Всё в семью: как магазин игрушек стал международной сетью — с нуля до выручки в десятки миллиардов

Rich Family входит в число крупнейших продавцов игрушек в России Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сеть Rich Family входит в список крупнейших российских предприятий. Магазины работают на территории половины страны, компания давно уже вышла и на рынок соседнего Казахстана. При этом о ней мало что известно: бренд особо не скрывается, но и на контакт тоже не идет. Обозреватель NGS.RU собрал о компании все, что удалось узнать.

ООО «Рич Фэмили» (торговая марка Rich Family) родом из Новосибирска. Компания управляет 33 магазинами в России и тремя в Казахстане. Единственный учредитель — предприниматель Валерий Ткачук. Выручка Rich Family за 2024 год составила 26,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — около 3,2 миллиарда рублей.

Рождение в промзоне

Первый магазин сети Источник: 2ГИС











Официальным годом начала работы сети Rich Family считается 2012-й — так, по крайней мере, указано на сайте компании. Само ООО «Рич Фэмили», впрочем, учреждено еще в 2010 году, а первое предприятие единственного владельца компании Валерия Ткачука, информация о котором есть в базе данных «Контур.Фокуса», появилось в 2008 году. ООО «Гебурт» (по-немецки geburt — одежда) в первый же год работы продало товаров более чем на 500 миллионов рублей, а в 2010 году увеличило эту сумму вдвое и принесло владельцу 4,5 миллиона рублей чистой прибыли.

На рынок новая компания пришла не с пустыми руками, а имея заранее зарегистрированный (заявка подана еще в 2006 году) одноименный бренд. Сейчас он находится в портфеле из более чем трех десятков собственных торговых марок «Рич Фэмили».

«Гебурт» поселился в давно отданном к тому времени коммерции корпусе завода «Комета» (массовому потребителю он был известен по одноименным магнитофонам). Там же сегодня находится и офис Rich Family, и самый старый магазин сети.

Ангары на окраинах

Компания пришла на уже довольно конкурентный рынок. Вместе с крупными торговыми центрами по России шагал «Детский мир», нижний сегмент отчасти покрывали сети гипермаркетов. Развивалась и сеть «Дочки-сыночки» с более дешевым товаром, открыв большие магазины в крупных торговых центрах.

Гипермаркет сети Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Rich Family, однако, с самого начала пыталась избежать лобовой конкуренции со столь крупными игроками. Она выбрала направление больших «магазинов-ангаров», где на более дешевых площадях можно предложить максимально широкий выбор товаров по ценам, которые бы заставили покупателей приехать туда специально.

В основном гипермаркеты сети расположены на выезде из города.

Магазины сети специализируются на игрушках, но ассортимент этим не ограничивается Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Покупателя в таком ангаре встречают бесконечные ряды стеллажей с игрушками: тут выстроились полки военной техники, куклы, дома. В одном из магазинов автор насчитал, например, больше 20 больших игрушечных кухонь — то есть таких, за которыми ребенок 5–6 лет может стоять как взрослый за настоящей. Не самое необходимое устройство в хозяйстве (даже детском), но желающие могут выбрать не только цвет, стиль, но и комплектацию бытовой техники.

Региональная экспансия

В 2016 году Rich Ramily начала активно открывать свои торговые центры за пределами Новосибирска. Магазины появились в Екатеринбурге, Перми и Казани. Издание РБК тогда включило сеть в список «50 самых быстро растущих компаний России». Rich Ramily сразу заняла там 49-е место, а уже в следующем году переместилась на 35-е. Годовая выручка тогда впервые перевалила за 10 миллиардов рублей, чистая прибыль же превысила 1 миллиард рублей еще годом ранее.

В 2019 году сеть открыла магазин в московском ТЦ «Капитолий» Источник: Яндекс.Карты











В 2019 году компания решилась выйти на столичный рынок. Магазин сети заработал в ТЦ «Капитолий» на северо-западе Москвы. В том же году сеть вышла на рынок Казахстана, открыв магазин в Алма-Ате. Московский филиал, впрочем, просуществовал недолго: к 2023 году магазины в столице уже были закрыты.

Одной из возможных причин могло быть то, что в Москве к тому времени уже довольно активно развивались маркетплейсы, что давало компании возможность продавать приличные объемы товаров без необходимости арендовать дорогую столичную недвижимость и нанимать сотрудников.

А вот в самом крупном городе Казахстана сеть закрепилась и сегодня у нее там уже три магазина. Причем расположены они в больших торгово-развлекательных центрах, где соседствуют с мировыми, казахскими и крупными российскими брендами.

Большой магазин выгорел полностью Источник: Артур Галиев / 72.RU











Региональное развитие шло не без неожиданностей. В 2018 году у компании полностью выгорел большой магазин в Тюмени. Помимо собственных потерь, сети пришлось тогда выплатить больше 40 миллионов рублей по иску владельца помещения, которое она арендовала.

Эти убытки, впрочем, вряд ли могли пошатнуть финансовое состояние компании в целом. По итогам того года Rich Family получила 1,55 миллиарда рублей чистой прибыли (хотя и на 900 миллионов меньше, чем годом ранее).

Паровозик из Китая

С самого начала своей работы Rich Family делала ставку на собственные бренды. Сейчас на ООО «Рич Фэмили» зарегистрировано 35 товарных знаков, еще несколько находятся на стадии регистрации. Игрушки, велосипеды, одежда — значительная часть того, что продается в магазинах сети, изготовлено по ее заказам на фабриках, которые сама же компания и выбирает.

Торговый центр в Алма-Ате, где работает один из магазинов сети Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Такой подход позволяет ретейлеру получить минимальную входную цену для товара в конкретной категории. А уже продавать этот товар можно за столько, сколько покупатель готов заплатить. Но значительную часть ассортимента приходится импортировать: увы, российские производители далеко не всегда могут предложить такие товары и цены на них, которые бы устроили ретейлеров.

Обладание собственными брендами позволяет компании увереннее себя чувствовать и в эпоху онлайн-продаж. Контролируя цепочку поставок, можно продавать товар не только в своих торговых центрах, но и на маркетплейсах. Например, на Ozon у собственного магазина Rich Family уже под 2 миллиона выполненных заказов.

У компании больше 200 поставщиков Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Работа с иностранными производителями порой приводит к обидным казусам. В 2020 году компании пришлось выплатить 296 тысяч рублей тюменской поэтессе за то, что ее стихотворение оказалось в звуковом ролике, который воспроизводила игрушка «Светофор».

Деньги любят тишину

Проблемы с логистикой последних лет, которые задели многие сферы бизнеса, похоже, практически не отразились на эффективности работы Rich Family. Небольшая стагнация у компании была только в 2023 году, когда выручка почти не росла, а чистая прибыль даже снизилась.

Магазины сети обычно занимают помещения площадью от 3 тысяч квадратных метров Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Нельзя не отметить и стабильно высокую маржинальность бизнеса сети. В прошлом году, продав товаров на 26 с небольшим миллиардов рублей, компания получила чистой прибыли 3,2 миллиарда. То есть от всех средств, поступивших на счета компании, заплатив поставщикам, сотрудникам, арендодателям и государству в виде налогов, Rich Family смогла оставить себе больше 12%.

Для непродовольственной розницы это, впрочем, далеко не предел. Крупнейшая российская сеть в этом сегменте — «Детский мир» (ООО «ДМ») — смогла заработать на любви россиян к детям 57 миллиардов рублей чистой прибыли при 225 миллиардах рублей выручки.

У сети 33 магазина в России Источник: Стас Соколов / NGS.RU











При всех успехах компании о ней известно удивительно мало. Единственная публикация, где представитель сети дает какие-то комментарии, — это сообщение о пожаре в Тюмени. Нет никаких сведений о выступлениях управленцев компании на каких-то конференциях, не говоря уже об интервью СМИ. Имея стабильные доходы, исчисляемые в миллиардах рублей, и не имея необходимости занимать деньги на публичном рынке в виде облигаций, такую закрытость можно понять. Деньги любят тишину, особенно когда они есть.