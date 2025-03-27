Wildberries подала в суд на компанию Бакальчука: он задолжал десятки миллиардов

WB уже сменила подрядчика Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Wildberries подал в арбитражный суд иск к «ВБ Девелопмент» на 42 млрд рублей. Причиной стало то, что компания не смогла отчитаться за полученное финансирование.

«Wildberries подал в Арбитражный суд города Москвы иск к „ВБ Девелопмент“ о взыскании задолженности в размере 42 млрд рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение объединенной компании Wildberries и Russ.

«ВБ Девелопмент» получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако отчитаться за него так и не смогла. Представители маркетплейса считают, что деньги вывели из компании по приказу Владислава Бакальчука. Объединенная компания уже расторгла договоры с «ВБ Девелопмент» и заключила соглашения с другой компанией.

Владислав Бакальчук — предприниматель, бывший муж главы Wildberries Татьяны Ким. Также он является учредителем компании «ВБ Девелопмент».

История бракоразводного процесса Татьяны Ким и Владислава Бакальчука Источник: Городские медиа

Бакальчук и Ким развелись 10 февраля 2025 года. Они прожили вместе 22 года. Супруги не выдержали разногласий по поводу судьбы бизнеса. Также у них были проблемы внутри семьи.

Обновлено 10:36 (мск):

Бакальчук прокомментировал Городским медиа информацию об иске. Он отметил, что компания не получила оплату за выполненные работы.

«Строительство складов велось по себестоимости и по ценам ниже рынка. Напомню, что именно „РВБ“ в августе прошлого года заморозила реестр платежей на несколько миллиардов рублей и отказалась оплачивать уже выполненные работы по строительству складов. Из-за чего строительство более чем 20 объектов остановилось, и по сей день большинство из них заморожены.