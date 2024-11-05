«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой

Несколько простых советов от мастера помогут вашей обуви жить долго Источник: Роман Тамоян, Городские порталы











Пока на улице сухо и нет слякоти, наши кроссовки, сапоги и ботинки с туфлями довольны: им ничего не угрожает. Но лужи, а затем и снег (вперемешку с реагентами) рано или поздно придут, они могут серьезно навредить любимой обуви. Как за ней правильно ухаживать и почему батареи с электросушками могут лишить вас любимых ботинок — нашим коллегам из 45.RU рассказал Роман Тамоян, мастер центра по реставрации обуви из Кургана. Пользуйтесь этими простыми советами.

Влагозащита — друг обуви

Универсальный способ сохранить обувь — обработка влагозащитным средством. Это касается любой новой обуви, будь то кожа, замша, нубук, велюр, спилок — что угодно, кроме кожзаменителя. Кожзаменителю и искусственной замше влагозащита не нужна, потому что у кожзаменителя гидрофобная пленка уже снаружи есть. Но учитывайте, что в такой обуви ноги не дышат. Искусственная замша тоже, к сожалению, обработку не принимает. Ворс у нее вроде есть, но он ненастоящий, влагозащита будет отскакивать обратно. Влагозащита защищает обувь от воды и грязи, сохраняет внешний вид, облегчает чистку.

Раньше рекомендовали наносить воски, крема, но я не советую это делать . Почему? Их нужно вычищать, а затем снова наносить. Никто этого не делает, а обувь убивается.

Обувь из натуральных материалов рекомендую обрабатывать. Как часто это делать? Замша, нубук обрабатываются один раз в сезон. Перед тем, как носить обувь, почистите ее, она высохнет — обработайте. Либо сразу после покупки обрабатывайте.

Как обрабатывать?

В мастерских, где есть оборудование, это делают под хорошим давлением, всё пропитается и внутри, и снаружи. Если дома, то можно купить на маркетплейсах влагозащитные средства в баллонах (не спреи), желательно что-то не сильно бюджетное (500–700 рублей и выше). Дешевые средства могут испортить цвет обуви (белое сделать желтым).

Если говорить о замше, нубуке (по своей обуви сужу), ее можно один раз подготовить к сезону, и всю зиму отходите без проблем. Повторно я не обрабатываю, только если очень сильно замарал.

Как чистить правильно?

Пару слов про чистку. Помните, что нубук и замша чистятся только щетками, сухой чисткой. Мыть их нельзя, они не любят воду. Кожу можно протирать влажной тряпкой, подошву помыть, но не мочите швы. После чистки дайте обуви высохнуть.

Когда обрабатываем замшу, велюр, то делаем это в три слоя, то есть каждый ботинок по три раза на расстоянии 20 сантиметров. Первый ботинок взяли, обработали, положили. Он сохнет минуту, пока вы второй готовите. И не забывайте каждые 5 секунд взбалтывать баллон , так как хорошие составы двухкомпонентные и быстро расслаиваются.

Кожу можно в один слой обработать, с ней немного по-другому. Если будут потеки при обработке, то не страшно. Слой нанесли, 5–10 минут подождали, кожа его впитала, состав высох — можно идти. На кожу средство наносим после каждой помывки обуви.

С обувью из искусственных материалов, кожзаменителя гораздо проще: ее обрабатывать не нужно, так как ее очень трудно намочить. Купили — и спокойно носите каждый день.

Неправильная сушка — враг обуви

Если обувь намокла, то ее нужно правильно высушить. Допускайте только естественную сушку .

Не используйте внутренние сушилки для обуви, которые очень сильно нагреваются, не ставьте ботинки на батарею. Роман Тамоян обувной мастер

На батареях клей в обуви начинает нагреваться. Вы эту обувь потом теплую надели, вам приятно, а у ботинок начинается отклейка. Что делают электросушки и батареи с кожаной, замшевой обувью, из нубука? Мокрый материал от нагрева сжимается.

Внутрь обуви можно засунуть газету, формодержатель, чтобы обувь форму сохраняла. Пока первая пара обуви сохнет, лучше используйте другую. Можно на теплом полу обувь подсушить, если он есть.

Роман Тамоян не только дает советы по уходу за обувью, но и ремонтирует ее. Почитайте интервью с ним о качестве нынешней обуви, почему люди готовы ремонтировать свои любимые ботинки вместо покупки новых и как это делается.

Как ремонтируют обувь Источник: Роман Тамоян, Городские порталы

Ухаживаете за обувью? Да, ношу по несколько лет Нет, даже не задумывался об этом. При необходимости беру новую