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Бизнес Wildberries подала в суд на компанию Бакальчука: он задолжал десятки миллиардов

Wildberries подала в суд на компанию Бакальчука: он задолжал десятки миллиардов

Деньги могли вывести по личному приказу бывшего мужа главы маркетплейса

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2 комментария
WB уже сменила подрядчика | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUWB уже сменила подрядчика | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

WB уже сменила подрядчика

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Wildberries подал в арбитражный суд иск к «ВБ Девелопмент» на 42 млрд рублей. Причиной стало то, что компания не смогла отчитаться за полученное финансирование.

«Wildberries подал в Арбитражный суд города Москвы иск к „ВБ Девелопмент“ о взыскании задолженности в размере 42 млрд рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение объединенной компании Wildberries и Russ.

«ВБ Девелопмент» получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако отчитаться за него так и не смогла. Представители маркетплейса считают, что деньги вывели из компании по приказу Владислава Бакальчука. Объединенная компания уже расторгла договоры с «ВБ Девелопмент» и заключила соглашения с другой компанией.

Владислав Бакальчук — предприниматель, бывший муж главы Wildberries Татьяны Ким. Также он является учредителем компании «ВБ Девелопмент».

История бракоразводного процесса Татьяны Ким и Владислава Бакальчука

Источник:

Городские медиа

Бакальчук и Ким развелись 10 февраля 2025 года. Они прожили вместе 22 года. Супруги не выдержали разногласий по поводу судьбы бизнеса. Также у них были проблемы внутри семьи.

Обновлено 10:36 (мск):

Бакальчук прокомментировал Городским медиа информацию об иске. Он отметил, что компания не получила оплату за выполненные работы.

«Строительство складов велось по себестоимости и по ценам ниже рынка. Напомню, что именно „РВБ“ в августе прошлого года заморозила реестр платежей на несколько миллиардов рублей и отказалась оплачивать уже выполненные работы по строительству складов. Из-за чего строительство более чем 20 объектов остановилось, и по сей день большинство из них заморожены.

Ранее они уже пытались взыскать с «ВБ Девелопмент» 37 миллиардов рублей по аналогичному иску, в котором им ожидаемо было отказано. Думаю, этот иск ждет та же судьба. Мне откровенно жаль, что тратятся сумасшедшие деньги компании на госпошлины по таким искам и что суды вынуждены рассматривать очевидно бредовые заявления моих оппонентов», — сообщил Бакальчук.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владислав Бакальчук Татьяна Ким Wildberries
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Комментарии
2
Гость
3 часа
Крысиная возня.
Гость
2 часа
Сколько сегодня рекорд по сумме выведенного?
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