшом помещении на улице Готвальда Екатеринбурга кипит работа: девочки, занимающиеся здесь, кроят, подбирают нитки, ткань, бегают примерять готовые наряды. На столах лежат выкройки, линейки, мелки.

Командует парадом Ольга Ильиных. С любого уголка студии дети слышат ее громкий голос и, параллельно занимаясь своими платьями и футболками, отвечают на вопросы своего учителя.

«Девочки, занимаемся математикой. Шесть умножить на два, сколько будет? А если к этим 12 еще прибавить два сантиметра припуска? А если 14 разделить на 5 частей?» — спрашивает Ольга.

Модный дом в школе вместо уроков труда Источник: Дмитрий Крисковец, Артём Чудинов / E1.RU

Два года назад екатеринбурженка открыла собственные курсы кройки и шитья «ИОНик». Всё в этой студии она собирала сама — от иголок до столов и шкафов. Часть мебели Ольга привезла с работы, другую — выкупила у закрывающегося фитнес-центра. Один стол переехал сюда из ее дома, за ним когда-то занимался сын Ольги — именно с него всё началось. Ее история — в материале E1.RU.

Желающих становилось всё больше

В студии всегда некоторый беспорядок, а как иначе, когда у девочек вовсю кипит работа? Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Ольга Ильиных занимается бизнесом в сфере окон, дверей, перегородок и мебели, хотя по образованию она портной индивидуального пошива женского легкого платья.

Работа с детьми не приносит дохода, по сути, с родительской платы получается закрыть только аренду помещения, поэтому Ольга относится к этому делу как к хобби.

«Идея родилась лет пять назад. Я ее долго вынашивала, немножко боялась и не понимала, что это будет, как начать заниматься с детьми, — призналась E1.RU Ольга. — Сыну нужно было сделать проект в школе. Я поняла, что физику он не сделает, математика — сложно, а в результате проекта должен быть готовый продукт. И я его убедила попробовать».

Когда я поняла, что сын может под моим руководством шить, меня это вдохновило. У меня было три швейные машины и небольшой арендованный участок офиса, где я начала заниматься с детьми. Ольга Ильиных руководитель курсов кройки и шитья «ИОНик»

Со временем желающих становилось всё больше — Ольга брала под крыло всех желающих, пока в студии не закончились места. И если изначально занятия проходили лишь два раза в неделю, то теперь — пять-шесть.

«Вдохновить детей шить — это очень сложно»

Первое занятие всегда начинается с техники безопасности. За оверлок садятся одни только старшие дети, потому что там не убавить скорость. Младшие шьют только под контролем Ольги, чтобы сначала почувствовать и осознать всю механику.

Скорость на машинке регулируется либо с помощью кнопки, либо педали. Через тактильные ощущения педагог дает понять ребенку, с какой силой надо нажимать на педаль.

«Мы берем плечо, я жму на плечо, и мы учимся ощущать мало-помалу скорость в зависимости от давления на педаль, — объясняет Ольга. — Причем, конечно же, я спрашиваю у детей: „А можно я тебя вот за плечо возьму? А можно я тебе вот так покажу?“ Всё только с согласия детей, потому что кому-то не нравится».

Все машинки Ольга купила для студии сама, на деньги, заработанные на основной работе Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Перед тем как сесть за машинку, ребенок должен проверить на обрезке ткани, как она работает. Вдруг там стоит нить не того цвета или иголка цепляется за изделие.

Всего в группах занимается по пять-шесть человек, Ольга признаётся, что хотела бы обучать больше, но не может, иначе не получится заниматься с каждым по отдельности.

Результат работы девочек — готовые вещи: футболки, кофты и платья, которые дети потом носят с огромным удовольствием, в отличие от пресловутых фартуков, после школьных уроков труда улетающих на помойку.

В начале занятия дети обязательно слушают инструктаж по технике безопасности Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Некоторые приносят себе дополнительное задание из дома — подшивают одежду для родителей, братьев и сестер. Или готовят для них новые образы.

«У нас нет классического конструирования, занудного, расчетливого математического подгона под фигуру. Всё очень просто для того, чтобы детям просто привить любовь к шитью, — говорит Ольга Ильиных. — Вдохновить детей шить — это очень сложно».

После уроков труда в школах дети приходят и говорят: «Мы вообще шить больше никогда не будем». Ольга Ильиных руководитель курсов кройки и шитья «ИОНик»

Девочкам повезло с материалами — тканью с Ольгой Ильиных делятся дизайнеры Олеся и Евгений Головченко, у которых есть свой бренд одежды плюс сайз. От больших размеров в отход производства уходит много ткани, но этих обрезков школьницам хватает на новые наряды.

