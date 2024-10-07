НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +9

1 м/c,

вос.

 748мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Новая строчка в квитках
Дом без газа покрылся плесенью
Суд по «Оздоровлению Волги»
Микрорайон на месте аэродрома
Первый снег в Ярославле
Очень сложный тест по русскому
Путешествие в Беларусь
Исповедь похитителя кенгурят
Как подготовить теплицу к зиме
Отменили объединение школ
Бизнес Маленький, но гордый бизнес фоторепортаж «У нас семья льнянщиков»: 34-летний бизнесмен возрождает завод в селе — с полями льна и конопли и станками со всего СНГ

«У нас семья льнянщиков»: 34-летний бизнесмен возрождает завод в селе — с полями льна и конопли и станками со всего СНГ

Андрей Гришечкин был продажником, но решил, что любит сельское хозяйство больше, и возглавил переработку исконно русских материалов

329
1 комментарий

Андрей с гордостью говорит, что происходит из семьи льнянщиков: льном занимались его папа, мама и дедушка

Новосибирец Андрей Гришечкин приехал в областной городок Тогучин, чтобы возродить закрывшийся льнопенькозавод. Чтобы полностью разобраться в тонкостях выращивания и переработки льна и конопли, он даже выучился в магистратуре в Костроме и поступил в аспирантуру. Наши коллеги из NGS.RU побывали на маленьком предприятии и узнали, что интересного находит 34-летний горожанин в традиционно сельском труде и как устроено единственное в Новосибирской области предприятие, которое перерабатывает стебли в готовую продукцию.

Магистр льняных наук

Каждое утро сотни жителей Новосибирской области садятся в машины или на электрички и торопятся на работу в Новосибирск, а вечером возвращаются назад, в свои небольшие поселки и деревни. Представить и объяснить себе их логику несложно. В этот самый момент 34-летний предприниматель Андрей Гришечкин едет в обратном направлении.

В 5 часов утра он выходит из своей новосибирской квартиры, чтобы отправиться на работу. Ежедневно в дороге Андрей проводит 4 часа, чтобы оказаться на небольшом производстве по первичной переработке растительного сырья на окраине Тогучина — небольшого города с населением 20 тысяч человек.

Предприятие основано в 2011 году, им сначала занимался отец Андрея. Для заводика выкупили брошенные гаражи, купили оборудование и потихоньку начали делать утеплитель из натурального сырья: из льна и конопли.

— Мне в 2011 году был 21 год. Я только что отслужил в армии и, скажу честно, льном и коноплей я тогда интересовался в самую последнюю очередь, — признался Андрей Гришечкин. — Чем я только не занимался: зимой елками торговал, летом — тоже чем-то еще. С отцом я тоже начал работать как продажник: работал с людьми, ездил, продавал.

Готовую продукцию — межвенцовый утеплитель, который применяют при строительстве деревянных домов, — предприятие реализует через строительные магазины

Он проводит журналистов по трем небольшим цехам, и отделаться от ощущения, что он странно смотрится среди станков, груд соломы и уже упакованных рулончиков утеплителя, выходит далеко не сразу. У Андрея модная стрижка и аккуратная бородка, джинсы и свитер с высоким горлом. Он хорошо и грамотно говорит, совершенно искренне рассказывая, что любит лен. В общем, слишком напоминает не настоящего сельского предпринимателя, а актера, играющего главную роль в дамском кино.

Тем не менее как работает льнозавод, Андрей знает с самого детства. Еще подростком он красил стены предприятия, которым руководил его отец в Легостаеве, помогал на уборке в поле. Да фактически родился на заводе, шутит он: тот стоял прямо за забором дома, где жила семья Гришечкиных. И похоже, в какой-то момент детские воспоминания, полные запаха душистой соломы и гула мощных станков, сплелись с ощущениями от самой работы.

— Когда я был продажником, моим главным аргументом всегда было то, что мы предлагаем экологически чистый и исконно русский продукт. Россия всегда гордилась своим льном. И для меня моя работа — это вот такая любовь ко всему: и к родине, и к детству, и воспоминания о том, как я с самого детства бегал на работу к отцу, — говорит он. — Папа, кстати, всегда мне говорил, чтоб я занялся чем-нибудь другим. Но я ребенок упертый. В конце 2021 года я поступил в Костромской государственный университет, в магистратуру. В этом году я ее закончил с красным дипломом.

Станки, на которых вычесывают волокно, еще советские: предприниматель специально выискивал их по всей России и бывшему СССР

Предприятие Андрея производит вещи, в общем, простые: утеплитель для деревянных домов, паклю, мешки. Со стороны даже может показаться, что собрать выращенные в поле растения, вымочить стебли и прочесать получившееся сырье проще простого. Потом пропустить через машину, чтобы отдельные стебельки стали единой лентой. На деле в производстве и бизнесе огромное количество нюансов, сложностей и вопросов.

Андрей Гришечкин защитил магистерскую диссертацию на тему, которая для человека непосвященного даже звучит будто на иностранном языке: «Первичная переработка льна-долгунца, конопли технической, тресты льна масличного». Теперь шутит, что он единственный и последний магистр Российской Федерации в этой сфере. Его кафедру закрыли, и больше магистров-льнянщиков и вправду не будет.

Два завода

С улицы старый пенькозавод выглядит запущенным, но еще не окончательно разрушенным. Андрей Гришечкин намерен выкупить его у прежних хозяев

Предприятие семья Гришечкиных основала не на пустом месте: в Тогучине первичной переработкой льна-долгунца и конопли заниматься начали почти век назад. Местный завод пережил и 90-е, и нулевые, но в 2010-м году начал хиреть из-за разногласий между владельцами. Когда его работники оказались на улице, Андрей Гришечкин-старший, который уже имел опыт руководства специфическим производством, решил, что разбрасываться такими кадрами нельзя ни в коем случае.

— Это магазинов может быть очень много, а таких перерабатывающих предприятий на всю Новосибирскую область было на тот момент всего восемь, — рассказывает младший Андрей. — Когда завод закрывается, это происходит не одномоментно: год, два, начинаются задержки по зарплатам, всё идет хуже и хуже. И легко можно мониторить, какое предприятие развивается, а какое, грубо говоря, загибается. И отец пришел и предложил людям работу. К нам пришли все ключевые сотрудники — кроме пенсионеров, конечно.

По словам Андрея, на новое предприятие пришли все старые сотрудники, кроме пенсионеров. Но в гостях у молодого коммерсанта последние явно бывают: этих куколок сделали именно они

Небольшое производство Андрея пока квартирует в перестроенных гаражах, но в ближайшее время начнется строительство нового цеха — для него уже выделили участок земли. Буквально в 50 метрах от него слепо глядит на параллельную Пенькозаводскую улицу немытыми, но еще целыми окнами здание конторы старого завода.

На него Андрей глядит со странной смесью зависти и непонятной ностальгии. Он не жил в Тогучине и не работал на прежнем предприятии. Даже работники, помнящие прежние, специально построенные для льнянщиков цеха, уже на пенсии. Но молодой предприниматель всё же ведет переговоры о покупке земли и тех зданий, что еще остались от прежнего завода.

От вопросов он отмахивается: еще ничего не решено, а от производственных корпусов осталось лишь процентов 20 годных к ремонту и использованию — лучше всего сохранилось здание конторы, а в нем разве что музей льнозавода устраивать. И всё же Андрей говорит о медленно умирающем заводе так, будто это не набор построек, а родной ему человек.

В руках у Андрея Гришечкина — история Тогучинского льнопенькозавода, в прямом и переносном смысле

— На больших предприятиях были свои альбомы, свои доски почета. Вот когда Тогучинский завод основали, сделали вот такой альбом, — он бережно раскрывает огромную книгу в темно-коричневой обложке, демонстрирует выцветшие чернила внутри. — Я его нашел на руинах старого пенькозавода, он был никому не нужен.

