Впервые за 10 лет: Apple представила новый дизайн ОС. Что ждет пользователей

Дизайн станет «стеклянным» Источник: apple.com











Компания Apple презентовала новый дизайн для всех своих программных платформ. Обновление получило название Liquid Glass («Жидкое стекло»). Многие элементы интерфейса стали прозрачными и получили эффект стеклянного блеска. Новая iOS, вопреки ожиданиям, получила не 19, а 26 номер. Рассказываем, что нового для пользователей приготовили в Apple.

Источник: «Русская экономика» / Telegram

По словам Алана Дая, вице-президента по пользовательскому интерфейсу, это самое большое обновление дизайна, которое они когда-либо делали. Новый стиль сделает элементы на экране блокировки, панели и других частях интерфейса прозрачными, он будет имитировать оптические свойства стекла.

Источник: apple.com











Дизайн будет адаптироваться под светлую и темную среду, а также реагировать на движения. Приложения «Камера», «Фото», «Safari», «FaceTime», «Apple Music», «Apple News» и «Apple Podcasts» были обновлены.

Источник: apple.com











Помимо светлой и темной темы, появится еще и прозрачная. Дизайн Liquid Glass представляет собой значительное отклонение от стиля, установленного в iOS 7, что потребует адаптации приложений со стороны разработчиков.

Что еще нового: