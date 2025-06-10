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Бизнес Впервые за 10 лет: Apple представила новый дизайн ОС. Что ждет пользователей

Впервые за 10 лет: Apple представила новый дизайн ОС. Что ждет пользователей

Многие элементы интерфейса поменяют облик

974
2 комментария
Дизайн станет «стеклянным» | Источник: apple.comДизайн станет «стеклянным» | Источник: apple.com

Дизайн станет «стеклянным»

Источник:

apple.com

Компания Apple презентовала новый дизайн для всех своих программных платформ. Обновление получило название Liquid Glass («Жидкое стекло»). Многие элементы интерфейса стали прозрачными и получили эффект стеклянного блеска. Новая iOS, вопреки ожиданиям, получила не 19, а 26 номер. Рассказываем, что нового для пользователей приготовили в Apple.

Источник:

«Русская экономика» / Telegram

По словам Алана Дая, вице-президента по пользовательскому интерфейсу, это самое большое обновление дизайна, которое они когда-либо делали. Новый стиль сделает элементы на экране блокировки, панели и других частях интерфейса прозрачными, он будет имитировать оптические свойства стекла.

Источник: apple.comИсточник: apple.com
Источник:

apple.com

Дизайн будет адаптироваться под светлую и темную среду, а также реагировать на движения. Приложения «Камера», «Фото», «Safari», «FaceTime», «Apple Music», «Apple News» и «Apple Podcasts» были обновлены.

Источник: apple.comИсточник: apple.com
Источник:

apple.com

Помимо светлой и темной темы, появится еще и прозрачная. Дизайн Liquid Glass представляет собой значительное отклонение от стиля, установленного в iOS 7, что потребует адаптации приложений со стороны разработчиков.

Что еще нового:

  • циферблат часов будет адаптироваться под обои, вытягиваясь при необходимости;

  • изменится интерфейс Safari;

  • в Apple Music появятся переводы песен и транскрипция текстов;

  • компания запускает собственного телефонного помощника: он будет отвечать за вас на вызовы, если нет возможности это сделать;

  • в iMessage появились ИИ-генерируемые фоны, групповые чаты и функция опросов;

  • в iOS 26 появится новое приложение «Игры».

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Дарья Пирогова
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Apple Apple Intelligence IPhone Дизайн Обновление
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Комментарии
2
Гость
8 часов
Эти ребята всегда умели в дизайн.
Гость
7 часов
Пофиг
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