Внутри — выцветшие чернила, рукописные карты, свидетельствующие, что продукция тогучинского пенькозавода не только расходилась по всему бывшему СССР, но и поставлялась в Китай.

Внутри — директор, завхоз, бухгалтер и агроном пенькозавода, которые наверняка имели бронь, но всё равно ушли вместе со многими своими коллегами на фронт в 1941-м.

Внутри — новые станки, которыми руководство завода так гордилось, что сняло их для альбома. Его Андрей аккуратно хранит в своем кабинете, рядом с обучающими материалами о переработке льна, которые ищет на сервисах объявлений по всей стране.

Сейчас география поставок утеплителя скромная, но предприниматель намерен ее расширять

Впрочем, искать приходится не только наглядные пособия из школьных кабинетов технологии, но и вещи куда более необходимые.

— Новые станки сегодня на территории Российской Федерации абсолютно нельзя найти. Вот от слова «совсем». Сейчас предлагают те, что делают наши друзья из Поднебесной, братья-китайцы, — объясняет Андрей. — Но, во-первых, цена у них сильно кусается. А во-вторых, [вызывает вопросы] качество металла. Мне гораздо выгоднее найти советское оборудование и восстановить его, нежели купить китайское.

В перспективе Андрей планирует выпускать и номерное волокно, из которого в итоге сделают пряжу. Но на ткани уже не замахивается: ему интереснее первичная переработка

Разумеется, приходится дорабатывать станки и писать для них новые программы, но оборудованием Андрей доволен и в поисках нужного готов буквально рыть землю. Последнее его приобретение в Тогучин приехало из Беларуси, но снимать его льнянщик не дает: сначала станок надо запустить.

Может сложиться впечатление, что Андрей пришел поруководить давно запущенным, но отлаженным предприятием, которое особо и присмотра не требует. Да и сам он шутит, что пришел «на всё готовенькое». Но с того момента, когда в 2011 году старые сотрудники пришли на новый завод, производство сильно изменилось и расширилось.

Недурманная трава

Готовый утеплитель грузят в фуру — он поедет к покупателям

Когда новый льнопенькозавод только открылся, волокно для утеплителя закупали в Беларуси. К 2014 году это стало экономически невыгодно, и коммерсанты-льнянщики договорились с алтайскими аграриями, которые стали выращивать сырье для нужд маленького предприятия. В 2020-м появились линии первичной переработки на Кузбассе, а потом и в Омской области. А с этого года выращивать лен и коноплю Андрей начал сам, в Тогучинском районе.

— С этого года мы заключаем договоры с хозяйствами, с фермерами: предоставляем им семена, химикаты, чтобы они сажали и выращивали для нас лен и коноплю. Хозяйства занимаются агротехническими работами, а мы убираем: собираемся «всем колхозом» и выезжаем на поля убирать продукцию, — рассказывает Андрей Гришечкин.

Убрать лен или коноплю совсем не просто, для этого требуются специальная техника и специальные умения. Зато, с гордостью говорит Андрей, его предприятие — единственное во всей Новосибирской области, которое с нуля перерабатывает лен и техническую коноплю от стебля до готовой продукции.

В льняном цеху пыльно, а мельчайшая искра может привести к пожару и даже взрыву

Правда, с аграрной частью работы пришли и новые проблемы, подчас очень трудно решаемые.

— В этом году у нас участок 50 гектаров по льну-долгунцу, в следующем мы рассчитываем посеять в районе 300 гектаров. То же и по конопле: в этом году посеяли 20 гектаров, на следующий год рассчитываем на плюс-минус 150–200 гектаров. Но с департаментом имущества и земельных отношений я вообще категорически не могу найти общего языка. Просим землю в аренду, в округе же огромное количество пустующей, зарастающей лесом земли, а они нам отказывают, — говорит Андрей.

Предприниматель хотел бы расшириться и арендовать больше земли для сырья, но с ответственными за это областными властями общего языка пока не нашел

Другие особенности аграрной работы Андрея скорее веселят. Техническая конопля выглядит очень впечатляюще: высоченная, раскидистая, мясистая.

— Местные растаманы видят массивные кусты и покушаются на наши посевы, — искренне смеется Андрей. — Это всё от того, что они в детстве уроки биологии прогуливали. Где-то за гаражами курили и пропустили, что техническая конопля не содержит наркотических веществ. Более того, мы, коноплянщики, вообще эту обстановку улучшаем: посадили куст конопли, и в округе, в пяти километрах, вся конопля переопыляется и становится технической. Уже сотрудники полиции даже никого не ловят на этих полях, потому что смысла нет никакого.

В отличие от полицейских, любители запрещенки надежды поймать кайф не теряют и порой мнут и портят кусты, пытаясь раздобыть конопляное масло.

Андрей шутит, что вырос на льнозаводе, и его собственный четырехлетний сын уже не раз бывал в поле и знает, как растет лен

Чтобы конопля не переродилась обратно в дурманящую, ее полагается пересаживать раз в пять лет. Андрей на всякий случай намерен делать это раз в три года — если что, убытков и проблем посерьезнее не оберешься.

Семейный бизнес

— У нас семья льнянщиков: льном занимались мои папа, мама, дедушка… В 1953 году моего дедушку назначили главным бухгалтером на Тогучинский льнозавод, но бабушка по определенным причинам ехать сюда отказалась, и семья переехала в село Легостаево Искитимского района, где дед тоже работал на льнозаводе бухгалтером. Ну а теперь в Тогучине оказался я, — разводит руками Андрей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», по одному и тому же адресу на улице Гутовской на окраине Тогучина расположены сразу два юрлица: компания «Дорнит НСК», которая продает стройматериалы, и СПППСК «Льновод». Андрей Гришечкин младший является директором компании и председателем кооператива. В списке учредителей «Дорнит НСК» — Андрей Павлович, Владимир Павлович и Павел Павлович Гришечкины, а также Александр Некрасов и Николай Павлов.

Двери старого пенькозавода на замке, но Андрей Гришечкин очень хочет его выкупить

Третье связанное предприятие — «Лен Сибири», зарегистрированное в селе Легостаево Искитимского района, где родился и вырос молодой предприниматель. При том же наборе учредителей его директором является Павел Гришечкин. Семейные предприятия объединены в группу компаний «ЛЕНСИБИРИ».

Семейное предприятие активно развивается, но особенных денег пока не приносит. По состоянию на конец 2023 года выручка «Дорнит НСК», «Лен Сибири» и «Льновод» составила 21 миллион рублей, 15 миллионов рублей и 382 тысячи рублей соответственно. Однако чистая прибыль вышла более чем скромной: 65, 85 и 55 тысяч рублей соответственно.

Чтобы знать, как именно заниматься выращиванием и переработкой льна и конопли, Андрей закончил магистратуру в Костроме и поступил в аспирантуру

Тем не менее Андрей уверяет: переработка льна и конопли — дело не только исконно русское и лично ему интересное и приятное, но и выгодное.

— Если еще семь, восемь лет назад это было интересно, но непонятно, прибыльно это или нет, то сегодня это очень прибыльно. Сегодня очень хорошо стоит волокно льна, — уверен предприниматель. — Надо только знать, как этим заниматься.

На его маленьком пенькозаводе сегодня работает 21 человек. Когда будет готов новый цех, понадобится еще 7 — Андрей уверен, что найдет их легко. На случай будущего расширения он готов учить будущих льнянщиков сам.

Ранее NGS.RU писал о сибиряке, который устал от работы с людьми и открыл ферму, где разводит червяков.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
в стабильной россии, в нищей Костроме закрылась последняя льняная мануфактура - больше льняных мануфактур нет совсем, всё завезут из братского китая
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление