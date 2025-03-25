Нужно 2 тысячи банок в день: предприниматель из Самары «взорвал» рынок кокосовой сгущенкой без сахара

Производство ореховых паст самарец Игорь Брусянцев запустил в разгар пандемии Источник: Игорь Брусянцев











Каждый день самарец Игорь Брусянцев получает сотни сообщений из разных уголков страны. Сладкоежки оставляют на маркетплейсах отзывы об арахисовой пасте и кокосовой сгущенке, а девушки делятся впечатлениями от фирменного воска для депиляции, самые смелые даже добавляют фотографии до и после. Продукцию из Самары покупают по всему СНГ, недавно предприниматель открыл собственный фулфилмент-центр, в планах запустить производство в Китае. Сразу ли всё было так гладко и сладко — узнали у бизнесмена напрямую.

«Первые партии сами съели и выкинули»

До 2020 года Игорь Брусянцев занимался системами вентиляции и кондиционирования. В пандемию основные заказчики — бюджетные учреждения — ушли на карантин, доходы упали. Тогда Игорь загорелся идеей производства ореховых паст: начал изучать оборудование, разрабатывать рецептуры и искать поставщиков.

Через несколько месяцев на маркетплейсах Ozon и Wildberries появились лакомства из фисташек, миндаля и фундука, затем самарец стал экспериментировать с популярной арахисовой пастой.

— Тогда еще не были так развиты системы аналитики, приходилось действовать методом проб и ошибок. Напридумывали каких-то сложных рецептов, добавляли в пасту безе, взрывную карамель, в итоге совсем не зашло, сами всё это съели и выкинули, — теперь уже с улыбкой вспоминает Игорь Брусянцев. — Зато чистая арахисовая или кокосовая паста без сахара разлеталась бешеными темпами: нравились и спортсменам, и зожникам.

Уже к 2023 году производство выросло до 300 тонн в год, каждый месяц продавалось около 6 тысяч баночек.

— Сегодня за нас борются два крупнейших в стране поставщика орехов и семян, потому что мы самый большой потребитель арахиса в Самарской области: каждый месяц перерабатываем порядка 40 тонн сырья, — делится Игорь Брусянцев и не без гордости добавляет: — Входим в топ-2 на «Вайлдберриз», и это при огромнейшей конкуренции: если наберете в поиске «арахисовая паста», то выйдет порядка 1700 карточек товаров.

Сначала сделал вкусно, затем — красиво

Первые успехи вдохновили предпринимателя на запуск новых направлений, теперь уже в бьюти-сфере.

— Получилось, на самом деле, случайно. В конце 2022-го я обучался продвижению на маркетплейсах, и знакомые попросили помочь одной девушке из Волгограда. «А что за товар?» — «Воск для депиляции». Я тогда еще подумал, мол, кому он нужен… А она за два месяца вышла на оборот в 4,5 миллиона рублей в месяц!

Игорь стал сотрудничать с той девушкой, возил из Китая гидрогенизированную смолу для изготовления воска и брал на реализацию готовый товар. Но вскоре перспективное производство выкупила столичная фирма, и самарец задумался о создании своего бренда.

— Обратился к химикам из Политеха, чтобы разработали рецептуру, но ничего не получалось. Мы уже закупили гранулятор для воска, собрали эту линию стоимостью 7 с лишним миллионов рублей, платили за аренду помещения, а воска нет. И в итоге мне, как Менделееву, состав просто приснился. Попробовали, доработали, и получилось лучше итальянских аналогов. Растягивается тонко-тонко и не ломается, так что расход выходит небольшой. И текстура необычная: сначала воск прозрачный, с блестками, а когда застывает, то белеет. Не надо пальцем проверять, схватилось или нет: всё наглядно.

Гранулятор равномерно распределяет капли жидкого воска по стальной ленте конвейера-охладителя Источник: Игорь Брусянцев На выходе получаются вот такие гранулы одинакового размера и формы Источник: Игорь Брусянцев

Попал в модные тренды

По словам Игоря, даже рекламу не пришлось запускать: воск в гранулах быстро раскрутился на маркетплейсах, залетев в верхние строчки рейтингов.

— У нас подключен телеграм-бот, который отвечает на многочисленные отзывы. И вот за завтраком заходишь почитать, а там женщины из разных уголков страны благодарят, пишут: «Божественно!» А земляки удивляются: «Это у нас в Самаре такое делают!» Настроение сразу поднимается.

Сейчас рабочие трудятся в две смены, в месяц выпускают по 18 тонн продукта, и этих объемов уже не хватает, чтобы удовлетворить растущий спрос.

— Казахстан очень хорошо берет наш воск. Показывал китайцам, они предложили у себя завод открыть, в апреле снова туда полечу. Представляете, если наших объемов в России не хватает, на 150 миллионов человек, то в Китае жителей полтора миллиарда!

Полимерный воск на постоянной основе заказывает сеть салонов в Москве, еще несколько фирм выпускают самарскую разработку под своими торговыми марками. На этой волне бизнесмен решил создавать и другие косметические средства.

— Хорошо продается на маркетплейсах наша энзимная пудра, сейчас выводим на рынок средства «солнечной» серии: кремы с SPF-фильтрами, масло для загара и молочко после загара. Недавно я их на себе испытал во время очередной командировки в Китай. Скоро будем выпускать кондиционеры, маски и шампуни: у моей жены салон красоты, и я вижу, сколько женщины готовы тратить на свои волосы!

Впрочем, и со сладостями Брусянцев завязывать не намерен. Кроме ореховой пасты, теперь предприниматель производит кокосовую сгущенку без сахара, классическую и с соленой карамелью.

— Запустили недавно, буквально перед Новым годом, и просто не успеваем поставлять: она мгновенно кончается. Будем увеличивать линию производства, хотим выйти на 2000 банок в день. Первые партии нам делал московский производитель, а потом разработали свою рецептуру, и теперь уже они заказывают у нас, потому что наш продукт лучше, — улыбается мужчина.

Торгует на маркетплейсах сам и помогает другим

За несколько лет Игорь Брусянцев изучил все тонкости онлайн-торговли: от оформления продающих карточек товара до оперативной доставки заказов. Из последнего пункта родилась идея открыть свой фулфилмент-центр (логистический комплекс, где хранят товары для онлайн-магазинов, обрабатывают и передают в доставку заказы. — Прим. ред.).

Это фулфилмент-центр, здесь товары маркируют, упаковывают и затем отправляют сформированные заказы на склады маркетплейсов Источник: Игорь Брусянцев











— Мы сняли помещение на тысячу квадратных метров, организовали свою площадку и сотрудничаем с другими предпринимателями. Например, мама в декрете решила закупать в Китае какие-то товары и продавать на маркетплейсе. Ей не надо снимать складские помещения, нанимать людей: заказанный груз идет прямиком к нам. Сотрудники принимают, маркируют, проверяют на брак, упаковывают в коробки и развозят готовый продукт по складам маркетплейсов. Каждый день у нас уходят 20-тонные грузовики в Москву, Краснодар, Казань, а люди просто сидят дома и зарабатывают.

По словам Игоря, в Самаре уже около 3–4 тысяч предпринимателей торгуют на маркетплейсах.

— Довольно быстро люди выходят на интересную им выручку и прибыль. Кому-то хватает 500–600 тысяч рублей в месяц, кто-то масштабируется, наращивает объемы и уже сам занимается логистикой. Наш фулфилмент создан в помощь начинающим.

«Поле непаханое — только бери и делай»

Реально ли прямо сейчас запустить бизнес, который «выстрелит»? Может показаться, что всё уже придумано, лакомые ниши заняты, мол, повезло тем, кто успел. Но Игорь с этим не согласен.

— Пятый год я занимаюсь производством, и у нас просто непаханое поле, особенно в Самарской области. Например, баночки под ореховую пасту делают в Подмосковье, а пластиковое сырье для них покупают в Сибири. То есть можно спокойно выходить с этим на самарский рынок.

В свое время Игорь получил на орехи, в хорошем смысле, благодаря участию в акселераторе «Мой бизнес». Его бизнес-план по производству ореховой пасты признали лучшим и помогли воплотить.

— «Мой бизнес» до сих пор помогает, выделяет средства, в прошлом году они нам для воска сделали дорогущий сертификат в Роспотребнадзоре. Регулярно приглашают участвовать в выставках московских, всё оплачивают, главное — приезжай. В феврале мы привезли нашу кокосовую сгущенку на ПРОДЭКСПО — заключили кучу контрактов. Также в регионе есть фонд ГФСО, где выдают кредиты бизнесу.

Предприниматели, самозанятые и те, кто планирует начать свой бизнес, могут узнать о мерах господдержки малого и среднего бизнеса в Самарской области, записаться на обучающие программы и курсы, получить информацию об актуальных конкурсах и грантах в региональном центре «Мой бизнес». Для молодых предпринимателей от 14 до 25 лет есть возможность получить гранты на развитие бизнеса.

Игорь Брусянцев вспоминает: когда он начинал, не было и половины тех инструментов и возможностей, что доступны сейчас.