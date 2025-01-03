Ключевая ставка, национализация, неплатежи и кадры: эксперты составили топ бизнес-потрясений года

Эксперты выделили события, которые больше всего повлияли на бизнес Источник: Наталья Лапцевич, Дарья Пона, Алексей Волхонский / V1.RU, Семен Казьмин











Уходящий год прошел под знаком роста ВВП и зарплат, издержек и цен, разгона инфляции и санкций, сокращения инвестиционных программ и реальных доходов. Кроме того, активно и последовательно ужесточалось законодательство и нарабатывалась судебная практика. Наши коллеги из 74.RU обсудили с экспертами, какие события больше всего повлияли на настроение и поведение предпринимателей, а также что стало бизнес-потрясениями года.

«Начали использовать юань и лиру»

К концу 2024 года, по данным ЦБ РФ, рост экономики продолжился, но стал еще более неравномерным. А финансово-экономическую сферу изрядно потрясло.

— Реализовались инфраструктурные риски. В июне Министерство финансов США ввело блокирующие санкции против Московской биржи и клирингового центра, что привело к изменениям в операциях с иностранными валютами на российском финансовом рынке, — отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. — В условиях ограничения его участники начали активно использовать другие валюты, такие как китайский юань и турецкая лира, для проведения международных расчетов и торговых операций. Это позволило частично компенсировать сокращение объемов операций в долларах и евро.

В финансовой сфере повышение Банком России ключевой ставки до 21% годовых оказало влияние на стоимость кредитов и вкладов, добавил эксперт.

— Банки пересматривали условия по сберегательным и кредитным продуктам, что привело к удорожанию кредитования и повышению доходности по вкладам. Прекращение программы льготной ипотеки под 8% годовых заставило 66% россиян отложить покупку жилья. Это может повлиять на рынок недвижимости и его доступность, — указал Ярослав Кабаков.

В то же время кредитование малого и среднего бизнеса еще в 2023 году выросло на 29%, достигнув отметки в 12,4 триллиона рублей. По словам эксперта, это свидетельствует о высоком потенциале в упомянутом сегменте.

— Основные потрясения бизнеса в 2024 году связаны с высокой стоимостью денежных средств, что ограничивает возможность для инвестирования и создает риски кассовых разрывов в рамках операционной деятельности, — указал гендиректор консалтинговой компании O2Consulting Филипп Данько. — Причина этого — в существенном росте ставки рефинансирования. Если на начало года она составляла 16%, то в июле повышена до 18%, а в октябре — до 21%. То есть по состоянию на конец года ситуация максимально тяжелая для бизнеса.

Многие компании вынуждены оптимизировать расходы из-за роста цен на ресурсы, в том числе на персонал. При этом массовая оптимизация затрат привела к тому, что сократился спрос на отдельные услуги. Это потребовало от отдельных компаний корректировать профиль своей деятельности, добавил Филипп Данько.

«Кризис неплатежей не испарится под бой курантов»

Каждая третья компания — участник опроса Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявила о проблемах с неплатежами со стороны контрагентов. Годом ранее на эту проблему жаловалась лишь каждая пятая организация.

— Потрясение номер один, на мой взгляд, это кризис неплатежей, разрастающийся от крупного бизнеса к среднему и малому, — подтвердила руководитель аналитической компании So invest Анастасия Кузьминова. — Вторым по тяжести последствий назвала бы обострение кадрового дефицита и гонку зарплат по дефицитным профессиям. Третье потрясение — логистические проблемы и аварии из-за перегрузки Транссиба. К сожалению, ни одно из этих негативных обстоятельств не испарится под бой курантов, они останутся с нами и в будущем году.

Впрочем, крупный бизнес никогда не спешил оплачивать работу малого предпринимательства, как можно дольше растягивая расчеты по договорам и контрактам. По словам представителей малого бизнеса, это был главный минус в сотрудничестве с теми же госкорпорациями.

Однако заказчики из числа крупных компаний, работающих с нефтегазом, пока шепотом, но уже жалуются на рост неплатежей.

На проблемы малого и среднего предпринимательства обратил внимание председатель комитета по промышленности регионального отделения «Опоры России» Павел Золотов. По его словам, бизнес сталкивается с рядом серьезных вызовов.

