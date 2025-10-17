Водопады, горы и каменные грибы: где отдохнуть на Алтае в октябре и сколько это стоит

Где отдохнуть на Алтае в октябре? Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Октябрь в Республике Алтай — время особой красоты. Горы уже слегка припорошило снегом, багряная листва всё еще держится, а туристов стало в разы меньше. Это месяц для тех, кто ищет тишину, простор и неспешные маршруты. Гид Сергей Блошкин рассказал NGS22.RU, как провести отпуск и что посмотреть на Алтае в октябре.

Природа и тишина

Октябрь — идеальное время для поездок, если хочется уединиться и по-настоящему насладиться видами. Белоснежные вершины гор отлично дополняют золотые оттенки лиственных пород деревьев.

— Сейчас, когда выпал снег, пейзажи стали еще красивее, фотографии получаются волшебные: горы стоят словно в белой пудре, а долины всё еще отливают желтыми и багряными оттенками. Сейчас туристов и вправду меньше, нет летнего столпотворения.

Как уточняет гид, даже в октябре навигация по Телецкому озеру продолжается. Поэтому можно прокатиться на катере и послушать экскурсию. А еще — значительно сэкономить на проживании.

— Многие базы в межсезонье снижают цены, часто действуют скидки. Это большой плюс. Везде можно найти выгодные предложения, только важно учитывать погодные условия. Некоторые летние комплексы начинают закрываться. Важно, чтобы в домиках было тепло — печка или обогреватель нужны обязательно, это стоит уточнять при бронировании.

Навигация по Телецкому озеру, со словам гида, продолжается даже в середине осени Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

В районе нижней Катуни, как уточняет Сергей Блошкин, тоже можно отдохнуть и без спешки посмотреть на Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад, а также прокатиться на канатной дороге на Манжероке — виды там независимо от времени года остаются такими же впечатляющими.

Если ехать дальше в сторону Акташа, то пейзажи становятся еще более выразительными. Сергей рекомендует побывать в месте слияния Катуни и Чуи, посмотреть на наскальные рисунки и не оставлять без внимания Северо-Чуйский хребет, который будет особенно красив на фоне свежего снега.

— Гейзерное озеро не замерзает — туда тоже можно ехать в любое время года. По-прежнему доступны и Марс, и популярная у туристов долина Чулышман. Там даже теплее. Недавно я был на водопаде Куркуре — он полноводный, выглядит очень красиво. Те места, где летом толпы людей сейчас почти пустуют. Машин в разы меньше.

Тем, кто собирается в горы, стоит помнить о погоде и дорожных условиях.

— На Семинском и Улаганском перевалах уже бывает снег и гололед, поэтому стоит заранее поменять резину на зимнюю. В остальном дороги нормальные.

Куда поехать опытным туристам в межсезонье на Алтае

Межсезонье вносит свои коррективы в отдых на Алтае. Например, сплавы по рекам уже завершены, а ночевать в палатках тоже становится небезопасно, потому что в горах слишком холодно ночами. По тем же причинам закрыты и пешие маршруты к Шавлинским озерам или к Белухе.

Тем не менее опытным туристам по-прежнему есть куда податься:

— Один из вариантов — отправиться на Ак-Тру, дорога туда открыта. В районе альплагеря работают теплые домики, поэтому смело можно прогуляться к Малому и Большому Ак-Тру, дойти до Голубого озера. Доступны для путешествий и Мультинские озёра — туда всё еще возят на машинах. Переночевать с комфортом там тоже можно без проблем. Людей меньше, но всё продолжает функционировать.

Побывать на Марсе можно и в октябре. Почему нет? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Еще пара мест, куда Сергей рекомендует поехать этой осенью — Чульчинский водопад и каменные грибы. В этих местах тоже будет не слишком многолюдно.

— Правда, водопад не такой мощный, как летом. А вот каменные грибы — одинаково красивые в любое время года, — уточняет гид.

Где сделать красивые снимки на Алтае?

Если вдруг вы решили поехать на фотоохоту и привезти живописные кадры, то Сергей рекомендует просто проехаться по Чуйскому тракту — одному из самых живописных осенних маршрутов.

— В октябре там по-особенному ярко: бирюзовая вода, красно-желтые склоны гор, где-то уже лежит снег. В районе Акташа, на дороге к долине Чулышмана, природа выглядит просто невероятно.

Курайская степь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Не менее впечатляющими туристам покажутся и степи — Чуйская и Курайская, откуда открываются виды на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта.

— Сейчас темнеет уже к семи вечера. Поэтому маршруты стоит планировать заранее, чтобы успеть посмотреть всё при дневном свете, — напоминает гид.

К слову, некоторые из заведений также работают сезонно, но туристы без горячей еды уж точно не останутся — кафе по Чуйскому тракту работают круглый год.

Сколько стоит жилье в межсезонье на Алтае?

Ехать в горы в октябре нужно только захватив с собой теплые куртки, шапки и перчатки, поскольку ветер на остановках и в долинах бывает достаточно пронизывающим.

Межсезонье на Алтае Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Межсезонье влияет и на цены: проживание сейчас стоит примерно на 30–50% дешевле летних тарифов.

— Если летом номер на хорошей базе обходился в 12–15 тысяч рублей, то сейчас можно найти варианты за 6–7 тысяч. Стоимость входа на достопримечательности, канатные дороги и экскурсии, конечно, остаётся неизменной, а вот услуги гидов могут обойтись немного дешевле.

Бронирование жилья в октябре не столь критично, как летом. По словам Сергея, свободных мест достаточно, поэтому зачастую варианты можно выбрать уже на месте. Однако если едете в отдаленные районы, то важно заранее найти место для ночлега и обязательно убедиться в том, что там будет отопление.

Сергей подчеркивает: межсезонье может стать отличным временем для отдыха.