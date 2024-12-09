У популярного торгового центра под Ярославлем сменился владелец. Кто им стал

Торговый центр «Вернисаж» открыли 17 лет назад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У компании «Глобал 1», владеющей торговым центром «Вернисаж» в Ярославском районе, сменился владелец. Фактически это значит, что теперь актив в поселке Нагорный на Дорожной улице, 6а принадлежит другому бизнесмену.

В ноябре 2023 года портал 76.RU сообщал, что собственником была указана компания «Глобал 1» — «дочка» кипрской компании «Инвертон Энтерпрайзес Лимитед», с которой через несколько фирм была связана Mirland Development — одна из компаний израильской Fishman Group, основанной известным обанкротившимся бизнесменом Элиезером Фишманом. В марте 2024 года СМИ сообщили о его смерти.

Теперь в учредителях «Глобал 1» числится питерская компания «Глобал Менеджмент Ассетс», которая на 99% принадлежит бизнесмену Руслану Сергеевичу Ровному. Еще 1% владеет Екатерина Александровна Ровная. По сути, теперь они и являются конечными владельцами ТРК «Вернисаж» под Ярославлем.

Что известно про новых владельцев

ООО «Глобал 1» — московская компания, образованная в сентябре 2004 года. Генеральным директором фирмы числится Сергей Николаевич Карцов. Судя по всему, дела у компании идут неплохо. В 2023 году «Глобал 1» заработала 604,9 млн рублей. Из этой суммы чистая прибыль после всех расходов — 178,8 млн.

С середины августа 2024 года полноправным владельцем ООО «Глобал 1» числится ООО «Глобал Менеджмент Ассетс». Эта компания была образована в августе 2023 года и принадлежит, как ранее уже было сказано, Руслану Сергеевичу и Екатерине Александровне Ровным. Данных о выручке компании пока нет, так как она была образована лишь в прошлом году.

Для Екатерины Ровной это — единственный бизнес. А вот Руслан Ровный также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. А еще он владеет ООО «ДЖЕНЕРАЛ ТРАНС» — компанией, занимающейся перевозками. Фирма была основана в 2021 году, но дела уже идут в гору. По данным из финансовых отчетностей, выручка компании за 2023 год составила 21,3 млн из которых 503 тысячи — чистая прибыль.

Почему сменился владелец

Одним из ключевых инвесторов при строительстве ТРК «Вернисаж» под Ярославлем был израильский олигарх Элиезер Фишман, бывший основным акционером уже названной Fishman Group, работавшей на российском рынке. Среди его проектов — жилой квартал «Триумф Парк» в Санкт-Петербурге, ТРК «Вернисаж» в Ярославле, «Триумф Молл» в Саратове (по данным «Ведомостей»).

С 2014 года в СМИ посыпались сообщения о банкротстве инвестора. С него требовал деньги российский банк за долги сети магазинов «Хоум центр», сообщал «Ъ». В 2017 году начались судебные тяжбы о признании миллиардера банкротом. Примечательно, что назвал магната банкротом суд в Тель-Авиве. В сентябре 2023 года всё тот же «Ъ», сообщал, что Mirland Development уйдет из России, передав свои активы, в том числе торговый центр в Ярославле.

— Mirland Development, основанная израильской Fishman Group, может передать часть своих последних российских активов общей стоимостью 5–6 млрд руб сторонней компании. Речь идет об объектах коммерческой недвижимости в Москве, Петербурге и торгово-развлекательном центре в Ярославле, — писали журналисты.

Журналист Forbes тогда писали, что Mirland Development имела в своем портфеле 1,3 млн квадратных метра российской недвижимости.