— Малые компании поддерживают занятость и социальную стабильность миллиона сотрудников и членов их семей. Тем не менее в современных реалиях — недоступность денег, высокая ставка, замедление расчетов — многие из них находятся под угрозой закрытия, — указал Павел Золотов. — Одной из главных проблем МСП в машиностроении становится недостаток проектного финансирования. Пополнение оборотных средств через такие механизмы могло бы стать настоящим спасением для многих предприятий. В отсутствие адекватной финансовой поддержки риски банкротства значительно возрастают. Это может привести к потере большого числа небольших, но важных для страны компаний.

Главными бизнес-потрясениями года, по мнению Павла Золотова, стали высокая ставка и задержки платежей от заказчиков, вследствие чего увеличились кассовые разрывы, задержки выплат по зарплатам и расчетов с поставщиками.

«Бизнесу негде брать людей»

Главное потрясение 2024 года — кадровый голод, акцентировали эксперты.

— Бизнесу просто негде брать людей для выполнения задач. Официальный уровень безработицы опустился в конце года до 2,3% (в начале был 2,9%). На одно объявление о поиске кандидата приходится в среднем один-два отклика, время закрытия вакансии увеличивается до нескольких недель, — рассказал экономист, топ-менеджер в области коммуникаций Андрей Лобода. — На удержание сотрудников внутри компании требуются дополнительные усилия: рост зарплаты (в течение 2024 года — на десятки процентов по многим специальностям), возможность обучения и карьерного роста, затраты на «плюшки» в виде ДМС и иных бонусов для повышения лояльности в коллективе.

Можно сказать, что работодатель отходит на второй план, добавил эксперт.

— Не компания выбирает сотрудника, а сотрудник — компанию. Кадровый голод затронул практически все предприятия. Не хватает буквально всех — от линейного персонала и высококлассных специалистов до управленцев в агросекторе, промпроизводстве, IT, фарме, в сфере услуг и так далее, — перечислил Андрей Лобода.

Ситуацию с персоналом усугубляют новые требования законодательства в отношении мигрантов.

— Региональные нормативные акты накладывают ограничения на определенные профессии, отныне недоступные мигрантам из Средней Азии. Слабый рубль и трудности с пересылкой зарплаты домой делают российский рынок для иностранных рабочих также не очень привлекательным, — указал эксперт. — Отчасти спасти ситуацию может цифровизация. Ее внедрение сдерживает главным образом стоимость и страх перемен, которые затронут всю компанию.

По добыче биткоина — второе место в мире

Поворотным событием по итогам уходящего года стало подписание Владимиром Путиным закона о развитии майнинга, указали эксперты.

— Россия уверенно удерживает второе место в мире по добыче биткоина. Регулирование рынка состоялось, но некоторые его участники остаются в серой зоне и не спешат официально становиться майнерами и операторами майнинговой инфраструктуры. Время покажет, какая стратегия здесь наиболее эффективная и выигрышная, — отметил заместитель гендиректора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.

По мнению эксперта, 2025-й станет годом рыночной трансформации отрасли промышленного майнинга.

— На рынок смотрят все, в том числе банки, крупные промышленные холдинги. И его успех во многом будет зависеть от дальнейшего повышения прозрачности отрасли, ее институционализации, — добавил Олег Огиенко.

Операция «Национализация»

Самым неожиданным событием года стали национализация ранее приватизированных предприятий или изъятие частных компаний по другим основаниям. Судебный каток проехался по крупнейшим холдингам с челябинскими корнями. Всего за три месяца в пользу государства перешли три гиганта. Это крупнейший российский производитель ферросплавов — Промышленная группа ЧЭМК, крупнейший отечественный производитель вина «Ариант» и крупнейший российский и пятый в мире производитель макарон — АО «Макфа».

— Значительное число промышленных высокодоходных предприятий находится именно в уральском экономическом районе, что и объясняет большое количество исков Генпрокуратуры, — отмечала ранее старший юрист ProLegals Ольга Жукова. — Под угрозой изъятия продолжает находиться любое промышленное производство, переданное в частную собственность путем приватизации.

Однако подстраховаться от обращения в госсобственность практически невозможно, отметили представители бизнеса.