«Если родители покупают дорогую ткань, а ребенок ее испортил, у него появляется страх. В этом случае мы идем в наш мешочек с запасами, находим такой же отрез ткани и всё переделываем. Получается хорошо и красиво. Благодаря этим запасам мы можем импровизировать и быть свободнее в том, что можем шить», — рассказывает Ольга.

Коллекция вещей, которые нигде не купить

В группе много детей разных национальностей. Зара готовит памирское платье для одного из традиционных праздников, это уже вторая ее работа. Сейчас девочка переносит выкройку на ткань.

Но чаще дети выбирают вещи попроще — футболки, кофты и свитшоты, пижамы и шорты. Старшие нередко шьют себе вечерние платья.

Зара увлекается национальными нарядами, обратите внимание на узор, вышитый на рукаве ее платья Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

За девять месяцев один ребенок может сшить примерно пять-шесть вещей, а иногда даже больше. Одна из девочек за год умудрилась сшить 18 предметов одежды, пока что это рекорд!

«Эти три футболки тоже шила Катя, — показывает нам Ольга Ильиных. — Когда Катя принесла эту футболку домой, ее попросил себе в подарок папа. И теперь это папина футболка».

В модной коллекции подростков уже есть комплекты из топа и шорт, шапка с кошачьими ушами, домашние и школьные вещи. В трендах сейчас свободный крой, оверсайз худи и свитшоты, брюки-клеш и на удивление темные тона.

«Я считаю, что у детей должны быть яркие вещи. И всё, что у нас яркого есть, конечно, на это вдохновляю их я, — говорит Ольга Ильиных. — Если в СССР мы все хотели выделиться, быть другими, но носили всё однотонное, то теперь есть много ярких вещей, но все хотят быть серыми, одинаковыми».

У каждого должен быть свой стиль, не надо гнаться за модой, но когда все дети одинаковые — это колхоз, у нас это раньше так в СССР называлось. Ольга Ильиных руководитель курсов кройки и шитья «ИОНик»

«Я умудрялась в СССР покрасить белые колготки в желтый цвет, надеть джинсовую юбку и красную кофту, — продолжила Ольга. — Ходила в папиной кожаной кепке, потому что Сандра пела песни в кожаной кепке. И считала, что это круто и модно, и мне было без разницы, хотя на меня все смотрели как-то особенно, но мне нравилось».

Превратится ли кружок в большую школу для портных?

На этой вешалке висят вещи, сшитые руками девочек. Все — ручная работа! Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Дети шьют одежду только для себя или своих близких, в кружке не готовят вещи на продажу, но кое-кто из предприимчивых школьниц всё же умудряется продавать их своим подругам. Все-таки это эксклюзивные вещи, которые не купишь в магазинах и на маркетплейсах.

Все юные модели примерили вещи собственной работы. Круто, не правда ли? Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

«Если этим заниматься как бизнесом, то тогда я должна оставить, наверное, свою основную работу. Потом нужно брать педагогов, но, исходя из опыта, не все хотят и не все готовы заниматься детьми», — говорит Ольга Ильиных.

По словам Ольги, чтобы быть портным, нужно иметь хорошую базу клиентов, готовых платить за одежду ручной работы. В Екатеринбурге есть портные, которые шьют копии вещей с показов высокой моды и продают вполовину цены от подиумных.

«Для портного всегда обидно слышать слово „швея“, потому что швея — это человек, который просто шьет по прямой, — объяснила руководитель курсов. — Портной разрабатывает модель и заканчивает ее пошивом».

Мы всегда говорим, что будем портные, дизайнеры, конструкторы — кто угодно, кроме слова «швея», потому что швея шьет постельное белье по прямой с утра до вечера. Примерку, разработку моделей, подгонку — это может не каждый. Ольга Ильиных руководитель курсов кройки и шитья «ИОНик»

Сначала девочки рисуют на бумаге эскиз будущего платья Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Мало кто хочет получить образование и в будущем стать портным — большинство детей шьет для себя. К тому же на рынке больше требуются швеи, работающие на массовом производстве.

«Какие-то вещи легче и выгоднее просто пойти и купить на маркетплейсах, нежели сшить. Но есть и те, которые уже видят себя в высокой моде. Две девочки у меня рисуют шикарные вечерние наряды. Но иногда технологически пошить то, что они нарисовали, невозможно, мелочи играют очень большую роль», — призналась Ольга.

В кружке занимаются несколько маленьких портных одновременно Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU