«Покупатели из Сербии просят завезти заказ родителям»: фермер ушел из магазинов и колесит по области на автолавке

Фермер из Сибири Валерий Пятков любит всё делать сам и обстоятельно Источник: Валерий Пятков

В последнее время сельхозпроизводители говорят об усложнившихся условиях работы. А свою продукцию фермеру еще и сбыть сложно: торговые сети диктуют жесткие условия. Наши коллеги из NGS.RU познакомились с новосибирским фермером, который жаловаться перестал, — Валерий Пятков открыл автолавку.

Потомственный фермер

Началась его фермерская история, рассказывает Валерий Пятков, еще в детстве. Родители работали в колхозе, а маленький Валера помогал им в поле и с животными. В своих соцсетях он называет себя фермером в третьем поколении.

В юности — логичное продолжение: аграрный университет, профессия инженера-переработчика сельхозпродукции. У будущей супруги родители занимались фермерством. В качестве дипломного проекта Валерий с будущей женой и ее родителями построили цех переработки зерна и в 2005 году стали выпускать крупы.

«Мы активно увеличили производство и площадь посевов. Я сеял, пахал, на комбайне молотил. И на практику ездил не в какое-то там хозяйство, а к родителям жены. Конечно, они дали мне мощный толчок мысли и развитие», — рассуждает Валерий Пятков.

В 2011 году вместе с супругой он организовал отдельное хозяйство в деревне Усть-Каменка Тогучинского района Новосибирской области.

«В тот период, это были переломные 2008–2009 годы, стало довольно сложно конкурировать с Алтаем. Оттуда начались максимальные поставки продукции в Новосибирск, а она у них дешевле нашей. Постепенно мы ушли от переработки зерна и вышли из всех магазинов, ушли в переработку мяса и молока. И тут пока еще можем конкурировать», — рассказывает фермер.

Пожар и крах семьи

Часть хозяйства фермера Источник: Валерий Пятков

В марте 2023 года случилась трагедия: сгорел дом семьи Пятковых в селе Владимировка рядом с Усть-Каменкой, где у Пятковых ферма. Причиной пожара оказалось замыкание в проводке. Огонь пожарные потушили достаточно быстро, стены успели спасти, но всё равно сгорело многое.

«После того как дом сгорел, семья развалилась, мы развелись, — рассказал Валерий Пятков. — Сейчас у меня другая жена, она тоже из села».

Двое сыновей и бывшая супруга Валерия живут в Новосибирске и участия в работе фермы в последние два года уже не принимают.

«Мы редко общаемся: когда у меня свободное время, дети — в школе, потом — факультативы, домашние задания. А по выходным, когда дети свободны, я занят торговлей в городе. Мы периодически ходим в кинотеатр, продукты им привожу, алименты, но какие-то встречи с разговорами бывают крайне редко», — признался Валерий.

Новая жизнь

Валерий Пятков занимается благотворительностью: раздает нуждающимся одежду, детские книги и помогает приюту для животных в Тогучине Источник: Валерий Пятков

Дом во Владимировке до конца еще не восстановлен. Новая семья живет на ферме и занимается той же деятельностью: варят сыры, делают колбасы. В хозяйстве занято еще десяток человек: разнорабочие, скотник, доярка, лепщики пельменей.

«Сейчас в хозяйстве сотня свиней, три десятка крупных рогатых, пара сотен курей, пара сотен цыплят, сотня кроликов», — перечисляет фермер.

В хозяйстве он рассчитывает на себя и уже давно не рвется со своей продукцией в большие торговые сети. Хотя опыт сотрудничества был — по крупам, молоку и сыру.

«Очень жесткие условия для фермеров. И второе: сети плохо рассчитываются. Находят различные поводы: например, привезли товар не в 10, а в 11 утра — опоздали, так как по договору указано в 10. Где-то штрафные санкции включали, где-то демпинговали нас до такой степени, что ниже себестоимости было. И это стало неинтересно нам», — объясняет Валерий.

Совладелец ресторанов Mishiko и La Trenta Андрей Коротышев искал молоко для варки собственного сыра и остановился на молоке с фермы Валерия Источник: Андрей Коротышев











По его словам, себестоимость продукта у него изначально выше, чем в какой-нибудь крупной сельхозкомпании. Например, вырастить килограмм свинины в большом агрохолдинге обойдется в 100 рублей, а у фермера — 150. Потому что поросята, объясняет Валерий Пятков, у него растут дольше за счет отсутствия в корме стимуляторов роста. Такая же ситуация с курами.

Хотя что-то может оказаться у фермера дешевле. Например, говяжья вырезка, заметил Валерий, у него стоит 800 рублей, а в магазинах и на рынках — 900–1000 рублей.

Сравнивая свою продукцию с продукцией крупных хозяйств, он обращает внимание на сроки хранения и стоимость мясного полуфабриката по отношению к стоимости мяса.

«Вот берем колбасу крупного холдинга: цена 300 рублей, хотя мясо стоит 400. И не портится она месяц. Естественно, магазин купит продукцию у такого холдинга. А почему моя продукция портится? Мы не добавляем всякие стабилизаторы, консерванты и прочее, поэтому у нас срок годности очень короткий. У меня нет цели делать дешевый продукт, добавляя туда шкуры и прочее, — у меня цель, чтоб люди бывали сытые и здоровые», — объяснил фермер.

Автолавка

Автолавка фермера Пяткова Источник: Валерий Пятков

После неудачных опытов работы с торговыми сетями и отдельными магазинами, где просто не спешили рассчитываться за товар, Валерий Пятков решил торговать самостоятельно. Так появилась автолавка: грузовая «Газель» с холодильниками, в которой фермер разъезжает по Новосибирску.

«Автолавку купили в 2020 году и стали реализовывать продукты уже максимально культурно, красиво и большему количеству людей, — вспоминает фермер. — Есть покупатели, которые живут, например, в Сербии, просят меня по WhatsApp завезти заказ их родителям. В Германии есть такие».

Поездками в город он занят с пятницы по воскресенье: в графике 30 постоянных точек, где он паркуется и ждет покупателей. В остальные дни идет подготовка продукции к следующим выходным. Не обходится и без обид со стороны ближайших магазинов, которые порой вызывают полицию для устранения конкурента.

«Я стараюсь этого избегать, но иногда приходится долго объяснять: предъявлять документы, решать какие-то формальности. Бывает, продавец такого магазина мне рассказывает, мол, к ним за весь день приходит 10 человек, а ко мне за час пришло 15. Вот им и обидно», — с улыбкой замечает фермер.

В 2023 году сыры тогучинского фермера заняли призовые места в конкурсе «Сыры Сибири», где собрали производителей от Иркутска и Алтая до Омска и Томска. Пармезан от Валерия Пяткова получил золото, а два других — моцарелла и качотта — бронзу. В 2024 году фермер в конкурсе уже не участвовал из-за сгоревшего дома и развода.

Главная же похвала товару, говорит он, когда покупатели рассказывают, что его продукты начал есть какой-нибудь аллергик, который не переносил такую еду ранее. Или, например, кот, не признававший магазинные полуфабрикаты.

Благотворительность и власть

Среди прочего фермер занимается и производством сыра Источник: Валерий Пятков

Автолавка Пяткова еще и своеобразный благотворительный пункт: сюда приносят ненужную одежду, игрушки и детские книги, которые потом передают нуждающимся.

«Однажды я каким-то погорельцам привез свои личные вещи. Люди написали отзывы, кому-то рассказали, кто-то стал спрашивать — ну, я и попросил тогда своих покупателей приносить ненужные вещи. Бывает такое: приходит мама с ребенком молоко покупать, а я ей: „Вот тебе пакет детских книжек“», — рассказывает Валерий.

Раздает он вещи и книжки как в деревнях, так и в городе. В деревнях есть волонтеры, которые помогают рассортировывать их по пакетам.

Помимо этого, Валерий заполнил книжками целую библиотеку в селе Владимировка, увеличив ее фонд раз в десять. А еще фермер помогает питомнику бездомных животных в Тогучине.

«У меня у самого есть собаки, я понимаю, чем они питаются, поэтому отдаю излишки костей, обрезки мяса питомнику в Тогучине, — рассказал Валерий. — А недавно организовали сбор средств на покупку корма для животных в этот же питомник».

Некоторые из тех, кто знает фермера давно, говорят, что предлагали ему идти в депутаты или во власть: мол, такие люди там нужны. Но тот лишь отмахивается от подобного.

«Ну не мое это! Не останется время на хозяйство. Я люблю работать в поле: пахать, сеять, зерно молотить, видеть, как оно растет. Люблю работать с животными. Люблю, когда рождаются телята, поросята. Я же фермер, а не чиновник», — говорит Валерий.