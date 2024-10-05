«Аномальный интерес к криптовалюте»: ярославцы массово выводят деньги из популярной игры Hamster Kombat

Рассказываем, что известно об этой игре Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Ярославцы активно выводят деньги из нашумевшего кликер-приложения Hamster Kombat. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

— Оценить денежные успехи Hamster Kombat пока сложно, однако популярность игры вызвала аномальный интерес к криптовалюте в Ярославле. Так, в день официального выхода токена HMSTR на биржевые площадки суммарный объем передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели ярославцев на 25%. А по итогам сентября общий объем трафика увеличился на 10% по сравнению с сентябрем прошлого года, — сообщили 76.RU аналитики мобильного оператора.

Hamster Kombat — приложение, которое появилось в марте 2024 года. В нем предлагают зарабатывать виртуальные деньги. Для этого игрокам просто нужно нажимать на животик мультяшного хомячка — «тапать Хомяка». Если человек хочет еще больше, то ему предлагают выполнять задания: посмотреть рекламу или поделиться ссылкой с друзьями. Со временем хомяк прокачивается: у него появляется больше шерсти и меняется одежда. Разработчики заверили, что позднее игровая валюта может принести реальный доход.

26 сентября разработчики остановили игру. Начался процесс подсчета заработка и выведения его из мемкоинов (внутриигровых денег) в криптовалюты.

Криптовалюта — цифровые или виртуальные деньги, которые можно использовать для оплаты товаров и сервисов.

— Наиболее востребованным валютным рынком в день начала торгов у ярославцев стала крупнейшая мировая площадка Binance, на нее пришлось более 40% всех потраченных Гбайт, — добавили в МегаФон. — На второй строчке расположилась Bybit, сгенерировавшая более 30% трафика. Замыкает тройку площадка OKX (15% всего трафика). При этом взрывной рост популярности продемонстрировала еще одна криптобиржа — EBI Exchange, которая не предъявляет жестких требований к верификации пользователей. В день «выхода хомяка» трафик на эту площадку превысил среднедневной показатель 2024 года на 650%.

Как уточняют аналитик, самыми активными криптотрейдерами после москвичей и петербуржцев стали краснодарцы, самарцы и татарстанцы. В регионах Центрального федерального округа самыми активными оказались белгородцы, тверичи и жители Тулы. Ярославцы замыкают топ-6 регионов.