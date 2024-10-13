«Chanel у нас нет, а Dior и Givenсhy держатся». Как в России в обход санкций торгуют люксовой косметикой

Французскую косметику по-прежнему можно увидеть в российских магазинах Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Весной 2022 года производители люксовых брендов косметики официально объявили об уходе с российского рынка. Это сделали такие мастодонты, как холдинг Moet Hennessy Louis Vuitton (парфюмерия Christian Dior, Kenzo, Givenchy, Sephora), Estee Lauder (Tom Ford, MAC), Chanel и L'Oreal.



— Когда я ходила по магазинам, спрашивала про мои любимые бренды: мне сказали, что они больше не поставляют. Покупать на маркетплейсах не хочу: у них нет гарантии, что товар оригинальный, — посетовала читательница MSK1.RU.



Наши московские коллеги прогулялись по бутикам и посмотрели, что там можно купить. Результаты — в этом материале.

«Chanel у нас нет, а Dior и Givenсhy держатся»

На первом этаже одного из столичных торговых центров сразу в глаза бросается магазин Dior, закрытый уже два года.



«Временно закрыт по техническим причинам», — гласит текст объявления.

Закрытый бутик Dior в ТЦ «Европейский» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Рядом красуется надпись: ООО «Селдико». Это — основной поставщик в России косметики Dior, на 100% принадлежащий французской компании Perfume Christian Dior. Запомним это название.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











В паре десятков метров от него находится магазин «Рив Гош» — одна из крупнейших сетей по продаже косметики в РФ. Заглянем туда.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Внутри всё светится от нарядных стендов и вывесок на латинице. Dior, Kenzo, Tom Ford…

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











На маркировочной этикетке элитных духов указано уже знакомое нам по закрывшемуся бутику Dior ООО «Селдико». Консультантка заверила, что у них в наличии — новые коллекции.

Духи Dior в «Рив Гош» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Духи Kenzo в «Рив Гош» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











По данным «Контур.Фокуса», ООО «Селдико» продолжает функционировать даже после ухода холдинга Louis Vuitton. Более того, его генеральным директором числится Александр Четвериков — француз русского происхождения, ранее возглавлявший парфюмерное подразделение Louis Vuitton в России. А его жена Стефани — создательница модного дома Carre Russe (компания продавала в России дизайнерские платки и шарфы).



Также Александр Четвериков — директор российского филиала люксембургского акционерного общества «Дажбог Эс Эй». Адрес компании полностью совпадает с адресом представительства Louis Vuitton в Европейском союзе.

Александр и Стефани Четвериковы на новогоднем ужине Dior Источник: архив пресс-службы Dior

После ухода Louis Vuitton из России выручка ООО «Селдико» упала с 13,1 до 7,4 миллиарда рублей . Однако в 2023 году обороты компании немного подросли: до 7,8 миллиарда рублей . Более того, фирма по-прежнему набирает сотрудников. А в августе 2024 года владелец ООО «Селдико», французская компания Christian Dior, подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior.



Рядом с ароматами от Kenzo можно увидеть духи от Estee Lauder, например Tom Ford.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Импортер элитных духов — ООО «Эсте Лаудер Компаниз» — на 99,9% принадлежит французской компании Elco (европейское подразделение Estee Lauder). А 0,1% остался у головной американской фирмы парфюмерного холдинга.



В отличие от ООО «Селдико», ООО «Эсте Лаудер Компаниз» новых сотрудников не ищет: по данным СМИ, часть сотрудников оставили в штате, а часть отправили в оплачиваемый бессрочный отпуск. Тем не менее компания-импортер не ушла из России. Однако выручка снизилась с 16 миллиардов в 2021 году до 10 миллиардов в 2023 году.



У выхода из «Рив Гош» в глаза бросилась стойка Chanel. В свою очередь, наш корреспондент бросился в глаза бдительному мужчине.



— Chanel у нас нет вообще. С 2022 года. Это просто тестеры. А Dior и Givenchy держатся. — рассказал MSK1.RU охранник магазина.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Впрочем, выгонять нас не стали. Более того, мы спокойно ознакомились с уходовой косметикой от L'Oreal. Продукция формально ушедшей с рынка компании спокойно поставляется российским филиалом АО «Л'Ореаль».

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

В 2023 году генеральный директор L'Oreal Иеронимюс заявил французскому информагентству Agence France-Presse, что у косметического концерна сохраняется часть бизнеса в России за счет завода в Калужской области.

— Это позволяет нам поддерживать работу фабрики, выплачивать заработную плату и обеспечивать безопасность сотрудников в России, — приводит слова топ-менеджера AFP.



По данным «Контур.Фокуса», немецкое подразделение L'Oreal вышло из состава учредителей АО «Л'Ореаль» в августе 2022-го. Тем не менее у российского филиала по-прежнему многомиллиардные обороты: выручка за 2023 год — 63,7 миллиарда рублей . Для сравнения: в 2021 году этот показатель равнялся 64,4 миллиарда рублей .



А от лица компании Nyx Professional Makeup (входит в группу L'Oreal) по-прежнему публикуются свежие вакансии. Автором объявления указан бизнесмен-визажист из Ростова Артем Вереев. Абоненты, зарегистрированные в GetContact, записали его как менеджера Nyx.

Источник: Rostov.hh.ru











С косметикой Sephora всё еще проще: ее продает только «Иль Де Ботэ», конечным владельцем которой является всё тот же Louis Vuitton. В июле французский холдинг, принадлежащий самому богатому человеку в мире по версии Forbes Бернару Арно, сообщил о сделке с российским менеджментом — все 88 магазинов передали гендиректору «Иль Де Ботэ» Евгению Дроздову.



Поэтому мы нисколько не удивились, когда увидели продукцию Sephora в бутике «Иль Де Ботэ» неподалеку от «Рив Гош».

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











А в «Л'Этуале» совершенно спокойно можно найти Brioni. В 2022 году французская компания Kering, владеющая брендом, заявила о закрытии своих магазинов в России.



Однако о запрете продажи своих духов в России речи не шло. Поэтому «Л'Этуаль» спокойно закупает западную продукцию через дочернюю фирму «Курс Груп Дистрибьюшен».

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











«У меня большие сомнения в содержимом»

Многие после заявлений об уходе западных компаний с российского рынка ринулись к так называемым «байерам»: мелким перекупщикам, которые лично или через посредников скупают «санкционные товары» в Европе и США.



Как рассказала MSK1.RU одна из таких «байеров», цены у нее и у ее коллег гораздо выше, чем в Европе и в российских бутиках. Причина — транспортные издержки при покупке оригинальной продукции и необходимость получения хоть какой-нибудь прибыли.



— Если в Европе что-то стоит, допустим, 50 евро, то как в России это может стоить дешевле в два раза? Официальных поставок нет уже два года, поэтому в магазинах на витринах стоят либо старые коллекции, либо то, что принесли сами люди: всё как в старых советских комиссионках, — рассказала предприниматель MSK1.RU. — А если вы все-таки видите эту косметику ниже цен в Европе, значит, это уже сигнал к тому, что во флаконах не пойми что налито.

Я ни в коем случае не умаляю достижения российских представительств брендов, но у меня большие сомнения в содержимом. перекупщик косметики западных брендов, ушедших из России

«Параллельный импорт там отлажен как часы»

Финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский объяснил MSK1.RU, что на самом деле западные бренды никуда не уходили — их продукция по-прежнему завозится через третьих лиц.

— Представительство в торговых сетях остается таким же, как и было до официальных объявлений об уходе, которые де-факто делались для европейских СМИ. Да, сейчас они не завозятся напрямую, но параллельный импорт там отлажен как часы, и его можно считать чуть ли не официальным, — рассказал MSK1.RU специалист. — Всё так же работают штаты мерчандайзеров и маркетологов, только с одним но — не напрямую в штате представительства европейской головной компании, а в дочернем предприятии или на аутсорсе.

Параллельный импорт — это ввоз оригинальных товаров в страну без разрешения официального производителя или правообладателя. Обычно такие товары закупаются в других странах, где они продаются по более низким ценам, и затем импортируются для продажи на местном рынке.



В марте 2022 года правительство России узаконило механизм параллельного импорта.

Также Кричевский прокомментировал новость о недавней регистрации компанией Christian Dior своих торговых знаков в России.



— После того как западные компании начнут официально объявлять, что «полноценное» возвращение не за горами, конкуренция на этом рынке серьезно обострится — как за специалистов, так и за рекламу вместе с потребителями, — объяснил эксперт. — Сейчас свою нишу на рынке активно забирают азиатские бренды из различных государств, которые раньше работали чисто как производители для западных компаний, а теперь выходят на рынки СНГ с собственными торговыми марками.

Сейчас в западных странах действуют разные запреты на поставку парфюмерно-косметических товаров в Россию. В Европейском Союзе (куда входит и Франция) запрещено ввозить только ту продукцию, чья стоимость за единицу товара превышает € 300. Поэтому теоретически духи от Louis Vuitton и Estee Lauder могут поставляться в РФ на легальных основаниях.



Что касается США и Великобритании, то там действует полный запрет. Именно по этой причине в июле 2024 года в Лондоне арестовали бизнесмена Дэвида Криспа. Как сообщает Bloomberg, мужчина поставлял в Россию парфюмерную воду Boadicea The Victorious. Стоимость некоторых флаконов в отечественных бутиках доходит до 83 000 рублей .

MSK1.RU направил запрос в ООО «Селдико», ООО «Эсте Лаудер Компаниз», АО «Л'Ореаль» и АО «Иль Де Ботэ», чтобы выяснить, действительно ли они поставляют оригинальную продукцию в Россию. На момент публикации ответа не поступило.