НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

зап.

 751мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Новый микрорайон у моста
На Соколе сдали новый дом
Репортаж с концерта «Зверей»
«Умные решения» в недвижимости
Запустят новый троллейбус
Запретят парковку в центре
Выпадет снег
Пострадали в ДТП с автобусом
Что бы сделали ярославцы на месте мэра
Появилась голубая разметка
Осень Водопады, горы и каменные грибы: где отдохнуть на Алтае в октябре и сколько это стоит

Водопады, горы и каменные грибы: где отдохнуть на Алтае в октябре и сколько это стоит

Рассказываем, какие моменты стоит учесть, планируя поездку в этом месяце

105
Где отдохнуть на Алтае в октябре? | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RUГде отдохнуть на Алтае в октябре? | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Где отдохнуть на Алтае в октябре?

Источник:

Татьяна Фатеева / NGS.RU

Октябрь в Республике Алтай — время особой красоты. Горы уже слегка припорошило снегом, багряная листва всё еще держится, а туристов стало в разы меньше. Это месяц для тех, кто ищет тишину, простор и неспешные маршруты. Гид Сергей Блошкин рассказал NGS22.RU, как провести отпуск и что посмотреть на Алтае в октябре.

Природа и тишина

Октябрь — идеальное время для поездок, если хочется уединиться и по-настоящему насладиться видами. Белоснежные вершины гор отлично дополняют золотые оттенки лиственных пород деревьев.

— Сейчас, когда выпал снег, пейзажи стали еще красивее, фотографии получаются волшебные: горы стоят словно в белой пудре, а долины всё еще отливают желтыми и багряными оттенками. Сейчас туристов и вправду меньше, нет летнего столпотворения.

Как уточняет гид, даже в октябре навигация по Телецкому озеру продолжается. Поэтому можно прокатиться на катере и послушать экскурсию. А еще — значительно сэкономить на проживании.

—  Многие базы в межсезонье снижают цены, часто действуют скидки. Это большой плюс. Везде можно найти выгодные предложения, только важно учитывать погодные условия. Некоторые летние комплексы начинают закрываться. Важно, чтобы в домиках было тепло — печка или обогреватель нужны обязательно, это стоит уточнять при бронировании.

Навигация по Телецкому озеру, со словам гида, продолжается даже в середине осени | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RUНавигация по Телецкому озеру, со словам гида, продолжается даже в середине осени | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Навигация по Телецкому озеру, со словам гида, продолжается даже в середине осени

Источник:

Татьяна Фатеева / NGS.RU

В районе нижней Катуни, как уточняет Сергей Блошкин, тоже можно отдохнуть и без спешки посмотреть на Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад, а также прокатиться на канатной дороге на Манжероке — виды там независимо от времени года остаются такими же впечатляющими.

Если ехать дальше в сторону Акташа, то пейзажи становятся еще более выразительными. Сергей рекомендует побывать в месте слияния Катуни и Чуи, посмотреть на наскальные рисунки и не оставлять без внимания Северо-Чуйский хребет, который будет особенно красив на фоне свежего снега.

— Гейзерное озеро не замерзает — туда тоже можно ехать в любое время года. По-прежнему доступны и Марс, и популярная у туристов долина Чулышман. Там даже теплее. Недавно я был на водопаде Куркуре — он полноводный, выглядит очень красиво. Те места, где летом толпы людей сейчас почти пустуют. Машин в разы меньше.

Тем, кто собирается в горы, стоит помнить о погоде и дорожных условиях.

— На Семинском и Улаганском перевалах уже бывает снег и гололед, поэтому стоит заранее поменять резину на зимнюю. В остальном дороги нормальные.

Куда поехать опытным туристам в межсезонье на Алтае

Межсезонье вносит свои коррективы в отдых на Алтае. Например, сплавы по рекам уже завершены, а ночевать в палатках тоже становится небезопасно, потому что в горах слишком холодно ночами. По тем же причинам закрыты и пешие маршруты к Шавлинским озерам или к Белухе.

Тем не менее опытным туристам по-прежнему есть куда податься:

— Один из вариантов — отправиться на Ак-Тру, дорога туда открыта. В районе альплагеря работают теплые домики, поэтому смело можно прогуляться к Малому и Большому Ак-Тру, дойти до Голубого озера. Доступны для путешествий и Мультинские озёра — туда всё еще возят на машинах. Переночевать с комфортом там тоже можно без проблем. Людей меньше, но всё продолжает функционировать.

Побывать на Марсе можно и в октябре. Почему нет? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПобывать на Марсе можно и в октябре. Почему нет? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Побывать на Марсе можно и в октябре. Почему нет?

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Еще пара мест, куда Сергей рекомендует поехать этой осенью — Чульчинский водопад и каменные грибы. В этих местах тоже будет не слишком многолюдно.

— Правда, водопад не такой мощный, как летом. А вот каменные грибы — одинаково красивые в любое время года, — уточняет гид.

Где сделать красивые снимки на Алтае?

Если вдруг вы решили поехать на фотоохоту и привезти живописные кадры, то Сергей рекомендует просто проехаться по Чуйскому тракту — одному из самых живописных осенних маршрутов.

— В октябре там по-особенному ярко: бирюзовая вода, красно-желтые склоны гор, где-то уже лежит снег. В районе Акташа, на дороге к долине Чулышмана, природа выглядит просто невероятно.

Курайская степь | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКурайская степь | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Курайская степь

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Не менее впечатляющими туристам покажутся и степи — Чуйская и Курайская, откуда открываются виды на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта.

— Сейчас темнеет уже к семи вечера. Поэтому маршруты стоит планировать заранее, чтобы успеть посмотреть всё при дневном свете, — напоминает гид.

К слову, некоторые из заведений также работают сезонно, но туристы без горячей еды уж точно не останутся — кафе по Чуйскому тракту работают круглый год.

Сколько стоит жилье в межсезонье на Алтае?

Ехать в горы в октябре нужно только захватив с собой теплые куртки, шапки и перчатки, поскольку ветер на остановках и в долинах бывает достаточно пронизывающим.

Межсезонье на Алтае | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUМежсезонье на Алтае | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Межсезонье на Алтае

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Межсезонье влияет и на цены: проживание сейчас стоит примерно на 30–50% дешевле летних тарифов.

— Если летом номер на хорошей базе обходился в 12–15 тысяч рублей, то сейчас можно найти варианты за 6–7 тысяч. Стоимость входа на достопримечательности, канатные дороги и экскурсии, конечно, остаётся неизменной, а вот услуги гидов могут обойтись немного дешевле.

Бронирование жилья в октябре не столь критично, как летом. По словам Сергея, свободных мест достаточно, поэтому зачастую варианты можно выбрать уже на месте. Однако если едете в отдаленные районы, то важно заранее найти место для ночлега и обязательно убедиться в том, что там будет отопление.

Сергей подчеркивает: межсезонье может стать отличным временем для отдыха.

— Нельзя сказать, что осень красивее лета, но она точно интереснее и насыщеннее по оттенкам. Особенно здорово, если повезёт с солнечной погодой.

ПО ТЕМЕ
Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Алтай Отдых Путешествие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
32 минуты
уберите своего отвратного ии-бота!
Гость
44 минуты
Природа красивая, но нужно учитывать погоду и цены, чтобы не испортить отдых.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление