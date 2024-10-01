«Хотим сотрудничать с заводами»: три друга из Челябинска создали бренд одежды с мужской философией

Одежду с заводским вайбом можно найти в Челябинске, Екатеринбурге и в Москве Источник: «Воплоти»











Когда Сергею, Леониду и Вадиму было по 16–17 лет, они вдохновились уличной культурой граффити и решили посвятить ей собственный бренд одежды. Строить модный бизнес юным предпринимателям пришлось с нуля, набивая шишки на личном опыте. Сейчас друзьям чуть за 20, идея создавать вещи осталась, а вот философия изменилась: ребята создают и производят одежду с промышленной стилистикой. Как она стала хитом в Челябинске и нашла покупателей по всей стране?

От стрит-арта к рабочей силе

История бренда «Воплоти» началась в 2019 году. Тогда его создатели Сергей, Леонид и Вадим познакомились на волне увлечения граффити. Вместе они решили развивать свое дело, опираясь на культуру стрит-арта. Но так было только в начале пути.

— В Челябинске довольно маленькая конкуренция, поэтому наши вещи очень быстро разошлись по городу. Бренд начали узнавать на улицах. Мы воспользовались этим и стали знакомиться с интересными людьми, а они, в свою очередь, продвигали нашу продукцию. Параллельно снимали различные видеоролики про одежду, которые набирали просмотры в социальных сетях. Но мы росли, и бренд рос вместе с нами. В какой-то момент пришла мысль: «А останется ли уличный стиль с нами надолго? Или это просто веяние моды, которое запало нам в юном возрасте?» — вспоминает Леонид.

Так ребята поняли, что пришло время менять концепцию. 2022 год оказался для них переломным: как с точки зрения бизнеса, так и осознания своего взросления.

— Мы поняли, что нам близок концепт самого Челябинска как промышленного города. Здесь почти в каждой семье дед или отец работал или работает на заводе. Этих людей по-настоящему можно назвать рабочей силой. Мы решили заложить в основу бренда мужественность, работу во благо семьи и преданность своему делу. Тогда же мы поняли, что необходимо делать всё возможное, чтобы наша страна процветала. Подтвердили не словом, а делом: русифицировали логотипы, избавились от латиницы, стали брать в работу только отечественные ткани и фурнитуру. И тогда бизнес начал развиваться еще успешнее, — рассказал Сергей.

Воплоти или во плоти?

Ребята рассказали, что название бренда можно понимать по-разному.

— На слово «воплоти» можно посмотреть как на призыв к действию — воплотить свою мечту в реальность, например. Либо рассмотреть это как игру слов «во плоти», где «плоть» — это наша одежда. Именно в ней мы отразили суровую уральскую действительность: простые линии, нейтральные цвета, функциональность и практичность — ткань прочная и водоотталкивающая. Модели бренда носят не вычурные названия, а номера, например сумка № 11 или куртка № 3. Миссия бренда — отражать дух промышленного города в одежде, которая работает, — отмечает Леонид.

В одежде бренда отражена суровая уральская действительность Источник: «Воплоти»











По словам предпринимателей, портрет их аудитории — это люди в возрасте от 21 до 27 лет, преимущественно мужчины. Люди, носящие такую одежду, имеют общие правила, убеждения и ценности.

— Человек, который покупает наши вещи, автоматически разделяет наши ценности, хочет поддержать идеи и показать это остальным. И несмотря на то что примерная стоимость наших изделий может показаться высокой, нельзя сказать, что мы делаем упор на людей с достатком выше среднего. Многие привыкли к ценам вещей, которые завозят из Китая. А мы делаем качественный отечественный продукт, его стоимость полностью оправдывает себя в носке, — акцентировал Сергей.

Команда проекта использует в работе не обычный трикотаж, а более тяжелые ткани. В большинстве случаев это канвас — жесткий и очень плотный материал с утолщенными волокнами и негибкой текстурой. А в качестве фурнитуры всегда берут изделия из нержавеющей стали.

— У нас полностью отечественное производство, оно находится исключительно в Челябинске. Дополнительно мы регулярно работаем над усовершенствованием наших моделей, общаемся с клиентами, собираем отзывы. Стремимся ответственно подойти к дизайну элементов и фасонов. Повышаем не только качество тканей, но и качество сервиса, — рассказал Вадим.

«Хотим сотрудничать с российскими заводами»

Как и любой бизнес, команда сталкивалась с различными трудностями на пути к успеху. Ребята признаются, что некоторые из них преследуют бренд до сих пор.

— Изначально нам было непонятно, с кем сотрудничать, как и где искать поставщиков. Мы закупали ткани в розницу, искали ателье — методом проб и ошибок сформировали команду. Сейчас на нас работают примерно 15 человек, включая дизайнеров и медиаотдел. Конечно, мы периодически сталкиваемся с трудностями в виде недостатка квалифицированных швей. Их действительно очень мало. А следующая проблема — это отсутствие нормальной фурнитуры в России, ее фактически нет, а мы очень хотим увеличивать ВВП нашей страны, поэтому ищем поставщиков до сих пор, — поделился Сергей.

Вся одежда сделана из прочных тканей Источник: «Воплоти»











За три года одежда бренда появилась в магазинах Челябинска, Москвы и Екатеринбурга.

— Нам стали часто приходить сообщения от людей, которые хотят примерить вещь перед покупкой. Поэтому сначала мы открылись в челябинском магазине «Союз» на Советской, 67. А так как примерно 30% онлайн-заказов у нас из столицы, начали поступать подобные запросы из Москвы. Мы ездили туда и лично разговаривали с партнерами, в итоге открылись. Также было и с Екатеринбургом. Всё происходит по запросу. Следующий город в наших планах — Санкт-Петербург. Фирменного магазина у нас пока нет, но мы уверены, и он не за горами, — рассказал Леонид.

Сейчас ребята хотят запускать неординарные коллаборации. Одна из идей — сотрудничество с челябинскими предприятиями и заводами.