«Дон Кихотом быть почетно, но смешно». «Мир Танков» станет в России пиратским и потеряет 40% выручки

Беспрецедентное решение признать экстремистской и национализировать компанию — издателя компьютерной франшизы «Мир Танков» заставило задуматься о важном многих предпринимателей. Вряд ли они узнали что-то новое об инвестиционном климате в стране, куда важнее вопрос: что будет дальше? «Фонтанка» попыталась ответить на него, пообщавшись с участниками IT-рынка.

Совокупная выручка компаний «Леста», «Леста геймс эдженси» и «Леста геймс Москва» в 2024 году превысила 35 млрд рублей, чистая прибыль — 16 млрд рублей. Общее количество зарегистрированных пользователей World of Tanks и World of Warships превышает 60 млн человек. Число активных игроков ежемесячно превышает 6,5 млн. Ранее руководство игровых компаний, включая белорусского соучредителя Wargaming Виктора Кислого (ныне ведущего дела на Кипре), публично выражало солидарность с Украиной, анонсируя даже отчисления с продаж игровых наборов в её пользу. Однако представители «Лесты» дистанцировались от этих заявлений, подчеркнув, что не связаны ни с позицией, ни с решениями Кислого. Они акцентировали, что их деятельность сосредоточена исключительно на игровой индустрии и не касается политических вопросов.

Национализация с последующей передачей активов новым собственникам развернулась в России еще до 2022 года. Основным поводом для нее в судах назывались нарушения при приватизации, как в случае с «Северной верфью» или с «Петербургским нефтяным терминалом».

Передача бизнеса государству на основании обвинений в финансировании украинской армии уже тоже случалась, как в истории с водочным холдингом Global Spirits. Однако он изначально принадлежал украинскому бизнесмену, и неконтролируемая государством передача активов российскому партнеру неизбежно должна была вызвать подозрения у правоохранителей в фиктивности сделки.

В случае с «Лестой» история принципиально другая. Российский владелец компании Малик Хатажаев не просто резко отмежевался от своего уехавшего на Запад партнера Виктора Кислого. Все активы его компании реально находились в стране (кроме 100% «дочки» в Узбекистане), здесь он создавал рабочие места (2 300 сотрудников) и здесь же вкладывал в недвижимость под офисы и развивал IT-инфраструктуру. Кроме того, трудно представить более патриотичную игру, чем «Танки», которые постоянно участвовали в акциях к 9 мая и 23 февраля.

Все это не помогло.

Всю группу компаний, а не только одно юрлицо, заподозрили в финансировании ВСУ. Итоговое решение суда вводит в тупик юристов: «Признать деятельность экстремистской… Запретить деятельность ООО „Леста“ и ООО „Леста геймс эдженси“, ООО „Леста геймс Москва“. Обратить 100% долей этих юрлиц в доход РФ».

При этом особо оговаривается, что их контрагенты не должны привлекаться к солидарной ответственности за финансирование терроризма. То есть игроки «Танков», которые покупали игровую валюту, могут продолжать спокойно это делать, не опасаясь обвинений. Тем более что государство нашло способ взять под контроль денежный оборот «Лесты»: приход в компании представителей Росимущества и тех, кому государство в дальнейшем их передаст в управление, в «Лесте» ожидают со дня на день.

Российский предприниматель, знакомый с положением дел в издателе «Танков», напомнил «Фонтанке» об уже озвученном юридическом казусе, следующем за решением суда. Дело в том, что при разделе компании WarGaming в 2023 году передача лицензии на «Танки» и другие ее игры предполагала жесткое условие: она действует только до тех пор, пока оперативное управление «Лестой» находится в руках Малика Хатажаева.

«Лицензия сейчас все, она автоматически обнуляется, и продукт переходит в статус пиратского, — рассказывает эксперт. — Для того, чтобы игра продолжала разрабатываться, нужна куча программных средств от западных компаний, около сотни. А в лицензии также сказано, что она действует, только если все эти средства — не пиратские. „Лесте“ приходилось решать эту проблему, как-то получать лицензии производителей. В том числе через их офис в Ташкенте, который был открыт специально для обхода санкций. Туда приезжали представители западных производителей и проверяли, что офис действительно есть и программисты реально работают. Короче, как-то выкручивались».

Еще одна проблема: на ту же узбекскую «дочку» «Лесты» до сих пор была оформлена игра «Танки Блиц» для мобильных телефонов. И она приносила до 40% выручки. Основные платформы для дистрибуции этой игры — AppStore и Google Play. И если формально узбекскую компанию они еще у себя терпели, то после национализации «Лесты» «Танки Блиц» неизбежно будут оттуда выкинуты.

В конечном итоге у новых хозяев останутся только «Танки» и «Мир кораблей», которые смогут работать в пиратском режиме только на территории России и Белоруссии. Российское законодательство позволяет такое в формате принудительного лицензирования. В таком случае компания отчисляет на специально открытый счет типа «С» держателю лицензии 10–15% доходов и будет считаться в российской юрисдикции легальной. Работа с зарубежными рынками будет при этом невозможна.

«Минус 40% доходов для „Лесты“ — это уровень рентабельности, никакой прибыли получать не получится. Если только как-то не шаманить и не придумывать чего-то, — оценивает эксперт. — Плюс начнется вторая проблема — персонал. Они у них уже на фоне всех этих судов и обвинений и так крайне демотивированы, многие уже увольняются и переходят кто к конкурентам, кто за границу. Как-то этот вопрос надо будет решать».

Но есть для новых владельцев и хорошие новости. К примеру, скопившиеся на счетах «Лесты», судя по последнему опубликованному балансу, 8 млрд рублей (а по данным «Фонтанки», сейчас уже может быть гораздо больше) также переходят к государству, а дальше — кому оно решит. Плюс три больших здания — в Москве, Петербурге и Ташкенте, куплены под офисы, их стоимость около 10 млрд рублей, — тоже в собственности.

Совокупная стоимость бизнеса, которую Малик Хатажаев потерял, а государство приобрело, отталкиваясь от имеющихся на балансе активов и нераспределенной прибыли, за предыдущие годы эксперты оценивают примерно в 50 млрд рублей. Юристы «Лесты» уже заявили о намерении обжаловать решение суда, но все понимают, что всерьез бороться с ним никто не станет.