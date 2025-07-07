Золотые рудники и усадьба в бору. Что известно о миллиардере из списка Forbes, которому не дали улететь на личном самолете

Миллиардер Константин Струков в прошлом году продал 22% акций компании структуре «Газпрома», но от иска Генпрокуратуры это не спасло Источник: Илья Бархатов / 74.RU

В выходные все СМИ облетели снимки о задержании бизнесмена Струкова из салона самолета, где видно, как Константина Струкова, на которого до этого суд наложил запрет на вылет из России, оформляют силовики. Позже компания «Южуралзолото» заявила, что фотографии Константина Струкова с силовиками на борту частного самолета были сделаны в момент его возвращения из командировки. В компании полагают, что появление снимков в СМИ — это попытка скомпрометировать миллиардера, и привели его слова, что сам он никуда улетать не собирается:

«Мне ехать некуда, бежать не собираюсь, Россия — моя Родина, у нас в роду предателей не было, и я первым не буду… — процитировали в ЮГК основателя компании, подчеркнув, что эмигрировать он не собирается. — Я там уже везде был».

Наши коллеги из 74.RU рассказывают о Струкове и о том, что происходит вокруг его компании.

Знакомый крупному бизнесу сценарий — изъятие активов в пользу государства — вновь разворачивается в Челябинской области. После громких историй с ЧЭМК, «Ариантом» и «Макфой» пришла очередь «золотого короля» Константина Струкова. Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), сообщили «Коммерсантъ» и государственные информагентства ТАСС и «Интерфакс». По данным СМИ, иск об изъятии акций крупного российского золотодобывающего предприятия направлен в Советский районный суд Челябинска.

«Южуралзолото группа компаний» занимает четвертое место по производству золота в России. Компании принадлежит 10 месторождений рудного золота, семь месторождений, где ведется подготовка к добыче, в ее составе — восемь перерабатывающих предприятий. Основная часть акций ЮГК принадлежит семье бизнесмена из топ-200 российского списка Forbes, президента группы компаний «Южуралзолото», вице-спикера Заксобрания и почетного гражданина Челябинской области Константина Струкова.

«Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) основана в 1997 году — на базе активов золотодобывающего предприятия, с 1976 года работающих на золотоносных рудниках Челябинской области. Управляющая компания — ООО «УК ЮГК». Предприятие входит в топ-10 золотодобывающих компаний России, третье в стране по разведанным запасам золота. Активы включают месторождения в Челябинской области (Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), Хакасии (ОАО «Коммунаровский рудник») и Красноярском крае (ООО АС «Прииск Дражный», ООО «Соврудник»). За 2024 год выручка ЮГК, по данным самой компании, выросла на 12% — до 75,9 миллиарда, чистая прибыль увеличилась в 12 раз и составила 8,8 миллиарда рублей.

Предприятие «Южуралзолото» основано в 1976 году в Пласте Челябинской области, а добывать золото в этом районе начали еще в ХIX веке. В 1993 году организация прошла приватизацию, создали открытое акционерное общество (ОАО). Но уже через четыре года миллионные убытки чуть не довели «Южуралзолото» до банкротства. В 1997 году основные активы «Южуралзолота» купил переехавший из Казахстана предприниматель Константин Струков, также занимавшейся золотодобычей. На базе предприятия было создано ЗАО «Южуралзолото». Тогда в него вошли шахта «Центральная», две золотоизвлекательные фабрики с лицензией на Светлинское месторождение в Челябинской области. В 2000-х компания Струкова получила контроль над несколькими месторождениями в Хакасии и Красноярском крае.

В 2021 году президент АО «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков оказался на первом месте в списке самых богатых госслужащих и депутатов России. По итогам 2020 года «золотой король» заработал 8,6 миллиарда рублей.

«Еще будучи студентом Константин Струков полюбил горное дело за романтику и риск. Окончив Магнитогорский горно-металлургический институт, будущий миллиардер по распределению попал в Казахстан на „Караганда Уголь“. Добыча угля ему быстро наскучила, и вскоре он устроился в артель при госкомбинате „Каззолото“. За шесть лет он проделал путь от главного инженера до председателя артели, но после распада СССР вернулся в Россию, — описали карьеру Струкова в издании Forbes. — В Челябинской области старатель арендовал затопленную шахту бывшего госкомбината всесоюзного масштаба „Южуралзолото“. После того как добыча была восстановлена, Струков получил предложение возглавить все „Южуралзолото“. Предприниматель согласился, наладил производство и к концу 90-х взял предприятие под свой контроль. В 2017 году „Южуралзолото“ добыло рекордные для себя 15 тонн золота, показав четвертый результат в стране».

Президент «УК „Южуралзолото Группа Компаний“» Константин Струков — постоянный участник встреч так называемого клуба олигархов Источник: Sppchel.ru

В 2018 году за 130 миллионов долларов Константин Струков купил Прокопьевский угольный разрез у холдинга «Сибирский деловой союз». В феврале 2020 года Струков приобрел 28,5% золотодобывающей компании Petropavlovsk у бизнесмена Романа Троценко. При этом заход «Южуралзолота» в Petropavlovsk сопровождался корпоративным конфликтом с основателем компании Павлом Масловским (в итоге его арестовали по делу о растрате).

С 2000 года Константин Струков является депутатом Заксобрания Челябинской области. В 2016 году он планировал пойти в Госдуму, но в итоге остался в регионе и стал вице-спикером регионального парламента. Также Струков возглавлял комитет ЗСО по промышленной политике и экологии.

66-летний челябинский миллиардер плотно обосновался в Каштакском бору. По данным ЕГРН, ему принадлежит земельный участок площадью 12 343 квадратных метра. Если быть точным, в ноябре 2008 года Струков взял эту землю в аренду на 49 лет — до 20 октября 2057 года. В другом внушительном земельном наделе — 28 400 кв. м — Константин Струков владеет 1/3 доли. Еще один участок площадью 11 100 кв. м принадлежал Струкову с 14 января 2009-го по 18 декабря 2017 года. Позже олигарх уступил ее ООО «Бизнес-Актив». Этой компанией владеет Евгения Кузнецова, которая связана с «золотым королем» тесными, если не сказать, кровными узами. Так, в 2016 году ФАС России удовлетворила ее ходатайство о приобретении 99,999% АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). На тот момент контролирующим акционером ЮГК с долей 99,995% был глава совета директоров компании Константин Струков (через кипрскую Ugold Limited), а Кузнецовой принадлежало всего 0,005% компании. Евгения Константиновна указывалась в документах ЮГК как аффилированное лицо Константина Струкова. Степень родства не раскрывалась, но с очень большой вероятностью Евгения является его старшей дочерью.

Как выяснил 74.RU, семья Струкова владеет как минимум пятью гектарами Каштакского бора. По данным Росреестра, участки относятся к землям особо охраняемых территорий и объектов, но их разрешено использовать под базу отдыха. Усадьба Струкова расположена примерно в полутора километрах от села Долгодеревенское, недалеко от живописного участка реки Миасс.

Один из домов принадлежит семье Струкова Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Также к его наделам примыкает «анонимный» участок площадью 12 700 кв. м. Росреестр указал на разрешенный вид использования — под базу отдыха. Естественно, никакой базы отдыха там нет и в помине. А территорией, скорее всего, пользуются те, кто живет по соседству. С другой стороны земли Струкова обрамляет еще один «пограничный» участок площадью 14 276 кв. м, о котором также нет подробной информации в Росреестре.

Добавим, что семье Струкова также принадлежит доля в гольф-клубе на берегу Шершней. Младшая дочь президента УК «ЮГК» Александра Струкова владеет 33% уставного капитала компании «Юго-Запад ЖилСтрой», построившей гольф-клуб.

Летом 2023 года Константин Струков попал под санкции Великобритании. Составители списка отметили тогда, что он работает в секторе, который имеет стратегическое значение для правительства России. Активы, принадлежащие предпринимателю на территории Великобритании, заморозили (есть ли они там, публично не сообщалось. — Прим. ред.), а самому запретили приезжать в страну.

В ноябре 2023 года «Южуралзолото» вышло на IPO — стартовали торги акциями на Московской бирже. В результате компания привлекла 7 миллиардов рублей, по итогам IPO доля акций ПАО «ЮГК» в свободном обращении составила 6%.

Первый серьезный звонок для «золотого короля» прозвучал летом прошлого года, когда сотрудники уральского управления Ростехнадзора ограничили на три месяца работу четырех месторождений ЮГК в Челябинской области — карьеров Березняковский, Светлинский, Курасан и Южный Курасан. Причина — грубые нарушения при ведении горных работ. ЮГК несколько раз пыталось оспорить запрет горных работ на карьерах. Но в арбитраже постановление Ростехнадзора о приостановке горных работ признали законным.

Уже тогда пошли разговоры о том, что «Южуралзолото» со своим бессменным владельцем из 90-х может стать очередным претендентом на национализацию активов.

Президент ЮГК Константин Струков лично встречался с руководителем Ростехнадзора Александром Трембицким. По данным ведомства, глава крупной золотодобывающей компании признал «упущения» и заверил, что будут приняты исчерпывающие меры для выстраивания надлежащей работы. Но и это не помогло. Лишь в середине ноября, за день до снятия запрета, Ростехнадзор разрешил ЮГК добычу драгметаллов в Челябинской области.



Однако в конце декабря Константин Струков все же продал 22% акций компании. Покупателем выступило АО «ААА Управление Капиталом», входящее в группу «Газпромбанка».

«По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,85% от уставного капитала компании», — сообщили тогда в ЮГК.

И все решили, что «золотой король» отделался легким испугом. Но, судя по событиям последних дней, разворачивается новый сериал.