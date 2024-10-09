«Война целая получилась»: Конституционный суд изучил срок давности при национализации активов

С начала года в Челябинске по искам Генпрокуратуры изъяты три крупных компании Источник: Наталья Лапцевич, Илья Бархатов, Семен Казьмин (коллаж)

Конституционный суд РФ рассмотрел дело о соответствии сроков исковой давности, применяемых при национализации частных компаний, основному закону страны. Заседание прошло во вторник, 8 октября, в Москве по запросу Краснодарского краевого суда, в который поступила жалоба на иск прокуратуры об изъятии кубанского бизнеса в пользу государства. Это первое дело Конституционного суда после волны национализации предприятий. Дискуссия на заседании получилась жаркая, конфликтная, местами почти политическая, и продолжалась несколько часов. Но само решение Конституционный суд примет и огласит позже. По мнению юристов, выводы высшего судебного органа окажут прямое влияние на продолжающиеся споры о судьбе ЧЭМК, «Арианта» и «Макфы». Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

В чем суть запроса

В Конституционный суд РФ обратился Краснодарский краевой суд, который рассматривает жалобу на иск прокуратуры об изъятии у бывшего бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко и его предполагаемых сообщников 22 компаний общей стоимостью 9 миллиардов рублей в пользу государства.

В судебной практике сейчас используются разные подходы применения исковой давности по антикоррупционным искам. Поэтому региональный суд попросил проверить конституционность ряда статей Гражданского кодекса РФ.

— С одной стороны, иск имеет материальный характер и, соответственно, к нему должны применяться сроки давности, которые по делу уже прошли. С другой — коррупционные преступления носят публичный и общественно опасный характер, поэтому в таких случаях сроки давности по обращению в доход государства имущества по ним неприменимы, — говорится в запросе Краснодарского краевого суда. — В судебной практике по антикоррупционным искам прокуроров сформированы взаимоисключающие подходы. Это позволяет отдельным лицам избежать обращения коррупционно нажитого имущества в доход государства, создавая им необоснованные преимущества.

Концерн «Покровский» — крупный агрохолдинг на юге России, в него входят более 35 предприятий: фермы, свинокомплексы, сахарные заводы, элеваторы, молочное производство и мясоперерабатывающий завод. В 2000-х годах бенефициар (конечный собственник. — Прим. ред.) концерна Андрей Коровайко работал в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе. По мнению Генпрокуратуры, тогда же вместе с партнером Аркадием Чебановым приобрел земли сельхозназначения в Ростовской области и Краснодарском крае и развивал бизнес за счет коррупционных доходов. В 2021 году в отношении Коровайко и Чебанова возбудили уголовное дело по статьям 163 (вымогательство), 159 (мошенничество) и 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества), они в международном розыске. В 2023 году суд по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства имущество Андрея Коровайко, Аркадия Чебанова и связанных с ними компаний — общей стоимостью 9 миллиардов рублей. В октябре прошлого года имущество концерна передано под управление Росимущества.

Краснодарский краевой суд рассматривает дело по апелляционным жалобам ответчиков на решение Каневского районного суда, который удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства их имущества, как полученного от коррупционных правонарушений за 2001–2004 годы. Суд первой инстанции посчитал, что к актам коррупции не применяются сроки исковой давности, на истечение которых ссылались ответчики. Последние подали жалобы и указали на пропуск срока исковой давности. В итоге Краснодарский краевой суд приостановил производство по делу и обратился с запросом в Конституционный суд РФ.

«На кого работает Верховный суд?»

По словам очевидцев, довольно просторный зал Конституционного суда РФ был набит битком. Пришли депутаты Госдумы РФ, сенаторы, члены Общественной палаты, представители Генпрокуратуры, судьи, ведущие юристы страны.

— Честно говоря, поначалу думал, что разыграют спектакль из советского прошлого — мол, все «за» и хором поддерживают уже принятые решения, — признался в разговоре с журналистом 74.RU адвокат, партнер юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов. — Но развернулась очень интересная дискуссия. Бурная и жаркая. Да что там — война целая получилась! Зорькин (председатель Конституционного суда РФ. — Прим. ред.) дважды лишал прокурора слова, когда тот набрасывался на Верховный суд. А представитель Генпрокуратуры не стеснялся в выражениях. Например, спрашивал, в чью пользу изменилась позиция Верховного суда и на кого он работает.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин (в центре) попросил прокурора не оценивать, кто защищает или не защищает коррупцию, а выступать по существу Источник: Ksrf.ru











Позиции выступающих были диаметрально противоположными. Представители Госдумы сказали, что не видят проблем со сроками исковой давности. А в Совете Федерации заметили, что есть основания беспокоиться. Большинство практикующих юристов высказались о том, что сроки давности все-таки должны быть.

Слушание дела о проверке конституционности статей Гражданского кодекса РФ длилось больше четырех часов с перерывом. В итоге представители КС РФ сообщили, что решение будет принято позже, дату его оглашения разместят на сайте Конституционного суда РФ.

«Нарушает принцип равной защиты всех форм собственности»

Юристы назвали заседание Конституционного суда РФ о сроках давности национализации прецедентным.

— Судебная практика свидетельствует о разных подходах к вопросу применения сроков исковой давности по антикоррупционным искам Генпрокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства. Иногда применяют, иногда нет, — отметил адвокат Игорь Трунов. — Неопределенность правовых норм об исковой давности допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения. Это влечет неодинаковые правовые последствия и неизбежно ведет к произволу, а значит — к нарушению принципов равенства и верховенства закона, что нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом и судом.

Деприватизационные иски предъявлены в интересах общества, указывают представители Генпрокуратуры. Поэтому на них не распространяется исковая давность в силу статьи 208 Гражданского кодекса РФ.

— На протяжении двух лет мы наблюдали бум деприватизационных исков. Поначалу большая часть таких исков была удовлетворена судами. Далее одно из дел дошло до Верховного суда РФ, который неожиданно высказал иное мнение. После этого тенденция в рассмотрении деприватизационных исков изменилась. Мы всё чаще видим отказные решения, в том числе обусловленные истечением сроков давности, — отметил руководитель практики сложных судебных споров, адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат.

Возможно, мы даже станем свидетелями еще одного бума — массового отказа от исков и/или апелляционных/кассационных жалоб. адвокат Московской коллегии адвокатов Евгений Розенблат

Вопрос о применимости сроков давности к таким требованиям уже рассматривался высшими судебными инстанциями, обратил внимание юрист.

— Если Конституционный суд РФ выскажет новую позицию (что сроки не применяются. — Прим. ред.), то по данной категории споров возникнет глубокая правовая неопределенность — из-за наличия двух противоположных по выводам судебных подходов, — отметил Евгений Розенблат. — Если же КС РФ поддержит те позиции, которые ранее уже фигурировали в судебных актах высшей судебной инстанции, то это, безусловно, повлияет на текущие судебные процессы. Мне ближе позиция, что неприменение к требованиям прокуратуры сроков давности нарушает принцип равной защиты всех форм собственности.

Остается ждать, какой подход выберет Конституционный суд РФ, добавил юрист.

— Если Конституционный суд оценит требования как имущественного характера, то суды смогут применять общие правила исковой давности и отказывать из-за пропуска срока, — объяснил старший партнер, руководитель судебно-арбитражной практики адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Андрей Соколов. — Если же суд приравняет требования прокуратуры, в частности, из-за наличия публичного интереса к нематериальным благам, то вопрос о применении срока отходит на второй план. Тогда суды должны будут рассматривать требования прокуратуры по существу.

«Самое ожидаемое решение осени»

Процесс возврата ранее приватизированных предприятий в госсобственность или изъятия частных компаний по другим основаниям активизировался в последние пару лет по всей России. С начала 2024 года под каток попали сразу три крупных холдинга с челябинскими корнями — промышленная группа ЧЭМК, «Ариант» и «Макфа». Поэтому экс-владельцы компаний и юристы с особым вниманием следят за аналогичными делами.

— Самое главное это понять, что у гражданских дел и у уголовных есть сроки давности. По уголовным делам максимальные — 15 лет, по гражданским еще меньше. Поэтому странно выглядит, когда с момента преступления прошло 30 лет и всё равно возбуждали дела и подвергали конфискации активы. Это явное нарушение соблюдения сроков давности, — указал управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко. — Поэтому уверен, что Конституционный суд встанет на сторону требований соблюдения срока давности.

А то так скоро начнут требовать возврат активов, отнятых еще в 1917 году в процессе национализации времен Ленина! Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «ЭНСО»

Допустим, Конституционный суд примет сторону Краснодарского краевого суда. Что это означает для общества и судопроизводства?

— Первое — бессрочность исков в защиту публичного интереса. Если государство может произвольно определять срок давности и по своему усмотрению инициировать такие процессы изъятия имущества, это говорит об отсутствии сроков вообще. Второе — неэффективность контролирующих органов. Если госорган может инициировать исковое производство в любой момент, то какой стимул у него вообще эффективно и вовремя осуществлять проверки? — задался вопросом Евгений Ковалев. — В таких условиях контролирующей инстанции безразлично, когда именно нарушено антикоррупционное законодательство. Ведь можно изъять любое имущество спустя 5, 10, 15 лет и так далее. Это снимает с государства определенную ответственность, чтобы вовремя следить за собственными ресурсами и служащими.

Еще один важный момент, на который обратил внимание юрист, — обратная сила закона.

— Применяемый антикоррупционный закон 273-ФЗ, как и вытекающие из него контролирующие меры, принимаются только в 2008 году, в то время как самим имуществом завладели в период 2001–2004 года. Однако статья 54 Конституции содержит не только формальный аспект: запрет обратной силы призван сдерживать государство от чрезмерного вмешательства в прошлое: если государство обращает в свой доход всё коррупционное имущество, то у такого публично-правового вмешательства не может не быть временных ограничений, — рассуждает юрист Евгений Ковалев. — Чем больше санкция и чем больше временной промежуток, тем строже должны быть ограничены возможности государства. Иначе государство может произвольно обращаться в прошлое, чтобы изъять чужое имущество, которое спустя 15–20 лет вовсе утратило какую-либо связь с первоначальным грехом накопления капитала.

Ключевая аргументация Краснодарского краевого суда — наличие публичного интереса и сферы публично-правовых отношений, к которым нельзя применять частно-правовые принципы.

— Иными словами публично-правовой характер госслужбы должен исключать исковую давность Гражданского кодекса, — добавил юрист.

По словам Евгения Ковалева, вердикт Конституционного суда станет самым ожидаемым решением осени. Что оно поменяет?

— Если Конституционный суд даст разъяснение в пользу соблюдения сроков исковой давности, то в иске Генеральной прокуратуры будет отказано. И это решение будет обязательным для всех судов РФ, — резюмировал Евгений Ковалев.

Как забирают компании у челябинских бизнесменов

Изъятие частного бизнеса в пользу государства в Челябинске набирает обороты. 26 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о возврате в собственность государства ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и Серовского завода ферросплавов, принадлежавших миллиардеру Юрию Антипову.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу РФ «ЦПИ-Ариант», «Кубань-Вино», «Агрофирмы „Ариант“ и „Агрофирмы „Южная“, входящих в холдинг „Ариант“.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии «Макфы» и других активов у семей экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова в пользу государства.

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