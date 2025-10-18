Как правильно подготовить дачу к зиме — список важных дел

Важно сделать все правильно, чтобы весной не прибавилось работы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

У дачников закончилась жаркая пора, и теперь остался заключительный этап нового сезона — нужно законсервировать дачу до лучших времен. Если вы еще не успели этого сделать, самое время выяснить, как подготовить дачу к зиме. Специально для этого мы отправились к агроному Людмиле Шубиной, и она дала подробную инструкцию, составив список важных осенни дел.

Как подготовить дачу к зиме

В первую очередь нужно слить воду из всех емкостей. Это бочки на улице, система отопления, если она есть, емкости в бане. Проверить целостность труб и перекрыть возможность подачи воды.

Лучше всего будет полностью обесточить дом. Если для этого нет возможности, например, работает видеонаблюдение, обязательно убедиться в целостности проводки. Важно отключить газ и проверить баллон.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В доме нужно разложить отраву от грызунов. Также сейчас есть и другие средства от мышей — клеевые ловушки.

— Мыши могут таких дел натворить за зиму! Помимо того, что раскладываем отраву по всем укромным местечкам, еще и забираем все продукты. Обязательно увозим крупы, печенья, семечки. Все, чем могут полакомиться мыши, — перечислила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Специалист советует забрать с собой все горючие материалы. Не забыть рассадные горшки, а также накопать земли и сделать питательный грунт для рассады на следующий сезон. Важно не забыть на даче семена, закрыть все подсобные помещения, погреб, колодец.

— В дачных сообществах зимой часто кражи происходят, поэтому все ценное нужно забрать, а инвентарь спрятать подальше. Проверить целостность всех замков и сооружений, — напомнила агроном.

С участка нужно убрать все украшения — садовые фигурки, гирлянды. А также бассейн, игрушки, мангал.

Как подготовить теплицу к зиме

В теплице после обработки от вредителей и грибковых заболеваний нужно внимательно осмотреть конструкцию. Не должно быть щелей или серьезных трещин.

— Лучше всего оставить ее открытой, а землю перекопать крупными комьями. Если есть возможность за осень 2-3 раза приехать и накидать внутрь снега, — советует Людмила Шубина. — Так земле будет намного лучше. Какую-то часть снега все равно наметет, но лучше набросать.

Весной снег будет таять и вымывать все лишнее из верхних слоев грунта.

Как подготовить огород и сад к зиме

Под зиму должен быть укрыт виноград, ежевика, плетистые розы. Важно проверить, чтобы на участке не осталось мусора.

— Нужно убрать все опоры растений, кирпичики, доски. Все, что использовалось для организации огорода. Если есть высокие грядки, то нужно их проверить на целостность, — подчеркнула специалист. — Стоит обозначить как-то грядки с чесноком, чтобы весной было удобнее ориентироваться.

Под зиму должен быть высажен озимый чеснок и луковичные цветы. По желанию также можно посадить и лук. Если на участке растет девичий виноград для украшения, то стоит его подрезать.

В саду нужно обязательно провести санитарную обрезку — удалить все поврежденные и больные побеги. Формирующая обрезка производится только весной.

— Стоит побелить стволы деревьев, чтобы защитить их от солнечных ожогов весенними лучами, которые будут отражаться от снега. Побелки есть и со специальным составом от грызунов, — предупредила Людмила Шубина. — В начале ноября важно защитить деревья от зайцев и мышей. Можно обмотать стволы специальными сетками.