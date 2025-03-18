«Как прежде уже не будет»: Путин призвал не ждать ослабления санкций

Президент заявил, что Россия сделает всё, чтобы поддержать собственный бизнес Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин заявил, что конкуренты России всегда будут стремиться ослабить Россию на фоне системы международных отношений, поэтому не стоит ожидать их ослабления. Об этом он рассуждал во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В отношении российских юридических и физических лиц введено 28595 санкций, это больше, чем против всех остальных вместе взятых. Как было прежде уже не будет», — отметил президент.

Путин призвал российский бизнес не воспринимать санкции против России как временные меры, он считает их механизмом стратегического давления на Россию. Президент заверил, что отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций и адаптировались к ним, а ограничения стали катализаторами позитивных изменений в экономике. Вполне возможно, отметил Путин, что введенные санкции останутся навсегда.

Путин считает, что следует обсуждать вопросы приватизации в России, пока они не будут решены окончательно. А у Запада он призвал брать всё лучшее, но не копировать. Также президент заверил, что Россия сделает всё, чтобы поддержать собственный бизнес.

Что еще сказал Путин:

Даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса;

вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний;

привилегий и преференций для возвращающихся на российский рынок иностранных компаний не будет;

в то же время Россия остается открытой страной, «кто хочет вернуться, пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе»;

ряд компаний Запада продолжали работать в РФ под другими брендами, к ним будут относиться с уважением;

вынужденная переориентация на более перспективные рынки может быть плюсом, «а то, что нам надо, мы всё равно добудем»;

охлаждение экономики РФ неизбежно, но надо не доводить до уровня криокамеры;

Путин отметил, что западному бизнесу не удастся выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги.