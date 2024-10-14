«Был бешеный азарт»: 24-летний фермер рванул в деревню и взял в свои руки хозяйство деда — он сам работает на полях

Роман Полторанин переехал в село, чтобы возглавить предприятие деда Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Чем может заниматься человек в 24 года? Роман Полторанин, например, управляет сельхозпредприятием в селе Новошилово Новосибирской области. При этом он вырос в городе и имел возможность заняться чем-то другим. Но сельское хозяйство затянуло. Правда, непонятно, как надолго. Историю молодого фермера рассказывает наш коллега, обозреватель NGS.RU Стас Соколов.

Романа Полторанина нельзя назвать деревенским: вырос он в Новосибирске, в городе живут его родители. В село к деду Виктору Федоровичу он приезжал только летом, на каникулы.

Поля в окрестностях села Новошилово Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Старший Полторанин в Новошилово провел уже больше 45 лет и формально фермером не является. В местный совхоз его распределили после получения диплома агронома, а через четыре года он стал уже руководителем хозяйства. Потом были приватизация и несколько реорганизаций того, что осталось от совхоза. В результате появилась частная компания «Нива». Статуса фермерского хозяйства у нее нет, но как еще назвать владельца сельхозпредприятия? Фермер и есть.

ООО «Нива» учреждено в 2005 году, единственный учредитель сегодня — Виктор Полторанин. Выручка предприятия в 2023 году составила 17,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 134 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель превысил 3,6 миллиона рублей.

В 2022 году Виктор Полторанин решил уйти на пенсию: возраст уже давал о себе знать. Руководить «Нивой» позвал внука Романа, которого пытался подготовить к этой роли с детства. Так уж вышло, что оба ребенка Виктора Федоровича — девочки, выросли и уехали в город. Других вариантов наследования не просматривалось.

Большинство полей «Нивы» находятся в окрестностях села Новошилово Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Поначалу маленького еще Романа, как любого мальчика, просто привлекала другая жизнь. Настоящие тракторы, на которых можно было ездить с дедом, а под это дело — рассказы про посевы и семена. Так что, когда пришло время, Роман был уже, что называется, «в теме». Тем более что еще до вступления в должность занимался в хозяйстве какими-то отдельными «проектами», вроде организации починки крыши.

В этом году у Романа уже вторая собственная уборочная кампания: нужно было самому принимать решение, что сеять, самому искать деньги на посевную. И самому подсчитывать прибыль и убытки.

— В прошлом году был бешеный азарт: думал, сыпанет тридцатка (30 миллионов рублей годовой выручки. — Прим. ред.), — говорит Роман.

Но полили дожди, закупочная цена упала, и в результате зимой было не на что починить снегоход — одно из главных хобби начинающего фермера. В окрестностях хозяйства есть где покататься.

Роман не только руководит предприятием — в уборочной кампании он участвует лично Источник: Стас Соколов / NGS.RU

«Нива» занимается только растениеводством, основная культура — пшеница. Зерно позволяет рассчитываться с кредитами, покупать топливо. Весной, когда идет сев, всё может выглядеть более чем привлекательно: есть прогнозируемый урожай, издержки (их можно снизить, если, например, купить топливо заранее), примерные цены, по которым зерно можно будет продать. Маржа заставляет подсчитывать в уме прибыли.

Но приходит осень, и обстоятельства начинают эту воображаемую пока прибыль минусовать то здесь то там. Слишком много дождей и зерно намокло? Можно смело вычитать 10% из суммы из-за падения класса зерна. Если намокшие колосья прибило ветром и часть их начала прорастать, еще минус не меньше 10%.

А ведь собранное зерно нужно еще довезти до элеватора. Хорошо, если хватает своей техники, потому что аренда самосвала или трактора (после дождей на дальние поля без него можно и не проехать) — это еще десятки тысяч.

В общем, как признается Роман Полторанин, восторженного энтузиазма сейчас уже гораздо меньше. Хотя процесс ему всё еще нравится. Можно что-то поменять и в этом же году получить видимый результат.

— В этом году решили гречиху посеять: она и более стойкая, и позднее созревает. В следующем году можно рапс попробовать, — рассуждает руководитель хозяйства.

Друг уже предложил Роману Полторанину «всё продать и купить КАМАЗы» Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Каждая культура — это свое уравнение, решать которое приходится самому. Совета спросить, конечно, можно: есть и старые специалисты, и коллеги, могут что-то рассказать компании, которые продают удобрения. Но ответственность всё равно на тебе, гарантий никто не дает.

При этом технологии постоянно меняются. Какие-то удобрения, к которым привыкли фермеры постарше, сейчас могут вообще исчезнуть из-за проблем с поставками действующих веществ. Нужно постоянно мониторить этот рынок, искать то, что сработает и не будет стоить всей прибыли.

Пшеница в этом году пострадала от дождей и ветра Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Как и везде сейчас, в Новошилово проблема с кадрами. До города отсюда час езды, если купить самую простенькую машину, то открывается масса возможностей для трудоустройства.

— Люди могут на склады устроиться или вообще курьером. В селе таких денег никто не предлагает, — признает Роман Полторанин.

Поэтому во время уборки сам он зачастую в поле: работает у себя самого водителем, получается. У городского жителя и наемного офисного работника такой бизнес может вызывать, скажем так, легкий скепсис. Но Роман говорит, что его знакомые одного с ним возраста сами почти все где-то крутятся, зарабатывают и к сельхозпроизводству относятся с уважением. Надо же, дескать, кому-то и еду производить. Правда, сомнения в финансовой перспективности возникают и у них.

— У меня есть друг, он в бизнесе лет с шестнадцати, — рассказывает Роман. — Сейчас у него десять тягачей уже в лизинге, он их в аренду сдает. Когда я ему рассказал про наши проблемы, он говорит: «Продавай всё, лучше купим еще десять КАМАЗов».

КАМАЗы прибыль приносят при любой погоде и конъюнктуре зернового рынка. Но хотелось бы, конечно, чтобы такие, как Роман, нашли возможность зарабатывать сельским хозяйством. Кто-то должен производить то, что на этих КАМАЗах будут возить.