— Бизнес-сообщество было, мягко скажем, удивлено. Подстраховаться можно, основываясь на каких-то законах. А практика показала, что мы (бизнес. — Прим. ред.) неправильно понимали законы. Были ошибочные ощущения, что, во-первых, существуют сроки давности, и сделка с государством, заключенная 20 и более лет назад и при этом не оспариваемая, считается законной. Но, судя по событиям 2024 года, все были не правы. Есть те, кто приобрел собственность незаконно. Остальные пока вроде законно, хотя уже тоже в этом сомневаются, — указал председатель комитета по налогам, банкам, финансам Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Алексей Овакимян. — Опять же раньше мы «по ошибке» думали, что частный сектор эффективнее, чем государственный, вроде бы там лучше процессы организованы. Видимо, заблуждались по всем пунктам тех учебников, по которым учились экономике.

Один из основных аргументов для инвестора, планирующего новые проекты, — защищенность инвестиций, добавил эксперт.

— Как правило, инвестиции — это наполовину заемные деньги. А когда ты подписываешься под заемные деньги, то даешь личное поручительство, что вернешь. Если ты не понимаешь, в легальный бизнес инвестируешь или уже нет, то просто не можешь брать кредиты. Поэтому для того, чтобы дальше инвестировать, надо все-таки понять, кто из собственников бизнеса легально им владеет, а кому надо готовиться [к худшему], — объяснил Алексей Овакимян.

Изъятие бизнеса у крупных игроков может тормозить инвестиции в другие компании, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Русском экономическом форуме в Челябинске. Известно, что РСПП готовит предложения, направленные на защиту бизнеса от деприватизации. Это делается во взаимодействии с федеральными органами власти.

— Решений нет, пока идет дискуссия. Думаю, что в 2025 году всё это выкристаллизуется в какую-то модель взаимоотношений [бизнеса и власти]. Если решение будет, его, скорее всего, озвучит глава государства. При этом любое решение лучше, чем его отсутствие, — подчеркнул Алексей Овакимян.

Осенью Конституционный суд запретил применять сроки давности к делам, связанным с обращением в пользу государства имущества, нажитого коррупционным путем. При этом на другие иски об изъятии имущества, в том числе связанные с неправильной приватизацией, это не распространяется, подчеркнул суд.

«Провоцирует рост цен»

В то же время юридических или политических «черных лебедей» со стороны властей в этом году фактически не было, указал эксперт. Основные потрясения бизнеса, в особенности малого и среднего, связаны с экономикой и бюджетом.

«Черный лебедь» — крайне негативное событие или явление, которое невозможно предсказать. При этом они могут иметь существенные последствия для мировой экономики.

— Главных триггера для беспокойства, переходящего в ужас, было три — ключевая ставка, девальвация и рост фискальной нагрузки после налоговой реформы, — объяснил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — По ключевой ставке всё относительно просто. Масса предпринимателей рассчитывали, что прошлогодние 16% годовых останутся максимумом, и планировали либо прокредитоваться под меньший процент, либо рефинансировать долги. В итоге всё получилось значительно грустнее.

С девальвацией тоже все прозрачно, добавил эксперт.

— Импортеры частично стали закладывать стоимость доллара по 115 еще в 2022 году. Но после осеннего обвала все утвердились во мнении, что дешевого доллара в России уже не будет, пора привыкать к трехзначным значениям, — указал Алексей Кричевский. — Всё отражается на стоимости товаров и оборудования для бизнеса из-за рубежа. Это ведет к растущим костам и провоцирует рост цен, который и так никак не может остановиться, причем по кругу — от сырья до готовых изделий.

Налоговая реформа в этом плане — еще одно жесткое дополнение к очень сложному для предпринимателей 2025 году, напомнил эксперт.

— Во-первых, придется решать вопрос с тем, как закрывать возросший НДФЛ топ-менеджмента. Во-вторых, рост налогов вынудит либо снижать качество, либо повышать цены, чтобы сохранить рентабельность с чистой прибылью и не превращать бизнес в благотворительность, где зарабатывают всё, кроме предпринимателя, — перечислил финансовый эксперт. — Поэтому можно смело закладывать 30-процентный рост банкротств / закрытий работающих, а не фиктивных ИП и ООО. Из-за этого представительство малого бизнеса в России серьезно сократится.